JA Solar запускает инициативу по зеленому развитию промышленных и коммерческих предприятий

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JA Solar Technology Co., Ltd.

08 Apr, 2024, 21:37 ET

ПЕКИН, 9 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar, выдающийся лидер в области фотоэлектрической промышленности, возглавила новаторскую инициативу, направленную на решение проблемы изменения климата и содействие устойчивому развитию промышленных и коммерческих предприятий в глобальном масштабе. В партнерстве с более чем тридцатью предприятиями по всему миру эта инициатива направлена на преодоление отраслевых различий и барьеров отраслевой цепочки, прокладывая путь для стратегий экологически чистого и низкоуглеродного развития для промышленных и коммерческих предприятий.

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JA Solar Launches Global Industrial and Commercial Enterprises Green Development Initiative
JA Solar Launches Global Industrial and Commercial Enterprises Green Development Initiative

Инициатива под названием «Глобальная инициатива по зеленому развитию промышленных и коммерческих предприятий» подчеркивает настоятельную необходимость коллективных действий в борьбе с изменением климата. В рамках этого сотрудничества компания JA Solar и ее партнеры обязуются повышать осведомленность о низкоуглеродных экологических практиках, продвигать усилия по повышению энергоэффективности и сокращению выбросов, способствовать развитию экономики замкнутого цикла и уделять приоритетное внимание использованию зеленой энергии посредством технологических инноваций.

Признавая изменение климата одной из первостепенных проблем нашего времени, лидерство JA Solar в этом начинании подчеркивает решающую роль объединения глобального промышленного и коммерческого секторов для осуществления значительных изменений. Благодаря синергии своих коллективных знаний и ресурсов коалиция стремится создать зеленую низкоуглеродную цепочку создания стоимости, внося существенный вклад в глобальный переход к устойчивой экономике.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2381110/JA_Solar_Launches_Global_Industrial_and_Commercial_Enterprises_Green_Development_Initiative.jpg

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