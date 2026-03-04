Jalil López atinge o 9º lugar na Billboard Tropical Airplay Chart com "Más Bella"

MIAMI, 4 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Jalil López atinge um novo marco na carreira quando seu mais recente single "Más Bella" alcança o 9º lugar na parada da Billboard Tropical Airplay — marcando a posição mais alta de sua carreira até hoje.

A conquista é especialmente significativa, pois ultrapassa seu pico anterior de número 10, conquistado há uma década no início de sua jornada musical com "Princesa Mía". Agora, anos depois, Jalil não apenas retorna às paradas — ele quebra seu próprio recorde.

"Más Bella", a faixa de foco de seu EP Metamorfosis, ganhou forte apoio de rádio nos Estados Unidos e em Porto Rico, ressoando com o público por meio de sua essência romântica e da entrega vocal inconfundível de Jalil. A escalada constante do single reflete tanto sua evolução artística quanto a lealdade de uma base de fãs que abraçou este novo capítulo em sua carreira.

Este marco representa mais do que uma posição no gráfico — ele simboliza resiliência, crescimento e um poderoso retorno. Depois de se afastar da indústria da música por vários anos, Jalil López retorna com visão e impulso renovados, provando que a paixão e a perseverança podem redefinir uma carreira.

Atualmente, Jalil está em uma turnê promocional pelos Estados Unidos e Porto Rico, continuando a se conectar com meios de comunicação, estações de rádio e fãs, enquanto aproveita o sucesso de "Más Bella".

Com essa conquista de alta carreira, Jalil López deixa uma coisa clara: isso não é um retorno — é uma nova era.

