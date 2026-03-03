JALIL LÓPEZ ALCANZA EL NO. 9 MÁS ALTO DE SU CARRERA EN EL BILLBOARD TROPICAL AIRPLAY CHART CON "MÁS BELLA"
03 mar, 2026, 18:53 GMT
MIAMI, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Jalil López alcanza un nuevo hito en su carrera artística al posicionar su más reciente sencillo "Más Bella" en el puesto No. 9 del Billboard Tropical Airplay Chart, convirtiéndose en la posición más alta que ha logrado hasta la fecha.
Este logro resulta especialmente significativo, ya que supera su anterior récord, el No. 10, alcanzado hace una década al inicio de su trayectoria musical con el tema "Princesa Mía." Hoy, años después, Jalil no solo regresa a las listas de Billboard, sino que rompe su propio récord.
"Más Bella", tema principal de su EP Metamorfosis, ha recibido un sólido respaldo radial en Estados Unidos y Puerto Rico, conectando con el público gracias a su esencia romántica y la inconfundible voz de Jalil. El ascenso constante del sencillo refleja tanto su evolución artística como la lealtad de una audiencia que ha abrazado esta nueva etapa de su carrera.
Este hito representa mucho más que una posición en las listas: simboliza resiliencia, crecimiento y un poderoso regreso. Tras varios años alejado de la industria musical, Jalil López vuelve con una visión renovada y un impulso claro, demostrando que la pasión y la perseverancia pueden redefinir una carrera.
Actualmente, Jalil se encuentra en medio de una gira promocional por Estados Unidos y Puerto Rico, fortaleciendo su vínculo con medios de comunicación, estaciones de radio y fans, mientras continúa consolidando el éxito de "Más Bella".
Con este logro histórico, Jalil López deja claro algo: esto no es un regreso, es una nueva era.
