Jiuzi Holdings, Inc firma parceria estratégica com a BitFi para promover finanças centradas em Bitcoin

HANGZHOU, China, 21 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN; a "Empresa") anunciou hoje formalmente a assinatura de um Acordo de Cooperação Estratégica com a BitFi, plataforma líder em tecnologia financeira de Bitcoin. Especializada em staking multicadeia e geração de rendimentos em BTC, a BitFi oferece soluções de renda em Bitcoin direcionadas e auditáveis para instituições e investidores com patrimônio líquido elevado por meio de encapsulamento integrado de ativos (BTC encapsulado), arbitragem entre cadeias e carteiras de estratégias híbridas. Atualmente, gerenciando cerca de US$ 2,75 bilhões em valor total bloqueado (TVL) nas principais cadeias, incluindo BSC (BTCB) e Ethereum (WBTC), a BitFi continua ampliando seu ecossistema de BTC e protocolos de interoperabilidade. Esta colaboração demonstra uma profunda sinergia entre ambas as partes no ecossistema Bitcoin, com o objetivo de levar a inovação financeira dos ativos digitais a uma nova fase.

Principais disposições do acordo

Injeção de capital em fases e sinergia escalável: Nos termos do acordo-quadro, a Empresa iniciará a cooperação investindo criptoativos iniciais, seguidos por um aumento progressivo e planejado dos fundos. Ela terá acesso total ao fundo de ativos de US$ 2,75 bilhões da BitFi. Esse mecanismo otimiza a eficiência da alocação de capital, ao mesmo tempo em que permite um sólido crescimento mediante estratégias dinâmicas de equilíbrio de riscos.

Comitê Conjunto de Governança e Inovação de Produtos: Uma equipe especial composta por executivos e especialistas técnicos de ambas as partes se concentrará na integração da liquidez entre cadeias, no desenvolvimento de produtos de rendimento estruturado e no avanço de iniciativas de tokenização compatíveis — como projetos de derivativos baseados em BTC encapsulado e casos de uso que combinam ativos do mundo real com instrumentos financeiros na cadeia.

Este alinhamento estratégico reforça o compromisso da JZXN em se transformar em um prestador integrado de serviços financeiros em Bitcoin. Aproveitando a expertise comprovada da BitFi em gestão de ativos multicadeia e otimização de rendimentos, a empresa planeja estabelecer canais de exposição ao BTC transparentes, auditáveis e em conformidade com a SEC, que permitam aos acionistas aproveitar oportunidades financeiras na cadeia. As duas partes priorizam o cumprimento das regras de listagem da Nasdaq e das regulamentações de valores mobiliários dos EUA para garantir a conformidade com a governança e a segurança operacional.

Li Tao, CEO da JZXN, disse: "A parceria com a BitFi é um passo importante na implantação da nossa infraestrutura Web3. Com o aproveitamento de sua rede global de liquidez BTC, unimos o rigor das finanças tradicionais à vitalidade da inovação da blockchain para criar valor diferenciado para os clientes.

Sobre a Jiuzi Holdings, Inc.

A Jiuzi Holdings, Inc. é fornecedora líder de infraestrutura de carregamento inteligente para veículos de nova energia em cidades de terceiro e quarto escalões da China . A empresa concentra-se em estações de carregamento rápido em corrente contínua de alta potência integradas com capacidades de armazenamento de energia. Para mais informações, acesse jzxn.com.

FONTE Jiuzi Holdings, Inc