Jiuzi Holdings, Inc firma parceria estratégica com a BitFi para promover finanças centradas em Bitcoin

Notícias fornecidas por

Jiuzi Holdings, Inc

21 out, 2025, 11:45 GMT

HANGZHOU, China, 21 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN; a "Empresa") anunciou hoje formalmente a assinatura de um Acordo de Cooperação Estratégica com a BitFi, plataforma líder em tecnologia financeira de Bitcoin. Especializada em staking multicadeia e geração de rendimentos em BTC, a BitFi oferece soluções de renda em Bitcoin direcionadas e auditáveis para instituições e investidores com patrimônio líquido elevado por meio de encapsulamento integrado de ativos (BTC encapsulado), arbitragem entre cadeias e carteiras de estratégias híbridas. Atualmente, gerenciando cerca de US$ 2,75 bilhões em valor total bloqueado (TVL) nas principais cadeias, incluindo BSC (BTCB) e Ethereum (WBTC), a BitFi continua ampliando seu ecossistema de BTC e protocolos de interoperabilidade. Esta colaboração demonstra uma profunda sinergia entre ambas as partes no ecossistema Bitcoin, com o objetivo de levar a inovação financeira dos ativos digitais a uma nova fase.

Principais disposições do acordo

Injeção de capital em fases e sinergia escalável: Nos termos do acordo-quadro, a Empresa iniciará a cooperação investindo criptoativos iniciais, seguidos por um aumento progressivo e planejado dos fundos. Ela terá acesso total ao fundo de ativos de US$ 2,75 bilhões da BitFi. Esse mecanismo otimiza a eficiência da alocação de capital, ao mesmo tempo em que permite um sólido crescimento mediante estratégias dinâmicas de equilíbrio de riscos.

Comitê Conjunto de Governança e Inovação de Produtos: Uma equipe especial composta por executivos e especialistas técnicos de ambas as partes se concentrará na integração da liquidez entre cadeias, no desenvolvimento de produtos de rendimento estruturado e no avanço de iniciativas de tokenização compatíveis — como projetos de derivativos baseados em BTC encapsulado e casos de uso que combinam ativos do mundo real com instrumentos financeiros na cadeia.

Este alinhamento estratégico reforça o compromisso da JZXN em se transformar em um prestador integrado de serviços financeiros em Bitcoin. Aproveitando a expertise comprovada da BitFi em gestão de ativos multicadeia e otimização de rendimentos, a empresa planeja estabelecer canais de exposição ao BTC transparentes, auditáveis e em conformidade com a SEC, que permitam aos acionistas aproveitar oportunidades financeiras na cadeia. As duas partes priorizam o cumprimento das regras de listagem da Nasdaq e das regulamentações de valores mobiliários dos EUA para garantir a conformidade com a governança e a segurança operacional.

Li Tao, CEO da JZXN, disse: "A parceria com a BitFi é um passo importante na implantação da nossa infraestrutura Web3. Com o aproveitamento de sua rede global de liquidez BTC, unimos o rigor das finanças tradicionais à vitalidade da inovação da blockchain para criar valor diferenciado para os clientes.

Sobre a Jiuzi Holdings, Inc.

A Jiuzi Holdings, Inc. é fornecedora líder de infraestrutura de carregamento inteligente para veículos de nova energia em cidades de terceiro e quarto escalões da China . A empresa concentra-se em estações de carregamento rápido em corrente contínua de alta potência integradas com capacidades de armazenamento de energia. Para mais informações, acesse jzxn.com.

FONTE Jiuzi Holdings, Inc

Da mesma fonte

Jiuzi Holdings, Inc. (JZXN) garante 100 Bitcoins por meio de colocação privada, sinalizando uma nova fase na implantação de tesouraria de criptomoedas

A Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN, doravante denominada "Empresa") divulgou hoje o andamento de sua transação de colocação privada denominada em...

Jiuzi Holdings, Inc. anuncia implementação gradual de plano de aquisição de criptomoedas de US$ 1 bilhão; primeira compra de Bitcoin será concluída dentro de duas semanas

A Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN; a "Empresa") anunciou hoje os detalhes de implementação de seu plano de capital previamente divulgado de US$ 1...
More Releases From This Source

Explorar

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

News Releases in Similar Topics