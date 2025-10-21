Jiuzi Holdings, Inc. establece una alianza estratégica con BitFi para impulsar las finanzas centradas en Bitcoin

HANGZHOU, China, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN; la "Empresa") ha anunciado hoy oficialmente la firma de un Acuerdo de cooperación estratégica con BitFi, la plataforma líder en fintech de Bitcoin. Especializada en el staking multichain y la generación de rendimiento para BTC, BitFi ofrece soluciones de ingresos en Bitcoin específicas y auditables para instituciones e inversores de alto patrimonio mediante el envoltorio integrado de activos (BTC envuelto), el arbitraje entre cadenas y carteras de estrategias híbridas. Actualmente, gestiona alrededor de US$2.75 mil millones en valor total bloqueado (TVL) en las principales cadenas, incluidas BSC (BTCB) y Ethereum (WBTC), y BitFi sigue ampliando su ecosistema de activos BTC envueltos y protocolos de interoperabilidad. Esta colaboración marca una profunda sinergia entre ambas partes dentro del ecosistema Bitcoin, con el objetivo de impulsar la innovación financiera de los activos digitales hacia una nueva fase.

Disposiciones clave del acuerdo

Inyección de capital por fases y sinergia escalable: según el marco del acuerdo, la empresa iniciará la cooperación mediante la inversión inicial de criptoactivos, seguida de una ampliación progresiva y planificada de los fondos. Obtendrá acceso completo al fondo de activos de BitFi, con un valor de US$2.75 mil millones. Este mecanismo optimiza la eficiencia de la asignación de capital, a la vez que permite un crecimiento sólido en el marco de estrategias dinámicas de equilibrio de riesgos.

Comité conjunto de gobernanza e innovación de productos: un grupo de trabajo especial compuesto por ejecutivos y expertos técnicos de ambas partes se centrará en integrar la liquidez entre cadenas, desarrollar productos de rendimiento estructurados y promover iniciativas de tokenización que cumplan con la normativa, como diseños de derivados basados en BTC envuelto y casos de uso que combinen activos del mundo real con instrumentos financieros en cadena.

Esta alineación estratégica resalta el compromiso de JZXN de transformarse en un proveedor integrado de servicios financieros de Bitcoin. Al aprovechar la experiencia probada de BitFi en la gestión de activos multicadena y la optimización del rendimiento, la empresa tiene previsto establecer canales de exposición al BTC transparentes, auditables y que cumplan con la normativa de la SEC, lo que permitirá a los accionistas aprovechar las oportunidades financieras en cadena. Ambas partes hacen énfasis en el estricto cumplimiento de las normas de cotización del Nasdaq y de la normativa estadounidense sobre valores para garantizar el cumplimiento de las normas de gobernanza y la seguridad operativa.

Li Tao, director ejecutivo de JZXN, declaró: "La alianza con BitFi representa un paso fundamental en el despliegue de nuestra infraestructura Web3. Al aprovechar su red mundial de liquidez de BTC, unimos el rigor de las finanzas tradicionales con la vitalidad de la innovación blockchain para crear un valor diferenciado para los clientes".

Acerca de Jiuzi Holdings, Inc.

Jiuzi Holdings, Inc. es un proveedor líder de infraestructura de carga inteligente para vehículos de nueva energía en ciudades de tercer y cuarto nivel de China. La empresa se centra en estaciones de carga rápida de CC de alta potencia integradas con capacidades de almacenamiento de energía. Para más información, visite jzxn.com.

