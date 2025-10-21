Jiuzi Holdings, Inc Bermitra dengan BitFi untuk Memajukan Sektor Keuangan yang Berpusat pada Bitcoin

HANGZHOU, Tiongkok, 21 Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN; "Perusahaan") hari ini mengumumkan Perjanjian Kemitraan Strategis dengan platform fintech Bitcoin BitFi. Selain menawarkan layanan multi-chain staking dan imbal hasil dari BTC, BbitFi menyediakan solusi pendapatan Bitcoin yang tepat sasaran dan mudah diaudit bagi investor institusi dan investor dengan nilai kekayaan tinggi (high-net-worth) melalui integrated asset wrapping (wrapped BTC), cross-chain arbitrage, dan hybrid strategy portfolio. Saat ini, BitFi mengelola total value locked (TVL) senilai US$2,75 miliar pada berbagai chain utama, termasuk BSC (BTCB) dan Ethereum (WBTC). BitFi terus memperluas aset wrapped BTC dan protokol interoperabilitas. Maka, kolaborasi ini menciptakan sinergi kuat antara kedua pihak dalam ekosistem Bitcoin guna mendorong inovasi keuangan digital ke tahap selanjutnya.

Poin-Poin Utama dalam Perjanjian Kerja sama

Investasi Bertahap dan Sinergi Berskala Luas: Berdasarkan perjanjian ini, Jiuzi Holdings akan mengawali kerja sama dengan investasi awal dalam bentuk aset kripto, diikuti penambahan dana secara bertahap. Lewat kemitraan ini, Jiuzi akan memperoleh akses terhadap portofolio aset BitFi senilai US$2,75 miliar. Mekanisme tersebut dapat mengoptimalkan efisiensi alokasi modal sekaligus mendukung pertumbuhan berkelanjutan dengan strategi manajemen risiko yang dinamis.

Komite Bersama untuk Inovasi Produk dan Tata Kelola: Tim gabungan yang terdiri atas sejumlah eksekutif dan pakar teknis dari kedua pihak akan dibentuk untuk mengintegrasikan likuiditas lintasrantai, pengembangan produk dengan imbal hasil terstruktur, serta inisiatif tokenisasi yang sesuai dengan regulasi. Inisiatif ini mencakup desain produk turunan berbasiskan wrapped BTC dan penerapan aset dunia nyata (real-world assets) dalam instrumen keuangan berbasis blockchain.

Kemitraan strategis ini menegaskan komitmen JZXN untuk bertransformasi menjadi penyedia layanan keuangan terpadu berbasiskan Bitcoin. Didukung keahlian BitFi dalam pengelolaan aset multi-chain dan optimalisasi hasil investasi, Jiuzi berencana membangun saluran investasi BTC yang transparan, mudah diaudit, dan memenuhi regulasi SEC — agar pemegang saham dapat menangkap peluang dari sektor keuangan berbasiskan blockchain. Kedua pihak juga berkomitmen mematuhi regulasi Nasdaq dan otoritas sekuritas Amerika Serikat guna menjamin tata kelola dan keamanan operasional.

Li Tao, CEO, JZXN, berkata: "Kolaborasi bersama BitFi merupakan langkah penting dalam pengembangan infrastruktur Web3. Dengan memanfaatkan jaringan likuiditas global BTC milik BitFi, kami menyatukan layanan keuangan konvensional yang penuh ketelitian dengan semangat inovasi blockchain demi memberikan nilai tambah yang lebih tinggi bagi para klien."

Tentang Jiuzi Holdings, Inc.

Jiuzi Holdings, Inc. adalah penyedia jasa infrastruktur energi baru yang terkemuka di Tiongkok. Jiuzi Holdings mengembangkan jaringan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di kota-kota lapis ketiga dan keempat Tiongkok. Lebih lagi, Jiuzi Holdings membangun SPKLU tipe DC dengan daya besar, serta terintegrasi dengan sistem penyimpanan energi. Informasi selengkapnya: jzxn.com.

SOURCE Jiuzi Holdings, Inc