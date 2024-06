Jo Malone Londres organiza evento de inauguração de nova flagship store em Tóquio

LONDRES, 4 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Para celebrar a abertura oficial da loja de Harajuku, a Jo Malone London organizou uma festa de lançamento. Convidar amigos da marca e nomes de destaque, incluindo o ator e modelo Shohei Miura, as gêmeas DJ Aya e Amiaya, o ícone da moda Harajuku Baby Mary e os atores Tao Okamoto e Nobuaki Kaneko para uma noite de descoberta e exploração olfativa. Apresentado por Jo Dancey, Vice-Presidente Sênior, Gerente Geral Global, Wandjina, Diretora Criativa Global e James Aquilina, Diretor Executivo e Presidente, Jo Malone London Japan, compartilhou o conceito do design da loja e a importância estratégica do consumidor japonês antes de explorar os pontos de contato imersivos.

A Jo Malone London tem o prazer de lançar oficialmente sua nova flagship japonesa no distrito de Harajuku, em Tóquio, no mesmo ano em que celebra seu aniversário de 15 anos no Japão. Juntando-se a mais de 50 lojas no Japão, a mais recente inauguração da casa britânica de fragrâncias e estilo de vida é a sua maior loja no mundo até à data - onde os visitantes podem esperar uma experiência única.

Inspirado por uma sensibilidade muito britânica, o mundo de Jo Malone London é apreciado em todo o mundo, em locais distantes. O foco da marca em ingredientes de qualidade, belo artesanato, atenção aos detalhes, narrativa única e serviço meticuloso sempre foi altamente considerado no Japão, cuja cultura é construída sobre os mesmos valores. A nova loja Harajuku baseia-se nessa sinergia, bem como na reputação do Japão de ter um design inovador, incentivando uma abordagem lúdica para descobrir fragrâncias.

Ao longo do espaço de 2.540 pés quadrados, há uma ênfase na exploração prática – seja através de um gabinete de curiosidades ou exibições exclusivas, como um lustre opulento e ainda imperfeito e um telefone interativo sob medida. Em homenagem à celebração juvenil do estilo único e individual do Japão, também há serviços de personalização que apresentam uma prévia global do novo conjunto de opções de personalização da marca, incluindo peças selecionadas projetadas exclusivamente para o espaço Harajuku com uma sacola de edição limitada, cartão postal projetado pela artista Amyisla McCombie e duas colônias exclusivas inspiradas em ingredientes japoneses com um Nashi Blossom 100ml Cologne e Cherry Blossom 100m Cologne, completo em uma caixa de histórias especialmente projetada com ilustrações kawaii.

Uma série de instalações, momentos interativos e experiências perfumadas, incluindo uma Sala Intensa de Colônia e nuvens perfumadas, projetadas para levar os visitantes a uma jornada personalizada para descobrir o perfume para si, seus entes queridos ou suas casas. A partir de uma tela de castelo projetada por uma amiga da marca, a artista vencedora do Oscar e do BAFTA, Shona Heath. Isso inclui um menu de cinco serviços especiais com foco em Cologne Intense, Scent Layering, home, gifting e edição masculina. Envolvendo os sentidos dos clientes através de uma série de abordagens originais e inovadoras, em espaços criados especificamente para cada serviço gratuito, os estilistas ajudam as pessoas a descobrir a experiência por trás das fragrâncias Jo Malone London enquanto compartilham histórias perfumadas que falam de seus gostos e necessidades específicas.

