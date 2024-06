Jo Malone London veranstaltet große Eröffnungsveranstaltung für neuen Flagshipstore in Tokio

LONDON, 3. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Um die offizielle Eröffnung des Harajuku-Geschäfts zu feiern, veranstaltete Jo Malone London eine Eröffnungsparty. Wir laden Freunde der Marke und bekannte Namen wie den Schauspieler und das Model Shohei Miura, die DJ-Zwillinge Aya und Amiaya, die Harajuku-Modeikone Baby Mary und die Schauspieler Tao Okamoto und Nobuaki Kaneko zu einem Abend der olfaktorischen Entdeckung und Erforschung ein. Jo Dancey, Senior Vice President, Global General Manager, Wandjina, Global Creative Director und James Aquilina, Executive Officer und President, Jo Malone London Japan, erläuterten das Konzept des Ladendesigns und die strategische Bedeutung des japanischen Verbrauchers, bevor sie die immersiven Touchpoints erkundeten.

Jo Malone London freut sich, im selben Jahr, in dem das Unternehmen sein 15-jähriges Bestehen in Japan feiert, seinen neuen japanischen Flagship-Store in Tokios angesagtem Stadtteil Harajuku offiziell zu eröffnen. Mit mehr als 50 Geschäften in Japan ist die jüngste Eröffnung des britischen Parfüm- und Lifestyle-Hauses das bisher größte Geschäft der Welt, in dem die Besucher ein einzigartiges Erlebnis erwartet.

Inspiriert von einer sehr britischen Sensibilität, wird die Welt von Jo Malone London rund um den Globus geschätzt, an Orten weit und breit. Der Fokus der Marke auf hochwertige Zutaten, schöne Handwerkskunst, Liebe zum Detail, einzigartige Geschichten und sorgfältigen Service ist in Japan, dessen Kultur auf denselben Werten beruht, seit jeher hoch angesehen. Das neue Harajuku-Geschäft nutzt diese Synergie sowie Japans Ruf für zukunftsweisendes Design und ermutigt zu einem spielerischen Umgang mit Düften.

In der gesamten Fläche von 2.540 Quadratmetern liegt der Schwerpunkt auf der Erkundung zum Anfassen - sei es durch ein Kuriositätenkabinett oder durch einzigartige Ausstellungsstücke wie einen opulenten und doch perfekten Kronleuchter und ein maßgeschneidertes interaktives Muscheltelefon. In Anlehnung an Japans jugendliche Zelebrierung des einzigartigen, individuellen Stils gibt es auch Personalisierungsservices, die eine globale Vorschau auf die neue Reihe von Personalisierungsoptionen der Marke bieten, einschließlich ausgewählter Stücke, die exklusiv für den Harajuku-Raum entworfen wurden, mit einer Tragetasche in limitierter Auflage, einer von der Künstlerin Amyisla McCombie entworfenen Postkarte und zwei exklusiven, von japanischen Ingredienzien inspirierten Parfums, einem Nashi Blossom 100ml Cologne und Cherry Blossom 100m Cologne, die in einer speziell entworfenen Storybox mit Kawaii-Illustrationen verpackt sind.

Eine Reihe von Installationen, interaktiven Momenten und Dufterlebnissen, darunter ein Cologne Intense Room und Duftwolken, die die Besucher auf eine persönliche Reise mitnehmen, auf der sie Düfte für sich selbst, ihre Lieben oder ihr Zuhause entdecken können. Von einem Schloss, das von einer Freundin der Marke, der mit dem Academy Award und dem BAFTA ausgezeichneten Künstlerin Shona Heath, entworfen wurde. Dazu gehört ein Menü mit fünf speziellen Dienstleistungen, die sich auf Cologne Intense, Scent Layering, Home, Gifting und Men's Edit konzentrieren. Die Stylisten sprechen die Sinne der Kunden durch eine Reihe von originellen und neuartigen Ansätzen an. In eigens für jeden kostenlosen Service geschaffenen Räumen helfen sie den Kunden, das Know-how hinter den Düften von Jo Malone London zu entdecken, während sie ihnen duftende Geschichten erzählen, die ihren speziellen Geschmack und ihre Bedürfnisse ansprechen.

