Jo Malone London 為新的東京旗艦店舉行盛大開幕活動

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Jo Malone London

07 6月, 2024, 23:06 CST

倫敦2024年6月7日 /美通社/ -- 為慶祝原宿商店正式開幕，Jo Malone London 舉辦了一場開幕派對。該品牌邀請了多名品牌之友和名人，包括演員兼模特兒三浦翔平、雙胞胎 DJ Aya 和 Amiaya、原宿時尚標誌 Baby Mary，以及演員岡本多緒和金子統昭出席當晚活動，共同探索香氛的奧妙世界。活動由 Jo Malone London 高級副總裁兼全球總經理 Jo Dancey、全球創意總監 Wandjina，以及 Jo Malone London 日本區執行官兼總裁 James Aquilina 主持，他們分享了店舖設計概念和日本消費者的戰略重要性，然後讓來賓感受沉浸式的感官體驗。

Jo Malone London 很高興在慶祝進入日本市場 15 週年之際，於引領潮流的東京原宿地區正式開設新的日本旗艦店。這個英國香水及生活方式品牌在日本開設了超過 50 間店，這間旗艦店是該品牌目前全球最大的一家店，顧客可以期待獨一無二的體驗。

Jo Malone London 的靈感源自英式品味，在全球各地都深受喜愛。該品牌著重優質原材料、精美工藝、注重細節、獨特故事和細緻服務，在日本一直備受推崇，日本的文化以相同的價值觀為基礎。新的原宿商店利用這種文化共鳴，以及日本以前瞻性設計著稱的特點，鼓勵顧客以有趣的方式探索香水。

整個 2,540 平方呎的空間強調讓顧客親身探索，無論是透過奇趣的陳列櫃，還是獨特的陳設，例如奢華但不完美的水晶吊燈和定制的互動式貝殼電話。為呼應日本年輕人對獨特個人風格的熱愛，我們還提供個人化服務，帶來品牌全新個人化套裝的全球預覽，套裝中包含專為原宿店設計的精選商品、包括限量版手提袋、藝術家 Amyisla McCombie 設計的明信片，以及兩款以日本原材料為靈感的獨家古龍水：水梨花 100ml 古龍水和櫻花 100ml 古龍水，全部裝在印有可愛插畫的特別設計故事盒中。

一系列裝置、互動時刻和香氛體驗，包括芳醇古龍水空間和芳香雲，旨在引領顧客踏上個人化之旅，為自己、親朋好友或家居探索香氛。由品牌之友兼奧斯卡獎和英國電影和電視藝術學院獎得獎藝術家 Shona Heath 設計的城堡展示。其中包括五種特色服務，分別是芳醇古龍水、香氛疊加、家居、禮品和男士香氛系列。在為各種免費服務特設的空間中，香水顧問會透過一系列原創且新穎的方式吸引顧客的感官，幫助顧客發現 Jo Malone London 香水背後的專業知識，同時分享符合他們特定品味和需求的香氛故事。

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