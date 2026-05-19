Karpowership lança novo projeto para reforçar a segurança energética no México

CIDADE DO MÉXICO, 19 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Karpowership, pioneira global em soluções de energia flutuante e a maior proprietária e operadora de Powerships do mundo, anunciou um projeto de três anos na Península de Yucatán, no México. Em parceria com o operador de sistema independente do México, CENACE, a Karpowership apoiará a segurança energética em uma das regiões que mais crescem no país.

O acordo representa um novo marco na expansão da presença da empresa nas Américas e posiciona a Karpowership como um importante parceiro de energia na região.

Powership Arya Deniz Sultan. Karpowership's LNGTS vessel.

Nos termos do acordo, a Karpowership implantará uma embarcação de 250 MW ao lado de um navio terminal de GNL (LNGTS) para fornecer eletricidade despachável. Operando com gás natural – o combustível com menor teor de carbono – o projeto fortalecerá o fornecimento de eletricidade e melhorará a resiliência da rede na região.

O modelo integrado de GNL para energia da Karpowership está atualmente operando no Brasil e no Senegal, com base em projetos anteriores de GNL para energia na Indonésia.

Tanto a Powership quanto o LNGTS devem chegar ao México nas próximas semanas, com operações comerciais começando em coordenação com autoridades estaduais e federais.

A entrada da empresa no México se baseia na recente aquisição de um estaleiro em Brownsville, Texas, e nas operações existentes no Brasil, Equador, Guiana e República Dominicana, reforçando o compromisso de longo prazo da Karpowership com as Américas.

A Península de Yucatán é uma das regiões econômicas que mais crescem no México e deve registrar o maior crescimento da demanda de eletricidade do país, de 3,8% ao ano, de acordo com o Programa Nacional de Desenvolvimento do Sistema Elétrico (PRODESEN) 2024-2038.

O crescimento econômico, o aumento da população e as ondas de calor pressionaram o sistema elétrico da região, destacando a necessidade de capacidade adicional. A infraestrutura de Powership e LNGTS da Karpowership ajudará a fornecer resiliência durante períodos de pico de demanda e outras interrupções no fornecimento.

"A Karpowership tem a honra de iniciar suas operações no México, um mercado estratégico para nossa presença de longo prazo nas Américas. Estamos comprometidos em apoiar a segurança energética na Península de Yucatán, fornecendo capacidade confiável quando as comunidades e as empresas mais precisam ", disse Zeynep Harezi Yılmaz, diretora comercial da Karpowership.

O projeto operará sob salvaguardas ambientais alinhadas com os regulamentos mexicanos, incluindo os requisitos da SEMARNAT e da ASEA, bem como os padrões marítimos internacionais, com especial atenção à proteção dos ecossistemas costeiros e marinhos.

A infraestrutura modular e integrada da Karpowership pode ser implantada em meses, em vez de anos, e realocada à medida que as necessidades de energia evoluem, evitando a pegada de construção associada às usinas térmicas tradicionais em terra.

Sobre a Karpowership

A Karpowership é uma empresa global de energia com mais de 3 décadas de experiência no fornecimento de soluções de energia rápidas, flexíveis e confiáveis. Atualmente possuindo e operando 45 navios de potência com mais de 8.500 MW de capacidade instalada, ao lado de 11 navios terminais de GNL, a empresa atende 14 países em quatro continentes. Sua infraestrutura flutuante é complementada por usinas de energia terrestres, ativos de energia renovável e um portfólio de GNL para energia em expansão. Com 3.000 funcionários representando 30 nacionalidades, a Karpowership promove o acesso à eletricidade confiável enquanto investe em iniciativas sociais, econômicas e ambientais em todas as suas regiões de operação.

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FONTE Karpowership