Karpowership lanza un nuevo proyecto para reforzar la seguridad energética en México

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Karpowership, el pionero mundial de soluciones de energía flotante y el mayor propietario y operador mundial de Powerships, ha anunciado un proyecto de tres años en la península de Yucatán en México. En asociación con el operador de sistemas independiente de México, CENACE, Karpowership apoyará la seguridad energética en una de las regiones de más rápido crecimiento del país.

Powership Arya Deniz Sultan. Karpowership's LNGTS vessel.

El acuerdo marca un nuevo hito en la expansión de la presencia de la compañía en las Américas y posiciona a Karpowership como un importante socio energético en la región.

En virtud del acuerdo, Karpowership desplegará un Powership de 250 MW junto con un buque terminal de GNL (LNGTS) para proporcionar electricidad despachable. Operando con gas natural, el combustible de hidrocarburos con menor contenido de carbono, el proyecto fortalecerá el suministro de electricidad y mejorará la resiliencia de la red en la región.

El modelo integrado LNG-to-Power de Karpowership está operando actualmente en Brasil y Senegal, basándose en proyectos anteriores de LNG-to-Power en Indonesia.

Se espera que tanto el Powership como el LNGTS lleguen a México en las próximas semanas, y que las operaciones comerciales comiencen en coordinación con las autoridades estatales y federales.

La entrada de la empresa en México se basa en su reciente adquisición de un astillero en Brownsville, Texas, y en las operaciones existentes en Brasil, Ecuador, Guyana y República Dominicana, lo que refuerza el compromiso a largo plazo de Karpowership con las Américas.

La Península de Yucatán es una de las regiones económicas de más rápido crecimiento de México y se espera que registre el mayor crecimiento de la demanda de electricidad del país, con un 3,8 % anual, según el Programa Nacional de Desarrollo del Sistema Eléctrico 2024-2038 (PRODESEN).

El crecimiento económico, el aumento de la población y las olas de calor han ejercido una presión sostenida sobre el sistema eléctrico de la región, lo que destaca la necesidad de capacidad adicional. La infraestructura Powerership y LNGTS de Karpowership ayudará a proporcionar resiliencia durante los períodos de máxima demanda y otras interrupciones del suministro.

"Es un honor para Karpowership iniciar operaciones en México, un mercado estratégico para nuestra presencia a largo plazo en las Américas. Estamos comprometidos con apoyar la seguridad energética en la Península de Yucatán al proporcionar capacidad confiable cuando las comunidades y las empresas más la necesitan ", dijo Zeynep Harezi Yılmaz, Directora Comercial de Karpowership.

El proyecto operará bajo salvaguardas ambientales alineadas con las regulaciones mexicanas, incluidos los requisitos de SEMARNAT y ASEA, así como los estándares marítimos internacionales, con especial atención a la protección de los ecosistemas costeros y marinos.

La infraestructura modular e integrada de Karpowership se puede implementar en meses en lugar de años y reubicarse a medida que evolucionan las necesidades energéticas, evitando la huella de construcción asociada con las plantas térmicas terrestres tradicionales.

Acerca de Karpowership

Karpowership es una empresa de energía global con más de 3 décadas de experiencia en la entrega de soluciones de energía rápidas, flexibles y confiables. Actualmente posee y opera 45 Powerhips con más de 8.500 MW de capacidad instalada, junto con 11 buques terminales de GNL, la compañía atiende a 14 países en cuatro continentes. Su infraestructura flotante se complementa con centrales eléctricas terrestres, activos de energía renovable y una cartera en expansión de GNL a energía. Con 3.000 empleados que representan a 30 nacionalidades, Karpowership promueve el acceso a electricidad confiable al tiempo que invierte en iniciativas sociales, económicas y ambientales en todas sus regiones de operación.

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FUENTE Karpowership