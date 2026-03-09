KAST levanta US$ 80 milhões à medida que as stablecoins passam de infraestrutura para serviços financeiros convencionais

NOVA YORK, 9 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A KAST, uma plataforma financeira global construída sobre trilhos de stablecoins e fundada pelo ex-executivo da Circle, Raagulan Pathy, levantou US$ 80 milhões em uma rodada de financiamento de Série A co-liderada pela QED Investors e Left Lane Capital, contando com a participação dos investidores recorrentes Peak XV Partners, HSG e DST Global Partners, à medida que investidores apoiam cada vez mais as stablecoins como uma camada fundamental para serviços financeiros modernos.

O financiamento ocorre no momento em que o uso de stablecoins se acelera globalmente, particularmente em mercados emergentes e entre forças de trabalho com mobilidade internacional, onde a demanda por movimentação de dinheiro rápida e denominada em dólares está superando a infraestrutura bancária correspondente tradicional. A KAST usará o capital para se expandir pela América Latina, América do Norte e Oriente Médio, bem como para acelerar o licenciamento, a conformidade, o desenvolvimento de produtos e o crescimento do quadro de funcionários.

Fundada em julho de 2024, a KAST oferece contas denominadas em dólares americanos, recebimentos (pay-ins) e pagamentos (payouts) globais para mais de 190 países, além de uma crescente suíte de ferramentas financeiras para consumidores e empresas construída sobre trilhos de stablecoins, em vez de redes de liquidação legadas.

Desde o lançamento, a KAST escalou para mais de um milhão de usuários e está processando quase US$ 5 bilhões em volume de transações anualizado, refletindo a crescente adoção de serviços financeiros baseados em stablecoins além da negociação (trading) e de casos de uso nativos de cripto. A empresa espera que a receita atinja uma taxa de execução anual de US$ 100 milhões em 2026, com o número de usuários e a receita crescendo atualmente cerca de 15-20% ao mês. A receita da KAST dobrou desde o final de setembro de 2025.

De acordo com a Artemis Analytics, o volume global de transações com stablecoins cresceu 72% no ano passado, ultrapassando US$ 33 trilhões, excedendo os volumes combinados de liquidação on-chain das principais redes globais de cartões — uma mudança que os investidores veem cada vez mais como estrutural, e não cíclica. Para apoiar esse crescimento, a KAST contratou mais de 250 funcionários nas áreas de engenharia, conformidade e operações, recrutando de empresas como Stripe, Revolut, Binance, Circle e Airwallex.

Falando sobre o investimento, Raagulan Pathy, Fundador e CEO da KAST, disse: "Esta última rodada de financiamento, captada em menos de 18 meses após o lançamento, reflete a confiança de investidores líderes na tese de um neobanco baseado em stablecoins — e na capacidade da KAST de executá-la em escala global.

A missão da KAST é construir o futuro das finanças, impulsionado por stablecoins e desenhado para os fundadores, criadores e pensadores progressistas deixados para trás pelo sistema bancário tradicional. A plataforma foi construída para as ambições globais dos indivíduos, não apenas para finanças baseadas em processos e plataformas, para que possam chegar aonde quiserem na vida.

Nosso objetivo final é claro: ser o neobanco líder para o mundo das stablecoins, tanto para consumidores quanto para empresas. O ritmo em que nos movemos, a equipe e o talento de classe mundial que estamos atraindo se consolidarão ainda mais em 2026 e nos anos seguintes."

Nigel Morris, Co-fundador e Sócio-Gerente da QED Investors, disse: "A tecnologia das stablecoins possui o potencial de remodelar o futuro das finanças. Estamos entusiasmados em liderar esta rodada na KAST, e estou particularmente satisfeito com a entrada de Sandeep Patil no conselho para apoiá-los na expansão com a disciplina de uma verdadeira instituição financeira. A KAST tem uma ambição clara e uma execução sólida, e estamos ansiosos para fazer parte da sua jornada de crescimento."

Sandeep Patil, Sócio da QED Investors, disse: "As fintechs são um negócio de confiança disfarçado de software, e as stablecoins estão se tornando rapidamente a camada de dólares 'sempre ativa' para movimentar e manter valor entre fronteiras e ativos. A KAST está construindo sobre essa camada com um foco claro e já demonstra uma forte tração com os clientes. Estou entusiasmado em fazer parceria com o Raags e sua equipe enquanto escalam a KAST para se tornar uma instituição financeira nativa de stablecoins."

Matthew Miller, Sócio-Gerente da Left Lane Capital, disse: "Ao longo dos últimos anos, vimos as stablecoins emergirem como uma infraestrutura crítica dentro do sistema financeiro global. Acreditamos que 2026 possa representar um ponto de inflexão significativo, à medida que as plataformas voltadas para o consumidor comecem a trazer essa infraestrutura para o grande público. Indivíduos e empresas que operam além-fronteiras merecem uma forma integrada de realizar operações bancárias, gastar e poupar – sem taxas ocultas, fricções ou exposição à depreciação da moeda. A KAST combina uma postura regulatória voltada para o futuro, um produto e uma marca atraentes, e uma equipe executiva excepcional para capitalizar esta oportunidade geracional. Estamos orgulhosos da parceria com o Raags e com toda a equipe da KAST ao entrarem nesta próxima fase de crescimento."

