KAST تجمع 80 مليون دولار مع انتقال العملات المستقرة من البنية التحتية إلى الخدمات المالية السائدة

نيويورك, 9 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة KAST، المنصة المالية العالمية المبنية على شبكات العملات المستقرة (Stablecoins) والتي أسسها التنفيذي السابق في شركة Circle، راغولان باثي، عن جمع 80 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة (أ) (Series A). قاد هذه الجولة كل من QED Investors و Left Lane Capital، بمشاركة مستثمرين سابقين وهم Peak XV Partners و HSG و DST Global Partners، وذلك في ظل إقبال متزايد من المستثمرين على دعم العملات المستقرة كطبقة أساسية للخدمات المالية الحديثة.

يأتي هذا التمويل في وقت يتسارع فيه استخدام العملات المستقرة (Stablecoins) عالمياً، لا سيما في الأسواق الناشئة وبين القوى العاملة المتنقلة دولياً، حيث يتجاوز الطلب على حركة الأموال السريعة والمقومة بالدولار قدرات البنية التحتية المصرفية التقليدية. ستستخدم KAST هذا الرأس مال للتوسع في أمريكا اللاتينية، وأمريكا الشمالية، والشرق الأوسط، بالإضافة إلى تسريع إجراءات الترخيص، والامتثال، وتطوير المنتجات، وزيادة عدد الموظفين.

تأسست شركة KAST في يوليو 2024، وهي توفر حسابات مقومة بالدولار الأمريكي، وعمليات دفع وتحصيل عالمية في أكثر من 190 دولة، بالإضافة إلى مجموعة متنامية من الأدوات المالية للمستهلكين والشركات المبنية على شبكات العملات المستقرة (Stablecoin rails) بدلاً من شبكات التسوية التقليدية القديمة.

منذ انطلاقها، نجحت شركة KAST في جذب أكثر من مليون مستخدم، وهي تعالج حالياً ما يقرب من 5 مليارات دولار من حجم المعاملات السنوية، مما يعكس الاعتماد المتزايد على الخدمات المالية القائمة على العملات المستقرة بعيداً عن مجالات التداول والاستخدامات المقتصرة على عالم الكريبتو. وتتوقع الشركة أن يصل معدل الإيرادات السنوية إلى 100 مليون دولار في عام 2026، مع نمو حالي في كل من المستخدمين والإيرادات يتراوح بين 15-20% شهرياً. كما ضاعفت KAST إيراداتها منذ نهاية سبتمبر 2025.

وفقاً لبيانات Artemis Analytics، نما حجم معاملات العملات المستقرة عالمياً بنسبة 72% العام الماضي ليصل إلى أكثر من 33 تريليون دولار، متجاوزاً بذلك إجمالي أحجام التسوية عبر الشبكات الرئيسية للبطاقات العالمية؛ وهو تحول يراه المستثمرون بشكل متزايد على أنه تحول هيكلي وليس مجرد طفرة مؤقتة. ولدعم هذا النمو المتسارع، قامت KAST بتعيين أكثر من 250 موظفاً في مجالات الهندسة والامتثال والعمليات، تم استقطابهم من شركات كبرى مثل Stripe و Revolut و Binance و Circle و Airwallex.

‫وفي حديثه عن الاستثمار، قال راجولان باثي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة KAST: "يعكس التمويل الأخير، الذي تم جمعه بعد أقل من 18 شهرًا من الإطلاق، ثقة كبار المستثمرين في أطروحة البنك الجديد للعملة المستقرة - وفي قدرة KAST على تنفيذها على نطاق عالمي.

‫تتمثل مهمة KAST في بناء مستقبل التمويل، مدعومًا بعملات مستقرة ومصمم للمؤسسين والمبدعين والمفكرين المستقبليين الذين تركهم النظام المصرفي التقليدي وراءهم. تم تصميم المنصة لتلبية الطموحات العالمية للأفراد، وليس فقط التمويل حول العمليات والمنصات، حتى يتمكنوا من الوصول إلى أي مكان يريدونه في الحياة.

‫هدفنا النهائي واضح، وهو أن نكون البنك الجديد الرائد في عالم العملات المستقرة، سواء بالنسبة للمستهلكين أو الشركات. إن الوتيرة التي نتحرك بها، والفريق، والمواهب العالمية التي نجتذبها سوف تلعب دورًا أكبر في عام 2026 وما بعده.

‫وقال نايجل موريس، المؤسس المشارك والشريك الإداري في شركة QED Investors: "تتمتع تقنية Stablecoin بالقدرة على إعادة تشكيل مستقبل التمويل. يسعدنا أن نقود هذه الجولة في KAST، ويسعدني بشكل خاص أن سانديب باتيل سينضم إلى مجلس الإدارة لدعمهم في التوسع مع انضباط مؤسسة مالية حقيقية. تتمتع KAST بطموح واضح وتنفيذ قوي، ونحن نتطلع إلى أن نكون جزءًا من رحلة نموها."

‫وقال سانديب باتيل، الشريك في شركة QED Investors: "Fintech هي شركة ائتمانية متنكرة في شكل برمجيات، وسرعان ما أصبحت العملات المستقرة هي الطبقة الدولارية الدائمة لنقل القيمة والاحتفاظ بها عبر الحدود والأصول. تعتمد شركة KAST على هذه الطبقة بإسفين واضح وتظهر بالفعل قوة جذب قوية للعملاء. يسعدني أن أتعاون مع Raags والفريق أثناء قيامهم بتوسيع نطاق KAST إلى مؤسسة مالية أصلية تعتمد على العملات المستقرة."

وقال ماثيو ميلر، الشريك الإداري في Left Lane Capital: "على مدى السنوات العديدة الماضية، شهدنا ظهور العملات المستقرة كبنية تحتية حيوية داخل النظام المالي العالمي. ونحن نعتقد أن عام 2026 قد يمثل نقطة تحول مهمة مع بدء المنصات التي تتعامل مع المستهلكين في جلب هذه البنية التحتية إلى التيار الرئيسي. يستحق الأفراد والشركات العاملة عبر الحدود طريقة سلسة لإجراء المعاملات المصرفية والإنفاق والتوفير – دون رسوم خفية أو احتكاك أو التعرض لانخفاض قيمة العملة. يجمع KAST بين إعادة النظر إلى المستقبل

‫تجمع KAST بين الموقف التنظيمي والمنتج والعلامة التجارية المقنعة وفريق تنفيذي استثنائي للاستفادة من فرصة الأجيال هذه. نحن فخورون بالشراكة مع راجز وفريق KAST بأكمله عند دخولهم هذه المرحلة التالية من النمو."