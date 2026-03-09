KAST recauda 80 millones de dólares a medida que las stablecoins pasan de ser infraestructura a servicios financieros convencionales

NUEVA YORK, 9 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- KAST, una plataforma financiera global construida sobre rieles de stablecoins y fundada por el exejecutivo de Circle, Raagulan Pathy, ha recaudado 80 millones de dólares en una ronda de financiación Serie A. La ronda fue coliderada por QED Investors y Left Lane Capital, con la participación de los inversores recurrentes Peak XV Partners, HSG y DST Global Partners, en un momento en que los inversores respaldan cada vez más a las stablecoins como una capa fundamental para los servicios financieros modernos.

Esta financiación llega en un momento en que el uso de las stablecoins se acelera a nivel global, particularmente en los mercados emergentes y entre las fuerzas laborales con movilidad internacional, donde la demanda de movimientos de dinero rápidos y denominados en dólares está superando a la infraestructura bancaria corresponsal tradicional. KAST utilizará el capital para expandirse por América Latina, América del Norte y Oriente Medio, así como para acelerar la obtención de licencias, el cumplimiento normativo, el desarrollo de productos y el crecimiento de su plantilla.

Fundada en julio de 2024, KAST ofrece cuentas denominadas en dólares (USD), cobros (pay-ins) y pagos (payouts) globales en más de 190 países, además de una creciente suite de herramientas financieras para consumidores y empresas construida sobre rieles de stablecoins en lugar de las redes de liquidación tradicionales.

Desde su lanzamiento, KAST ha escalado a más de un millón de usuarios y procesa casi 5,000 millones de dólares en volumen de transacciones anualizadas, lo que refleja la creciente adopción de servicios financieros basados en stablecoins más allá del trading y los casos de uso nativos de cripto. La empresa espera que sus ingresos alcancen una tasa de ejecución anual (run rate) de 100 millones de dólares en 2026, con un crecimiento mensual tanto de usuarios como de ingresos de aproximadamente el 15-20%. Los ingresos de KAST se han duplicado desde finales de septiembre de 2025.

Según Artemis Analytics, el volumen global de transacciones con stablecoins creció un 72% el año pasado hasta superar los 33 billones de dólares, excediendo los volúmenes combinados de liquidación on-chain de las principales redes de tarjetas globales; un cambio que los inversores ven cada vez más como estructural en lugar de cíclico. Para respaldar este crecimiento, KAST ha contratado a más de 250 empleados en las áreas de ingeniería, cumplimiento y operaciones, reclutando talento de firmas como Stripe, Revolut, Binance, Circle y Airwallex.

Al referirse a la inversión, Raagulan Pathy, fundador y CEO de KAST, señaló: "La última ronda de financiación, recaudada en menos de 18 meses desde el lanzamiento, refleja la confianza de inversores líderes en la tesis del neobanco basado en stablecoins, y en la capacidad de Kast para ejecutarla a escala global.

La misión de KAST es construir el futuro de las finanzas, impulsado por stablecoins y diseñado para los fundadores, creadores y pensadores progresistas que han sido dejados atrás por el sistema bancario tradicional. La plataforma está construida para las ambiciones globales de los individuos, no simplemente para las finanzas basadas en procesos y plataformas, de modo que puedan llegar a donde quieran en la vida.

Nuestro objetivo final es claro: ser el neobanco líder para el mundo de las stablecoins, tanto para consumidores como para empresas. El ritmo al que nos movemos, el equipo y el talento de clase mundial que estamos atrayendo se consolidarán aún más en 2026 y en adelante".

Nigel Morris, cofundador y socio director de QED Investors, señaló: "La tecnología de las stablecoins posee el potencial de remodelar el futuro de las finanzas. Estamos encantados de liderar esta ronda en KAST, y me complace especialmente que Sandeep Patil se una a la junta directiva para apoyarlos en su escalamiento con la disciplina de una verdadera institución financiera. KAST tiene una ambición clara y una ejecución sólida, y esperamos formar parte de su trayectoria de crecimiento".

Sandeep Patil, socio de QED Investors, señaló: "Las fintech son un negocio de confianza disfrazado de software, y las stablecoins se están convirtiendo rápidamente en la capa de dólares 'siempre activa' para mover y mantener valor a través de fronteras y activos. KAST está construyendo sobre esta capa con un enfoque claro y ya muestra una fuerte tracción con los clientes. Me entusiasma asociarme con Raags y el equipo mientras escalan KAST para convertirla en una institución financiera nativa de stablecoins".

Matthew Miller, socio director de Left Lane Capital, señaló: "Durante los últimos años, hemos visto a las stablecoins emerger como una infraestructura crítica dentro del sistema financiero global. Creemos que 2026 podría representar un punto de inflexión significativo a medida que las plataformas orientadas al consumidor comiencen a llevar esa infraestructura al mercado masivo. Los individuos y las empresas que operan a través de las fronteras merecen una forma fluida de realizar transacciones bancarias, gastar y ahorrar, sin tarifas ocultas, fricciones ni exposición a la depreciación de la moneda. KAST combina una postura regulatoria con visión de futuro, un producto y una marca convincentes, y un equipo ejecutivo excepcional para capitalizar esta oportunidad generacional. Estamos orgullosos de asociarnos con Raags y con todo el equipo de KAST en su entrada a esta próxima fase de crecimiento".

FUENTE KAST