KDDI Spherience fará sua estreia na CES® 2026 como Centro de Excelência Global em IoT da KDDI

Centro de inovação apresenta casos de uso de Internet das Coisas (IoT) desenvolvidos em parceria com a Yamaha Marine, Sony Electronics, Noodoe e LOGISTEED Solutions America, em Las Vegas.

PLANO, Texas, 2 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A KDDI Spherience, centro de excelência em IoT da KDDI Corporation, líder global em telecomunicações, anunciou hoje que irá expor pela primeira vez na CES® 2026, em Las Vegas.

Como centro de inovação dedicado à IoT da KDDI, a Spherience demonstrará como permite que os parceiros dêem vida a "uma infinidade de casos de uso" na conectividade global de última geração – abrangendo dispositivos, veículos, infraestrutura e serviços em nuvem.

KDDI Spherience

"Na CES 2026, estamos demonstrando como a conectividade global de alta qualidade se torna uma vantagem comercial real quando combinada com os parceiros e plataformas certos," afirmou Björn Qvarsell, diretor de portfólio de produtos da KDDI Spherience. "A Spherience existe para ajudar nossos parceiros a criar, implementar e expandir serviços de IoT globalmente – de forma mais rápida, confiável e menos complexa."

IoT com suporte de parceiros em uma infinidade de casos de uso

Na CES 2026, a Spherience destacará casos de uso reais e conceituais desenvolvidos em conjunto com quatro parcerias importantes do ecossistema: Yamaha Marine, Sony Electronics, Noodoe e LOGISTEED Solutions America.

Yamaha Marine

A Unidade de Negócios Marítimos dos EUA da Yamaha, com sede em Kennesaw, Geórgia, é responsável pelas vendas, marketing e distribuição dos produtos Yamaha Marine nos EUA, incluindo Yamaha Outboards, Yamaha WaveRunners®, Yamaha Boats, G3® Boats e Skeeter® Boats. Com 2.400 revendedores e fabricantes de barcos em todo o país, a Yamaha é líder do setor em confiabilidade, desempenho, tecnologia e atendimento ao cliente.

Com sede em Newport, Rhode Island, a Siren Marine é líder do setor em tecnologia de barcos inteligentes – que permitem que os navegadores permaneçam conectados aos seus barcos em qualquer lugar, a qualquer hora. A visão da empresa é transformar a experiência moderna da navegação e liderar o caminho para uma indústria náutica totalmente conectada por meio da tecnologia inovadora IoT Connected Boat®. A Siren Marine oferece segurança e monitoramento inteligente de embarcações, para que os navegadores possam acompanhar remotamente o nível da bateria, a atividade do porão, a temperatura, a localização e muito mais. A Siren Marine também coloca dados acionáveis ao alcance das partes interessadas do setor (OEMs, construtores de barcos, fabricantes de eletrônicos, fabricantes de comutadores digitais e outras empresas marítimas), conectando-as aos clientes e seus barcos como nunca antes. A Siren Marine é uma subsidiária da Yamaha Marine Systems Company, Inc. (YMSC), uma afiliada da Yamaha Motor Corporation, EUA.

Sony Electronics

A Sony Electronics é uma subsidiária da Sony Corporation of America e uma afiliada da Sony Group Corporation. A Sony Electronics cria produtos que inovam e inspiram gerações, como as premiadas Alpha Interchangeable Lens Cameras e revolucionários produtos de áudio de alta resolução. A Sony também é líder na fabricação de soluções completas, desde equipamentos profissionais de transmissão e A/V 4K até televisores 4K e 8K Ultra HD líderes do setor.

Noodoe

A Noodoe é uma empresa de carregamento de veículos elétricos e gestão de energia cuja plataforma integrada reúne carregamento de veículos elétricos, armazenamento de energia, energia solar e IA num único painel. Seu software baseado em nuvem oferece automação preditiva para reduzir os custos de energia, melhorar o tempo de atividade e otimizar o carregamento em locais comerciais, de frota, multifamiliares e de estacionamento público.

LOGISTEED Solutions America

A LOGISTEED Solutions America, Ltd. é uma empresa que oferece soluções de gerenciamento de depósitos com transporte multimodal de cargas, transporte marítimo e aéreo, logística contratada, despacho aduaneiro e soluções logísticas inteligentes para cadeias de suprimentos globais complexas.

Sobre a KDDI Spherience

A KDDI Spherience é o Centro de Excelência em IoT da KDDI Corporation, focado em acelerar a inovação de parceiros e empresas usando conectividade IoT global e infraestrutura em nuvem. A Spherience reúne conectividade, plataformas e parceiros de ecossistema para projetar, testar e dimensionar serviços de IoT em todos os setores e regiões.

KDDI Spherience na CES 2026: Las Vegas Convention Center, North Hall, Stand #11063

Contato com a mídia

KDDI Spherience – Comunicações Globais

Site: www.spherience.io

E-mail: [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2620915/KDDI_Spherience_NEW.jpg

FONTE KDDI Spherience