مركز KDDI Spherience يسجّل أول ظهور له في معرض CES® 2026 بصفته مركز التميّز العالمي لإنترنت الأشياء التابع لشركة KDDI

مركز الابتكار يستعرض حالات استخدام إنترنت الأشياء المُمكَّن من خلال الشركاء بالتعاون مع Yamaha Marine وSony Electronics وNoodoe وLOGISTEED Solutions America في لاس فيغاس.

بلانو، تكساس، 2 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلن مركز KDDI Spherience، مركز التميّز لإنترنت الأشياء التابع لشركة الاتصالات العالمية الرائدة KDDI Corporation، اليوم أنه سيشارك لأول مرة في معرض CES® 2026 في لاس فيغاس.

KDDI Spherience

وبصفته مركز الابتكار في إنترنت الأشياء لدى شركة KDDI، سيعرض Spherience كيف يتيح للشركاء تحويل "مجموعة واسعة من حالات الاستخدام" إلى واقع عملي عبر الاتصال العالمي من الجيل التالي - بما في ذلك الأجهزة والمركبات والبنية التحتية والخدمات السحابية.

قال Björn Qvarsell، رئيس محفظة المنتجات في مركز KDDI Spherience: "في معرض CES 2026 نُظهر كيف يتحول الاتصال العالمي عالي الجودة إلى ميزة تجارية حقيقية عند دمجه مع الشركاء والمنصات المناسبين". "مركز Spherience موجود لمساعدة شركائنا على بناء خدمات إنترنت الأشياء وإطلاقها وتوسيع نطاقها عالميًا — بسرعة أكبر، وموثوقية أعلى، وتعقيد أقل".

إنترنت الأشياء المُمكَّن من خلال الشركاء عبر مجموعة واسعة من حالات الاستخدام

في معرض CES 2026، سيسلّط مركز Spherience الضوء على حالات استخدام واقعية وقيد التطوير أُنشئت بالتعاون مع أربعة شركاء رئيسيين في منظومة إنترنت الأشياء، وهم: Yamaha Marine وSony Electronics وNoodoe وLOGISTEED Solutions America.

وحدة Yamaha Marine

وحدة الأعمال البحرية التابعة لشركة Yamaha في الولايات المتحدة، ومقرها كينيساو، بولاية جورجيا، وهي المسؤولية عن المبيعات والتسويق والتوزيع لمنتجات Yamaha Marine في الولايات المتحدة، وتشمل المنتجات: Yamaha Outboards وYamaha WaveRunners® وYamaha Boats وG3® Boats وSkeeter® Boats. ومن خلال دعمها لأكثر من 2,400 وكيل وشركة تصنيع قوارب على مستوى البلاد، تُعد Yamaha الشركة الرائدة من حيث الموثوقية والأداء والتكنولوجيا وخدمة العملاء.

يقع مقر Siren Marine في نيوبورت، بولاية رود آيلاند، وهي شركة رائدة في تكنولوجيا القوارب الذكية - تمكّن مالكي القوارب من البقاء على اتصال بقواربهم في أي مكان وفي أي وقت. تتمثل رؤية الشركة في إحداث تحول في تجربة الإبحار الحديثة، وتمهيد الطريق نحو صناعة بحرية متصلة بالكامل، من خلال تقنية ®IoT Connected Boat المبتكرة. توفر Siren Marine حلول السلامة والأمن والمراقبة الذكية للقوارب، مما يتيح لمالكي القوارب متابعة مستوى البطارية، ونشاط حجرة تجميع المياه في أسفل القارب (bilge)، ودرجة الحرارة، والموقع، وغيرها. كما تضع Siren Marine بيانات قابلة للتنفيذ بين أيدي الجهات الفاعلة في القطاع (الشركات المصنّعة للقطع الأصلية "OEMs"، وشركات تصنيع القوارب، ومصنّعي الإلكترونيات، ومُصنِّعي أنظمة التحكّم الرقمي، وغيرها من شركات القطاع البحري)، لربطهم بالعملاء وقواربهم بطريقة غير مسبوقة. شركة Siren Marine هي شركة تابعة لـ Yamaha Marine Systems Company, Inc. (YMSC)، وهي بدورها شركة تابعة لـ Yamaha Motor Corporation, U.S.A.

شركة Sony Electronics

شركة Sony Electronics هي شركة فرعية لشركة Sony Corporation of America وتابعة لـ Sony Group Corporation. تقوم Sony Electronics بتطوير منتجات مبتكرة تُلهم الأجيال، من بينها كاميرات Alpha ذات العدسات القابلة للتبديل والحائزة على جوائز، ومنتجات الصوت عالية الدقة الثورية. شركة Sony هي أيضًا شركة مُصنِّعة رائدة في الحلول المتكاملة، من معدات البث الاحترافية بدقة 4K ومعدات الصوت والصورة، وصولًا إلى أجهزة التلفزيون Ultra HD بدقتي 4K و8K الرائدة في الصناعة.

شركة Noodoe

شركة Noodoe هي شركة لشحن المركبات الكهربائية وإدارة الطاقة، تجمع منصتها المتكاملة بين شحن المركبات الكهربائية وتخزين الطاقة والطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي ضمن لوحة تحكم واحدة. يقدم برنامجها القائم على الحوسبة السحابية أتمتةً تنبؤيةً لخفض تكاليف الطاقة، وتحسين زمن التشغيل، وتحسين الشحن عبر المواقع التجارية، وأساطيل المركبات، والوحدات السكنية متعددة الوحدات، ومواقف السيارات العامة.

شركة LOGISTEED Solutions America

شركة LOGISTEED Solutions America, Ltd. مزوّد لحلول إدارة المستودعات مع الشحن متعدد الوسائط، ونقل الشحنات البحرية والجوية، والخدمات اللوجستية التعاقدية، والتخليص الجمركي، والحلول اللوجستية الذكية لإدارة سلاسل الإمداد العالمية المعقدة.

نبذة عن مركز KDDI Spherience

KDDI Spherience هو مركز التميّز لإنترنت الأشياء تابع لشركة KDDI Corporation، ويركّز على تسريع الابتكار لدى الشركاء والمؤسسات باستخدام الاتصال العالمي لإنترنت الأشياء والبنية التحتية السحابية. يجمع Spherience بين حلول الاتصال والمنصات وشركاء المنظومة؛ لتصميم خدمات إنترنت الأشياء واختبارها وتوسيع نطاقها عبر مختلف الصناعات والمناطق.

مكان KDDI Spherience في معرض CES 2026: مركز مؤتمرات لاس فيغاس، القاعة الشمالية، الجناح رقم 11063

للتواصل الإعلامي

KDDI Spherience – قسم الاتصالات العالمية

الموقع الإلكتروني: www.spherience.io

البريد الإلكتروني: [email protected]

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2620915/KDDI_Spherience_NEW.jpg