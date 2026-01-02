KDDI Spherience hará su aparición inaugural en CES® 2026 como el Centro de Excelencia Mundial de IoT de KDDI

Innovation Hub muestra casos de uso de IoT habilitados para socios con Yamaha Marine, Sony Electronics, Noodoe y LOGISTEED Solutions America en Las Vegas.

PLANO, Texas, 2 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- KDDI Spherience, el Centro de Excelencia de IoT dentro de KDDI Corporation, líder mundial en telecomunicaciones, anunció hoy que tendrá por primera vez una exhibición en CES® 2026 en Las Vegas.

Como centro de innovación de IoT dedicado de KDDI, Spherience demostrará cómo permite a los socios dar vida a "una variedad de casos de uso" en la conectividad mundial de próxima generación, que abarca dispositivos, vehículos, infraestructura y servicios en la nube.

KDDI Spherience

"En CES 2026 mostramos cómo la conectividad mundial y de alta calidad se convierte en una verdadera ventaja comercial cuando se combina con los socios y plataformas adecuados", dijo Björn Qvarsell, jefe de Cartera de Productos de KDDI Spherience. "Spherience existe para ayudar a nuestros socios a construir, lanzar y escalar servicios de IoT a nivel mundial, de manera más rápida, confiable y con menos complejidad".

IoT habilitada para socios en una variedad de casos de uso

En CES 2026, Spherience destacará casos de uso reales y conceptuales creados junto con cuatro socios clave del ecosistema: Yamaha Marine, Sony Electronics, Noodoe y LOGISTEED Solutions America.

Yamaha Marine

La Unidad de Negocios Marítimos de Yamaha en EE. UU., con sede en Kennesaw, Georgia, es la encargada de vender, comercializar y distribuir los productos de Yamaha Marine en EE. UU., incluidos Yamaha Outboards, Yamaha WaveRunners®, Yamaha Boats, G3® Boats y Skeeter® Boats. Al apoyar 2.400 comercializadores y constructores de barcos en todo el país, Yamaha es el líder de la industria en confiabilidad, rendimiento, tecnología y servicio al cliente.

Con sede en Newport, Rhode Island, Siren Marine es un líder de la industria en tecnología de embarcaciones inteligentes, lo que permite a los navegantes mantenerse conectados con sus embarcaciones en cualquier lugar y en cualquier momento. La visión de la empresa es transformar la experiencia de navegación moderna y liderar el camino hacia una industria marina totalmente conectada a través de la innovadora tecnología IoT Connected Boat®. Siren Marine proporciona seguridad y monitoreo inteligente de embarcaciones para que los navegantes puedan hacer seguimiento de forma remota al nivel de batería de sus embarcaciones, la actividad de la sentina, la temperatura, la ubicación y más. Siren Marine también pone datos procesables al alcance de las partes interesadas de la industria (fabricantes de equipos originales, constructores de barcos, electrónica, fabricantes de conmutadores digitales y otras empresas marinas) conectándolos con los clientes y sus barcos como nunca antes. Siren Marine es una subsidiaria de Yamaha Marine Systems Company, Inc. (YMSC), una subsidiaria de Yamaha Motor Corporation, EE. UU.

Sony Electronics

Sony Electronics es una subsidiaria de Sony Corporation of America y una filial de Sony Group Corporation. Sony Electronics crea productos que innovan e inspiran a generaciones, como las galardonadas cámaras de lentes intercambiables Alpha y los revolucionarios productos de audio de alta resolución. Sony también es un fabricante líder de soluciones de extremo a extremo, desde transmisiones profesionales 4K y equipos A/V hasta televisores 4K y 8K Ultra HD líderes en la industria.

Noodoe

Noodoe es una empresa de carga y gestión de energía para vehículos eléctricos cuya plataforma integrada reúne la carga de vehículos eléctricos, el almacenamiento de energía, la energía solar y la inteligencia artificial en un solo panel de control. Su software basado en la nube ofrece automatización predictiva para reducir los costos de energía, mejorar el tiempo de actividad y optimizar la carga en sitios de estacionamiento comerciales, de flotas, multifamiliares y públicos.

LOGISTEED Solutions America

LOGISTEED Solutions America, Ltd. es un proveedor que ofrece soluciones de gestión de almacenes con transporte multimodal de carga, transporte marítimo y aéreo de carga, logística de contratos, corretaje de aduanas y soluciones logísticas inteligentes para cadenas de suministro mundiales complejas.

Acerca de KDDI Spherience

KDDI Spherience es el Centro de Excelencia de IoT dentro de KDDI Corporation, centrado en acelerar la innovación de socios y empresas utilizando la conectividad mundial de IoT y la infraestructura en la nube. Spherience reúne a socios de conectividad, plataformas y ecosistemas para diseñar, probar y escalar servicios de IoT en todas las industrias y regiones.

KDDI Spherience en CES 2026: Las Vegas Convention Center, North Hall, Stand #11063

