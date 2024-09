Keding Enterprises anuncia oportunidades de Expansão Global em materiais de construção inovadores

Em busca de empreendedores interessados em liderar a construção e o design sustentáveis em todo o mundo.

NOVA TAIPÉ, 3 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- De acordo com um relatório da Transparency Market Research, o mercado global de laminados continua a crescer, totalizando US$ 7,07 bilhões em 2023, com a América do Norte contribuindo com US$ 1,161 bilhão, a Europa com US$ 2,723 bilhões, a Ásia-Pacífico com US$ 2,066 bilhões, o Oriente Médio/África com US$ 436 milhões e a América Latina com US$681 milhões. Os analistas preveem que o laminado KD ECO⁺ da Keding Enterprises Co., Ltd., uma versão aprimorada do HPL tradicional, deve dominar o mercado global de laminados decorativos de alta pressão nos próximos cinco anos. No mercado americano, o investimento mínimo necessário é de US$ 22.000, com um período médio de equilíbrio de até seis meses e recuperação total dos custos em nove meses, dependendo das condições do mercado. O sólido potencial do produto sugere amplas perspectivas de crescimento.

Com produtos de qualidade excepcional e design inovador, a Keding se tornou a marca de materiais de construção preferida de muitas marcas de renome mundial. O painel laminado KD ECO⁺ resolve todos os problemas dos painéis tradicionais e oferece uma série de vantagens exclusivas. A Keding, uma empresa taiwanesa de capital aberto, é um caso único no setor, pois detém uma linha de produção completa, desde a aquisição de toras até os canais de marketing internos.

Vantagens exclusivas

O laminado KD ECO⁺ revoluciona os painéis tradicionais com sua mais recente estrutura translúcida patenteada. Esse produto inovador é dobrável, ecológico, atóxico e apresenta uma textura de madeira extremamente realista. Além disso, possui propriedades antibacterianas, resistência a arranhões e grande durabilidade. Ao solucionar problemas comuns, como emendas com bordas pretas, cantos frágeis e matérias-primas prejudiciais ao meio ambiente, o laminado KD ECO⁺ se destaca como um dos produtos mais competitivos do mercado.

Keding lança Programa de Expansão Global

A Keding, a principal marca de materiais de construção de Taiwan, dedica-se há mais de 22 anos à produção de materiais de construção sustentáveis. Todos os produtos são fabricados e exportados de Taiwan, garantindo excelência e qualidade consistente. Recentemente, a empresa lançou um programa de expansão global para introduzir os laminados KD ECO⁺ no mercado internacional. A Keding se compromete a fornecer amplos recursos e suporte, apoiando totalmente nossos parceiros de negócios para gerar benefícios mútuos. Para obter mais informações, acesse https://www.keding-global.com/franchise/ ou entre em contato com Owen Hsu pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone +886 22296-3999, ramal. 2703.

O valor de taxa de autorização será ajustado com base nas diferentes escalas do Mercado.

A situação exacta da recuperação total dos custos depende dos mercados locais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2489151/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2489152/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2489153/3.jpg

FONTE Keding Enterprises Co., Ltd.