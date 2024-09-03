科定企業全球加盟招募：成為創新健康建材企業家的最佳時機！
Keding Enterprises Co., Ltd.
03 9月, 2024, 17:30 CST
台灣新北2024年9月3日 /美通社/ -- 根據Transparency Market Research的報告指出，全球美耐板市場持續增長，2023年達到70.7億美金，其中北美洲市場占11.61億美金，歐洲27.23億美金，亞太20.66億美金，中東/非洲4.36億美金，拉丁美洲6.81億美金。專家預測，KD環保美耐板作為全面升級的傳統美耐板2.0，可在五年後稱霸全球板材市場。以美國市場估算，最低投資額35,000美元，最快6個月達損益平衡；9個月回收成本（實際情況視市場環境而定）。該產品的強大潛力預示著未來將迎來跨越式增長。
絕對優勢
KD環保美耐板顛覆傳統板材，擁有最新發明專利透心結構，另有可彎曲、環保無毒、木紋高度擬真、具抗菌證明、防刮耐磨等多項特點，成功解決傳統美耐板的拼接處黑邊、容易崩角、原料不夠環保等多項問題，是市場上最具競爭力的產品之一。
加盟邀請
台灣建材領導品牌科定企業成立逾22年，始終專注於健康建材，產品皆由台灣製造出口，品質優異穩定。近日正式啟動全球加盟計畫，攜KD環保美耐板進軍國際市場。科定承諾提供充足資源與保障，全力支援加盟業者，實現互利共贏。欲了解更多，請訪問https://www.keding-global.com/franchise/ 或聯絡窗口Owen Hsu；Email：[email protected] ；電話：+886 22296-3999 #2703。
SOURCE Keding Enterprises Co., Ltd.
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