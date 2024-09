Keding Enterprises recherche des partenaires à travers le monde pour promouvoir son tout nouveau matériau de construction !

L'entreprise est en quête d'entrepreneurs ambitieux pour être à l'avant-garde de notre programme international d'expansion

NEW TAIPEI, 3 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Selon un rapport de Transparency Market Research, le marché mondial des stratifiés continue de croître, atteignant 6,374 milliards d'euros en 2023, l'Amérique du Nord représentant 1,040 milliard d'euros, l'Europe 2,460 milliards d'euros, l'Asie-Pacifique 1,860 milliards d'euros, le Moyen-Orient / Afrique 393 millions d'euros et l'Amérique latine 614 millions d'euros. Les analystes prévoient que les KD ECO⁺ Laminates de Keding Enterprises Co, Ltd, une version améliorée du HPL traditionnel, sont sur le point de dominer le marché mondial des stratifiés décoratifs à haute pression dans cinq ans. Sur le marché français, l'investissement minimum requis est de 31 750 euros, avec une période moyenne de rentabilité aussi courte que six mois et un recouvrement total des coûts en neuf mois, sous réserve des conditions du marché. Le fort potentiel du produit indique des perspectives de croissance significatives.

With superior product quality and innovative design, Keding has become the building material brand of choice for many globally renowned brands. KD ECO⁺ Laminates addresses all the issues of traditional panels and offers a multitude of exclusive advantages. As a publicly listed Taiwanese company, Keding is unique in the industry for having a complete production line from log procurement to in-house marketing channels.

Un grand nombre de qualities !

Découvrez comment KD ECO⁺ révolutionne le monde des panneaux stratifiés avec sa nouvelle structure translucide brevetée. Conçu pour être pliable, écologique et non toxique, ce produit offre une apparence de bois authentique tout en intégrant des technologies de pointe. Non seulement il est antibactérien et résistant aux égratignures, mais il est aussi conçu pour soutenir un développement durable. KD ECO⁺ ne se contente pas d'être un simple panneau. Il résout les défis habituels comme l'épissage des bandes noires et les coins fragiles, tout en utilisant des matières premières respectueuses de l'environnement. Ce sont ces qualités qui le placent parmi les solutions les plus concurrentielles du marché. Vous êtes prêt à transformer vos projets avec une solution à la fois innovante et durable ? Explorez KD ECO⁺ dès aujourd'hui et donnez à vos réalisations l'avantage qu'elles méritent.

Keding : Plus de 22 ans d'excellence dans les matériaux de construction sains

Depuis plus de deux décennies, Keding, la marque de matériaux de construction leader à Taïwan, s'engage à produire des matériaux de construction sains de qualité supérieure. Chaque produit est fièrement fabriqué et exporté directement de Taïwan, garantissant ainsi une constance inégalée dans la qualité. Aujourd'hui, nous sommes ravis de lancer notre programme de partenariat mondial, une opportunité unique pour introduire les stratifiés KD ECO⁺ sur la scène internationale. En rejoignant notre réseau de partenaires, vous bénéficierez de tout le soutien et des ressources nécessaires pour réussir, avec la promesse d'avantages communs et durables. Prêt à transformer l'industrie avec Keding ? Rejoignez-nous dans cette aventure mondiale et découvrez les bénéfices que KD ECO⁺ peut apporter à votre entreprise. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.keding-global.com/franchise/ ou contacter Owen Hsu par e-mail à [email protected] ou par téléphone au +886 22296-3999, poste 2703.

Le montant des frais d'autorisation sera ajusté en fonction des différentes tailles de marché.

La situation exacte du recouvrement total des coûts dépend des marchés locaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2483919/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2483920/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2483921/3.jpg