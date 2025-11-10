Kerry apresenta inovações para atender às novas demandas do mercado de biscoitos

SÃO PAULO, 10 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O mercado de biscoitos está em constante evolução, impulsionado por consumidores cada vez mais exigentes e atentos à qualidade, sabor, saudabilidade e sustentabilidade dos produtos que consomem. Atender a essas demandas é um desafio para marcas e fabricantes, mas também uma grande oportunidade de inovação e diferenciação.

"Acreditamos que o futuro da indústria de biscoitos começa com escolhas melhores para o consumidor, para as marcas e para o planeta", destaca Luciana Rangel, Diretora de P&D da Kerry, líder global em Nutrição Sustentável. Durante a Biscuit People Conference 2025, a multinacional irlandesa, apresentou o conceito "Better Biscuit", que traduz o seu compromisso em impulsionar inovação e performance no setor. Sob os pilares estratégicos de sustentabilidade, a Kerry destaca como tecnologias podem ajudar a indústria de alimentos a cocriar produtos com sabor superior, aprimoramento nutricional, identidade única e impacto ambiental reduzido. O portfólio combina expertise em sabor, textura, nutrição e sustentabilidade, desenvolvidos a partir da ciência dos alimentos e de uma compreensão profunda das preferências do consumidor. "Mais do que ingredientes, oferecemos parceria para inovar com soluções desenhadas para transformar ideias em produtos vencedores", completa Luciana.

Eficiência e Qualidade: Soluções para a Indústria

A busca por eficiência produtiva e redução de desperdícios é prioridade no setor. As enzimas da linha Biobake™ da Kerry permitem uma produção mais econômica e eficiente, reduzindo o tempo de fermentação de 10–12 horas para apenas 2–4 horas, além de melhorar textura e crocância de biscoitos e wafers. Isso significa menos quebras, menos desperdício e maior produtividade, sem abrir mão do sabor e da qualidade. A tecnologia também contribui para economia de energia e água, tornando o processo mais sustentável.

Sabor e Experiência: Emulsificantes e Cacau

Os emulsificantes são responsáveis por proporcionar maior aeração, volume e prolongam a vida útil dos produtos, além de permitir a redução de gordura nas formulações, tornando os produtos mais saudáveis. Já as soluções para o cacau desenvolvidas pela Kerry, com destaque para o Cocoa Booster, garantem sabor autêntico e indulgente, mesmo diante dos desafios climáticos e de abastecimento da matéria-prima, promovendo sustentabilidade e otimização do produto. O resultado são biscoitos com textura superior, perfil nutricional aprimorado e o sabor que os consumidores adoram.

Saudabilidade e Funcionalidade: Ingredientes Inteligentes

A inovação também está presente na oferta de tecnologias funcionais, outro atributo bastante procurado pelo consumidor atual, como o probiótico BC30®, que promove saúde digestiva e é altamente estável, sobrevivendo aos processos industriais mais exigentes. Ingredientes como Eupoly-3® (ômega-3 de peixe ou alga) e Wellmune® (beta-glucana de levedura) agregam benefícios à saúde, como suporte imunológico, cardiovascular e cognitivo, atendendo à demanda crescente dos consumidores por alimentos mais saudáveis e funcionais.

Sustentabilidade: Responsabilidade e Impacto

A sustentabilidade é um dos pilares do conceito Better Biscuit. As soluções da Kerry ajudam marcas e fabricantes a reduzir o impacto ambiental, seja pela economia de recursos naturais, redução de emissões de carbono ou uso de ingredientes certificados e alternativas clean label. O compromisso é entregar produtos que encantem o consumidor e respeitem o planeta, promovendo uma cadeia produtiva mais responsável e eficiente.

O setor de biscoitos segue em expansão e, para garantir um futuro mais sustentável e competitivo, é preciso unir tradição, tecnologia e consciência. Parcerias estratégicas, com o foco em cocriação e inovação, são essenciais para transformar desafios em oportunidades e criar produtos que atendam às novas demandas do mercado e do consumidor.

Para saber mais sobre soluções para biscoitos inovadores e sustentáveis, acesse:

https://www.kerry.com/products/bakery-freshness/2025-insights-pt

Sobre a Kerry

A Kerry é líder mundial em nutrição sustentável para os mercados de alimentos, bebidas e farmacêuticos. São 30 anos de transformações e crescimento na América Latina em jornada de sucesso que continua a evoluir. Inovamos com nossos clientes para criar produtos de excelente sabor com nutrição e funcionalidade aprimoradas, ao mesmo tempo em que garantimos um melhor impacto para o planeta. Nossas principais percepções do consumidor, equipe global de RD&A de mais de 1.100 cientistas de alimentos e extensa presença global nos permitem resolver os desafios complexos de nossos clientes com soluções diferenciadas. Na Kerry, somos motivados a ser o parceiro mais valioso de nossos clientes, criando um mundo de nutrição sustentável e alcançaremos mais de dois bilhões de consumidores com soluções de nutrição sustentável até 2030. Para obter mais informações, visite kerry.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2814494/ButterBiscuits_RK_941910932.jpg

FONTE Kerry