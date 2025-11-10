Kerry presenta innovaciones para satisfacer las nuevas demandas del mercado de las galletas

SÃO PAULO, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El mercado de las galletas está en constante evolución, impulsado por consumidores cada vez más exigentes y atentos a la calidad, el sabor, la salubridad y la sostenibilidad de los productos que consumen. Satisfacer estas demandas es un reto para marcas y fabricantes, pero también una gran oportunidad de innovación y diferenciación.

"Creemos que el futuro de la industria de las galletas comienza con mejores opciones para el consumidor, para las marcas y para el planeta", dice Luciana Rangel, directora de I + D de Kerry, líder mundial en nutrición sostenible. Durante la Biscuit People Conference 2025, la multinacional irlandesa presentó el concepto "Better Biscuit", que refleja su apuesta por impulsar la innovación y el rendimiento en el sector. Bajo los pilares estratégicos de la sostenibilidad, Kerry destaca cómo las tecnologías pueden ayudar a la industria alimentaria a co-crear productos con sabor superior, mejora nutricional, identidad única y menor impacto ambiental. La cartera combina experiencia en sabor, textura, nutrición y sostenibilidad, desarrollada a partir de la ciencia de los alimentos y un profundo conocimiento de las preferencias de los consumidores. "Más que ingredientes, ofrecemos alianzas para innovar con soluciones diseñadas para transformar ideas en productos ganadores", añade Luciana.

Eficiencia y calidad: soluciones para la industria

La búsqueda de la eficiencia productiva y la reducción de residuos es una prioridad en el sector. Las enzimas de la línea Biobake™ de Kerry permiten una producción más rentable y eficiente, reduciendo el tiempo de fermentación de 10–12 horas a solo 2–4 horas, además de mejorar la textura y la textura crujiente de las galletas y las obleas. Esto significa menos descansos, menos desperdicio y mayor productividad, sin renunciar al sabor y la calidad. La tecnología también contribuye al ahorro de energía y agua, haciendo que el proceso sea más sostenible.

Sabor y experiencia: emulsionantes y cacao

Los emulsionantes son responsables de proporcionar una mayor aireación, volumen y prolongar la vida útil de los productos, así como de permitir la reducción de grasa en las formulaciones, haciendo que los productos sean más saludables. Las soluciones de cacao desarrolladas por Kerry, con énfasis en Cocoa Booster, garantizan un sabor auténtico e indulgente, incluso frente a los desafíos climáticos y de suministro de materias primas, promoviendo la sostenibilidad y la optimización del producto. El resultado son galletas con una textura superior, un perfil nutricional mejorado y el sabor que a los consumidores les encanta.

Salud y funcionalidad: ingredientes inteligentes

La innovación también está presente en la oferta de tecnologías funcionales, otro atributo muy buscado por el consumidor actual, como el probiótico BC30®, que promueve la salud digestiva y es altamente estable, sobreviviendo a los procesos industriales más exigentes. Ingredientes comoEupoly-3 ® (pescado o algas omega-3) y Wellmune® (beta-glucano de levadura) añaden beneficios para la salud como el apoyo inmunológico, cardiovascular y cognitivo, satisfaciendo la creciente demanda de los consumidores de alimentos más saludables y funcionales.

Sostenibilidad: responsabilidad e impacto

La sostenibilidad es uno de los pilares del concepto Better Biscuit. Las soluciones de Kerry ayudan a las marcas y fabricantes a reducir su impacto ambiental, ya sea ahorrando recursos naturales, reduciendo las emisiones de carbono o utilizando ingredientes certificados y alternativas de etiqueta limpia . El compromiso es entregar productos que deleiten al consumidor y respeten el planeta, promoviendo una cadena productiva más responsable y eficiente.

El sector de las galletas sigue en expansión y, para asegurar un futuro más sostenible y competitivo, es necesario aunar tradición, tecnología y concienciación. Las asociaciones estratégicas, con un enfoque en la co-creación y la innovación, son esenciales para transformar los desafíos en oportunidades y crear productos que satisfagan las nuevas demandas del mercado y de los consumidores.

https://www.kerry.com/products/bakery-freshness/2025-insights-pt

Acerca de Kerry

Kerry es un líder mundial en nutrición sostenible para los mercados de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos. 30 años de transformaciones y crecimiento en América Latina en un viaje exitoso que sigue evolucionando. Innovamos con nuestros clientes para crear productos de gran sabor con una nutrición y funcionalidad mejoradas, al tiempo que garantizamos un mejor impacto para el planeta. Nuestro conocimiento clave del consumidor, el equipo global de I + D + A de más de 1.100 científicos de alimentos y nuestra amplia presencia global nos permiten resolver los complejos desafíos de nuestros clientes con soluciones diferenciadas. En Kerry, estamos motivados para ser el socio más valioso de nuestros clientes, creando un mundo de nutrición sostenible y llegaremos a más de dos mil millones de consumidores con soluciones de nutrición sostenible para 2030. Para obtener más información, visite kerry.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2814494/ButterBiscuits_RK_941910932.jpg

