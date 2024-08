Kim-Fay faz parceria com a Norfund e o I&M Bank em instalações de classe mundial em Tatu City, Quênia

Investimento solidifica Tatu City como o principal centro de investimento estrangeiro direto e crescimento industrial queniano

CIDADE DE TATU, Quênia, 22 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Kim-Fay, fabricante e distribuidora líder de produtos de higiene, tissue e cuidados domésticos na África Oriental, garantiu financiamento do Fundo Norueguês de Investimento para Países em Desenvolvimento (Norfund) e do I&M Bank para suas novas instalações em Tatu City, a Zona Econômica Especial de Uso Misto de 5.000 acres às portas de Nairóbi.

Kim-Fay secures funding for world-class facility at Tatu City, Kenya

O financiamento do Norfund e do I&M Bank apoiará a expansão dos negócios da Kim-Fay, com foco no fornecimento de papel tissue acessível para segmentos de mercado de baixa renda. Os fundos serão direcionados para a construção de uma nova fábrica de papel reciclado em Tatu City, usando papel usado de origem local. Espera-se que a nova instalação esteja operacional até 2025.

"Esse investimento ocorre em um momento crucial, à medida que a demanda por produtos de papel tissue e higiene continua a crescer no Quênia e em toda a região da África Oriental", disse Raj Bains, CEO da Kim-Fay. "Nossas novas instalações em Tatu City nos permitirão atender a essa demanda de forma mais eficiente, ao mesmo tempo em que apoiamos nosso compromisso de sustentabilidade por meio de materiais reciclados. Agradecemos ao Norfund e ao I&M Bank pelo apoio neste empreendimento."

David Karimi, Vice-Chefe de País e Chefe de Vendas da Tatu City, declarou: "Estamos entusiasmados em receber Kim-Fay na Tatu City. Essa parceria não apenas fortalece a posição da Tatu City como um dos principais destinos de investimento, mas também se alinha à nossa missão de promover o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável. A colaboração com a Norfund e o I&M Bank destaca a atratividade da Tatu City para empresas de classe mundial que contribuem para o crescimento económico do Quénia."

A Kim-Fay é licenciada no Quênia para fabricar, comercializar e distribuir produtos para a Kimberly-Clark, a principal produtora mundial de tissue de consumo, com marcas de renome mundial, como Kleenex, Kotex e Huggies. A empresa também distribui as marcas Dove e Lux da Unilever na região. Recentemente, assinou um contrato de distribuição com a Dabur Limited, a empresa multinacional indiana de bens de consumo conhecida por seus produtos ayurvédicos.

O investimento da Norfund e do I&M Bank está alinhado com o mandato da Norfund de apoiar empresas sustentáveis, criar oportunidades de emprego e melhorar a vida nas economias em desenvolvimento.

William Nyaoke, Diretor da Norfund para a África Oriental, comentou: "Estamos entusiasmados com esta parceria com o I&M Bank para financiar a expansão da Kim-Fay e o desenvolvimento de uma unidade de reciclagem de papel usado de última geração em Tatu City. Este projeto é um testemunho do nosso compromisso de promover práticas comerciais sustentáveis e crescimento econômico na região."

Edward Burbidge, CEO da I&M Burbidge Capital, comentou: "Estamos satisfeitos por ter assessorado a Kim-Fay em seu aumento de capital de dívida e estamos muito satisfeitos por ter gerenciado o processo para garantir parceiros financeiros de alto perfil e longo prazo para a fábrica de tissue de Tatu City."

A gama de produtos da Kim-Fay inclui produtos de cuidados para bebés, higiene feminina e cuidados pessoais, servindo atualmente mercados no Quénia, Uganda, Tanzânia e Ruanda. O foco estratégico da empresa em acessibilidade e sustentabilidade a posiciona bem para atender à crescente demanda por produtos de higiene, impulsionada por uma crescente classe média e maior conscientização dos consumidores sobre as práticas de higiene.

Mais de 80 empresas locais, regionais e globais estão operacionais ou em desenvolvimento na localização favorável aos negócios de Tatu City, incluindo CCI Global, Heineken, Dormans, Kärcher, Cooper K-Brands, Grit Real Estate Income Group, Twiga Foods, Freight Forwarders Solutions, ADvTECH, Friendship Group e Davis & Shirtliff.

Os benefícios para as empresas na Tatu City SEZ incluem IVA de taxa zero, isenções de impostos de importação e de selo e 10% de imposto sobre as sociedades nos primeiros 10 anos e 15% nos 10 anos seguintes.

Sobre a Tatu City (https://www.tatucity.com/)

Tatu City é uma nova cidade de 5.000 acres na porta de Nairóbi, com casas, escolas, empresas, um distrito comercial, clínicas médicas, áreas naturais e recreação para mais de 250.000 residentes e dezenas de milhares de visitantes diários. As escolas de Tatu City educam milhares de alunos diariamente, uma variedade de casas atende a todas as rendas e mais de 80 empresas prosperam na primeira Zona Econômica Especial operacional do país. Localizada a 30 minutos de Westlands, Tatu City representa uma nova maneira de viver e pensar para todos os quenianos em um ambiente de vida, trabalho e lazer livre de congestionamentos e viagens de longa distância.

Tatu City é um empreendimento da Rendeavour, a maior nova construtora de cidades da África, com 30.000 acres de projetos visionários em trajetórias de crescimento em Gana, Nigéria, Quênia, Zâmbia e República Democrática do Congo. Para mais informações sobre a Rendeavour, visite https://www.rendeavour.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2487673/Kim_Fay_Tatu_City.jpg

FONTE Tatu City; Rendeavour