Kim-Fay s'associe à Norfund et à I&M Bank pour la construction d'une installation de classe mondiale à Tatu City, au Kenya

L'investissement consolide la position de Tatu City en tant que centre de premier plan pour les investissements directs étrangers et la croissance industrielle du Kenya

TATU CITY, Kenya, 22 août 2024 /PRNewswire/ -- Kim-Fay, l'un des principaux fabricants et distributeurs de produits d'hygiène, de tissus et de soins à domicile en Afrique de l'Est, a obtenu un financement du Fonds norvégien d'investissement pour les pays en développement (Norfund) et de la banque I&M pour sa nouvelle installation à Tatu City, la zone économique spéciale à usage mixte de 5 000 acres située à la porte de Nairobi.

Le financement de Norfund et d'I&M Bank soutiendra l'expansion des activités de Kim-Fay, qui se concentre sur la fourniture de papier hygiénique à des prix abordables aux segments de marché à faibles revenus. Les fonds seront consacrés à la construction d'une nouvelle usine de fabrication de papier recyclé à Tatu City, qui utilisera des vieux papiers d'origine locale. La nouvelle installation devrait être opérationnelle d'ici 2025.

"Cet investissement intervient à un moment crucial, alors que la demande de produits d'hygiène et de papier tissu continue de croître au Kenya et dans l'ensemble de l'Afrique de l'Est", a déclaré Raj Bains, directeur général de Kim-Fay. "Notre nouvelle installation à Tatu City nous permettra de répondre plus efficacement à cette demande tout en soutenant notre engagement en faveur du développement durable grâce à l'utilisation de matériaux recyclés. Nous remercions Norfund et I&M Bank pour leur soutien dans cette entreprise".

David Karimi, directeur national adjoint et directeur des ventes de Tatu City, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir Kim-Fay à Tatu City. Ce partenariat renforce non seulement la position de Tatu City en tant que destination d'investissement de premier plan, mais il s'inscrit également dans notre mission qui consiste à favoriser la croissance économique et le développement durable. La collaboration avec Norfund et I&M Bank souligne l'attrait de Tatu City pour les entreprises de classe mondiale qui contribuent à la croissance économique du Kenya".

Kim-Fay est autorisé au Kenya à fabriquer, commercialiser et distribuer des produits pour Kimberly-Clark, le premier producteur mondial de papier hygiénique, avec des marques de renommée mondiale telles que Kleenex, Kotex et Huggies. La société distribue également les marques Dove et Lux d'Unilever dans la région. Elle a récemment signé un accord de distribution avec Dabur Limited, la multinationale indienne de biens de consommation connue pour ses produits ayurvédiques.

L'investissement de Norfund et d'I&M Bank s'inscrit dans le mandat de Norfund, qui consiste à soutenir les entreprises durables, à créer des emplois et à améliorer les conditions de vie dans les économies en développement.

William Nyaoke, directeur pour l'Afrique de l'Est chez Norfund, a déclaré : "Nous sommes ravis de ce partenariat avec I&M Bank pour financer l'expansion de Kim-Fay et le développement d'une installation de recyclage de vieux papiers à la pointe de la technologie à Tatu City. Ce projet témoigne de notre engagement à encourager les pratiques commerciales durables et la croissance économique dans la région".

Edward Burbidge, directeur général de I&M Burbidge Capital, a déclaré : "Nous sommes heureux d'avoir conseillé Kim-Fay dans le cadre de sa levée de fonds et nous sommes ravis d'avoir géré le processus visant à obtenir des partenaires de financement à long terme de premier plan pour l'usine de fabrication de tissus de Tatu City".

La gamme de produits de Kim-Fay comprend des produits de soins pour bébés, d'hygiène féminine et de soins personnels, et dessert actuellement les marchés du Kenya, de l'Ouganda, de la Tanzanie et du Rwanda. L'accent stratégique mis par l'entreprise sur le caractère abordable et la durabilité la place en bonne position pour répondre à la demande croissante de produits d'hygiène, stimulée par l'augmentation de la classe moyenne et la sensibilisation accrue des consommateurs aux pratiques d'hygiène.

Plus de 80 entreprises locales, régionales et internationales sont opérationnelles ou en cours de développement dans la zone d'activité de Tatu City, notamment CCI Global, Heineken, Dormans, Kärcher, Cooper K-Brands, Grit Real Estate Income Group, Twiga Foods, Freight Forwarders Solutions, ADvTECH, Friendship Group et Davis & Shirtliff.

Les avantages commerciaux de la zone économique spéciale de Tatu City comprennent la détaxation de la TVA, l'exonération des droits d'importation et de timbre et un impôt sur les sociétés de 10% pendant les dix premières années et de 15% pendant les dix années suivantes.

A propos de Tatu City (https://www.tatucity.com/)

Tatu City est une ville nouvelle de 5 000 acres aux portes de Nairobi, avec des maisons, des écoles, des entreprises, un quartier commerçant, une clinique médicale, des zones naturelles et des loisirs pour plus de 250 000 résidents et des dizaines de milliers de visiteurs quotidiens. Les écoles de Tatu City accueillent des milliers d'élèves chaque jour, une gamme de logements convient à tous les revenus et plus de 80 entreprises prospèrent dans la première zone économique spéciale opérationnelle du pays. Située à 30 minutes de Westlands, Tatu City représente un nouveau mode de vie et de pensée pour tous les Kényans, dans un environnement où il fait bon vivre, travailler et se divertir, sans embouteillages ni migrations pendulaires.

Tatu City est un projet de Rendeavour, le plus grand constructeur de villes nouvelles d'Afrique, avec 30 000 acres de projets visionnaires sur des trajectoires de croissance à travers le Ghana, le Nigeria, le Kenya, la Zambie et la République démocratique du Congo. Pour plus d'informations sur Rendeavour, veuillez consulter le site https://www.rendeavour.com/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2487673/Kim_Fay_Tatu_City.jpg