Kim-Fay 與 Norfund 和 I&M Bank 攜手合作，在肯雅塔圖市興建世界級設施

「隨著肯雅和整個東非地區對紙巾和衛生產品的需求持續增長，這項投資來得正是時候，」Kim-Fay 行政總裁 Raj Bains 表示，「我們在塔圖市的新設施將使我們能夠更有效地滿足這一需求，同時透過使用再生材料來兌現我們對可持續發展的承諾。我們感謝 Norfund 和 I&M Bank 在這一項目中提供的支援。」

塔圖市副國家主管兼銷售主管 David Karimi 表示：「我們非常高興地歡迎 Kim-Fay 進駐塔圖市。這種合作夥伴關係不僅鞏固了塔圖市作為首要投資目的地的地位，而且與我們促進經濟增長和可持續發展的使命完美契合。與 Norfund 和 I&M Bank 的合作更凸顯了塔圖市對那些為肯雅經濟增長做出貢獻的世界級企業的強大吸引力。」

Kim-Fay 在肯雅獲得許可，為全球領先的消費紙巾生產商 Kimberly-Clark 製造、營銷和分銷產品，其擁有 Kleenex、Kotex 和 Huggies 等全球知名品牌。該公司還在該地區分銷 Unilever 的 Dove 和 Lux 品牌。它最近還與印度跨國消費品公司 Dabur Limited 簽署了分銷協議，該公司以其阿育吠陀產品而聞名。

Norfund 和 I&M Bank 的投資與 Norfund 的使命一致，即支援可持續企業、創造就業機會並改善發展中經濟體人民的生活。

Norfund 東非總監 William Nyaoke 表示：「我們很高興能與 I&M Bank 合作，為 Kim-Fay 的擴張以及在塔圖市開發最高階的廢紙回收設施提供資金。該項目充分證明了我們致力於促進該地區的可持續商業實踐和經濟增長。」

I&M Burbidge Capital 行政總裁 Edward Burbidge 表示：「我們很高興為 Kim-Fay 的債務融資提供建議，並成功為塔圖市紙巾製造工廠找到了備受矚目的長期融資合作夥伴。」

Kim-Fay 的產品範圍包括嬰兒護理、女性衛生和個人護理產品，目前服務於肯雅、烏干達、坦桑尼亞和盧旺達的市場。該公司對產品可負擔性和可持續性的戰略重點使其做好了充分準備，能夠滿足不斷增長的衛生產品需求，這種需求的增長是由不斷壯大的中產階級和消費者對衛生習慣意識的提高所驅動的。

超過 80 家本土、地區性和跨國企業均已紮根於或正在開拓宜商的塔圖市，當中包括 CCI Global、Heineken、Dormans、Kärcher、Cooper K-Brands、Grit Real Estate Income Group、Twiga Foods、Freight Forwarders Solutions、ADvTECH、Friendship Group 及 Davis & Shirtliff。

塔圖市經濟特區的商業優惠包括增值稅零稅率、免徵進口稅和印花稅，以及頭 10 年徵收 10% 的公司稅，此後 10 年徵收 15% 的公司稅。

關於塔圖市（https://www.tatucity.com/）

塔圖市是一個佔地 5,000 英畝的新城市，位於內羅畢的門戶，城內提供住所、學校、商業服務、購物區、醫療診所、自然景觀以及娛樂場所，可容納超過 250,000 名居民和接待每日數以萬計的遊客。塔圖市的學校每天為數千名學生提供教育服務，城內提供一系列適合所有收入水平者的房屋，超過 80 家企業在該國首次設立的特別經濟區蓬勃發展。塔圖市距離韋斯特蘭僅 30 分鐘的車程，為所有肯雅人提供了新的生活和思維方式，打造了一個沒有交通擁堵和長途通勤的生活、工作和娛樂環境。

塔圖市由非洲最大的新城市開發商 Rendeavour 開發。該公司的前瞻性專案遍佈迦納、奈及利亞、肯雅、尚比亞和剛果民主共和國，總面積達 30,000 英畝，並且還在不斷增長。如欲進一步了解 Rendeavour，請瀏覽：https://www.rendeavour.com/。

SOURCE Tatu City; Rendeavour