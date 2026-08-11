KitchenAid acelera expansão no Brasil, anuncia entrada em novas categorias e se consolida como ecossistema completo para a cozinha

O lançamento da nova Batedeira Artisan Plus, em 2026, deve ampliar a liderança de 40% de market share no segmento premium de planetárias, segundo dados da Nielsen.

Até o final de 2027 serão 10 lançamentos.

SÃO PAULO, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A KitchenAid, marca pertencente ao grupo Whirlpool e referência global em eletroportáteis, reuniu convidados nesta quinta-feira (6), na CASACOR SP 2026, para apresentar seus próximos passos no mercado brasileiro. Apoiada por um aumento de mais de 60% nos investimentos de Marketing para 2026, a empresa acelera a expansão do seu portfólio, antes muito associado à sua batedeira icônica, para se posicionar como um ecossistema completo para a cozinha. Com o novo aporte, o Brasil se firma como a segunda maior operação da marca na América Latina. A meta é fechar o ano com 78 produtos ativos em 8 categorias. Em 2027, a marca retornará à categoria "Café da Manhã", entrará na categoria "Batedeira de mão" e ampliará a sua categoria de cocção.

O anúncio acompanha o tema da CASACOR neste ano, "Mente e Coração". Para KitchenAid, os eletroportáteis ganharam papel central no design da casa, acompanhando a busca das pessoas por momentos de desaceleração e preparo de refeições do zero.

"O aporte 60% maior em marketing mostra o peso que o Brasil ganhou na operação global. Nosso objetivo é ir além da batedeira planetária e estar presentes em todas as etapas da rotina na cozinha. O consumidor entende o produto KitchenAid como um investimento duradouro, e é essa confiança na nossa qualidade que nos dá margem para crescer em novas categorias de forma consistente", afirma Daiane Malta, Sênior Manager de Marca e Comunicação da KitchenAid.

Liderança de Mercado e Novidades em 2026

No Brasil, a KitchenAid lidera o segmento premium de batedeiras planetárias, respondendo por mais de 40% das vendas em valor (Nielsen) em um mercado que cresce a duplo dígito ao ano. Durante o evento, a marca detalhou as 8 novidades preparadas para 2026:

Batedeira Artisan Plus: principal atualização do modelo nos últimos 8 anos, trazendo 11 velocidades (incluindo a opção 0.5 para misturas delicadas), partida suave ( Soft Start ) para evitar respingos, iluminação em LED no bowl, batedor flexível e as novas cores Sun Dried Tomato e Juniper .

principal atualização do modelo nos últimos 8 anos, trazendo 11 velocidades (incluindo a opção 0.5 para misturas delicadas), partida suave ( ) para evitar respingos, iluminação em LED no bowl, batedor flexível e as novas cores e . Cor do Ano 2026: chegada do tom Spearmint , um verde-menta refrescante.

chegada do tom , um verde-menta refrescante. Acessórios: novo acoplável 3 em 1 para preparo de massas e batedores em aço inox para os modelos de batedeira.

novo acoplável 3 em 1 para preparo de massas e batedores em aço inox para os modelos de batedeira. Linha Pure Power: chegada do copo individual Personal Jar (500ml) para o liquidificador e opção de Jarra de Vidro nas cores Agave , Cardamom e Empire Red .

chegada do copo individual (500ml) para o liquidificador e opção de Jarra de Vidro nas cores , e . Cocção e Design (2º Semestre): lançamento do novo Forno Elétrico de 28 Litros (com função Roast para assados) e a volta da edição limitada Design Series.

2027: Entrada em Batedeiras de Mão e Café da Manhã

Para o próximo ano, a empresa já planeja mais 10 lançamentos. O principal destaque será a entrada no mercado de batedeiras de mão (Hand Mixers), categoria em que a marca é líder global, além da linha de café da manhã.

"A Artisan Plus reforça nossa liderança em planetárias, mas os próximos passos nos levam para categorias de grande volume. As batedeiras de mão, por exemplo, representam quase 60% das vendas desse mercado no Brasil. Trazer nossa linha para esse segmento é uma oportunidade de apresentar a experiência KitchenAid a um público ainda maior", explica Artur Oliveira, Sênior Manager de Marketing de Produto e Categoria da KitchenAid.

Durante a coletiva, os convidados participaram de um showcooking com a Chef Deborah Werneck (vice-campeã do MasterChef), testando a nova Artisan Plus e o acessório de massas diretamente na bancada.

107 Anos de História e Produção Centralizada

A união entre engenharia e tradição acompanha a KitchenAid há 107 anos. A história começou em 1919, quando o engenheiro Herbert Johnson criou a primeira batedeira planetária doméstica. Ao testar a novidade, a esposa de um dos executivos comentou que o aparelho era "a melhor ajuda na cozinha" ("the best kitchen aid"), frase que acabou batizando a empresa.

Durante o encontro, a marca também destacou seu modelo de produção: 100% das batedeiras planetárias vendidas no mundo saem de uma única fábrica em Greenville, na Carolina do Norte (EUA). De lá, os produtos são distribuídos para o mercado brasileiro com os ajustes técnicos necessários para a voltagem, frequência e padrões de tomada do país.

Sobre KitchenAid

Desde a introdução da sua lendária batedeira em 1919, a KitchenAid, marca de eletrodomésticos premium da Whirlpool Corporation, tem se baseado neste legado para criar uma linha completa de eletroportáteis feitos para quem tem paixão pela cozinha. Atualmente, a marca KitchenAid oferece batedeiras, liquidificadores, mixers e outros utensílios essenciais para uma cozinha bem equipada. Para saber mais, visite o site oficial da KitchenAid Brasil ou siga-nos no Instagram, @KitchenAidbrasil.

FONTE KitchenAid