KnowBe4 Colabora com a Microsoft no Novo Botão de Alerta de Phishing da Faixa de Opções da Microsoft

Novo Botão de Alerta de Phishing da Faixa de Opções da Microsoft (PAB) da KnowBe4 para aprimorar a segurança do email para usuários do Outlook globalmente

TAMPA BAY, Fla. , 19 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A KnowBe4, provedora da maior plataforma de treinamento de conscientização de segurança e phishing simulado do mundo, anunciou hoje seu novo Botão de Alerta de Phishing da Faixa de Opções da Microsoft (PAB) desenvolvido em colaboração com a Microsoft para o Outlook, a fim de elevar os padrões de segurança de email e facilitar a denúncia de suspeitas de phishing.

O novo PAB da KnowBe4 está convenientemente integrado à faixa de opções Início do Outlook, o que permite que os usuários denunciem emails suspeitos com apenas um clique, diretamente de suas caixas de entrada. À medida que os cibercriminosos se tornam mais sofisticados e enganosos com seus ataques de phishing, as organizações enfrentam um risco cada vez maior de cair vítima dessas táticas maliciosas. Os funcionários, atuando como última linha de defesa contra essas ameaças, desempenham um papel crucial na identificação e denúncia de possíveis tentativas de phishing.

O novo Botão de Alerta de Phishing da Faixa de Opções da Microsoft da KnowBe4 transforma a ferramenta existente de denúncia de spam da Microsoft no Outlook em um recurso avançado de gerenciamento de ameaças de email. Por meio de uma colaboração próxima, esse recurso integrado oferece uma experiência uniforme na maioria das versões do Outlook para Windows, Mac e web, o que elimina a confusão causada por diferentes botões de denúncia de inúmeros fornecedores. O PAB da Faixa de Opções da Microsoft está disponível no Outlook 365, Novo Outlook para Windows e Outlook na Web, incluindo o Outlook Web Access (Exchange 2013, 2016 e 2019) e o Outlook Web App (Microsoft 365).

A colaboração entre a KnowBe4 e a Microsoft exemplifica o poder da inovação e do trabalho em equipe para enfrentar os desafios da cibersegurança. Com o novo Botão de Alerta de Phishing da Faixa de Opções da Microsoft, as organizações podem esperar uma abordagem mais racionalizada e eficaz para combater ataques de phishing, criando, em última instância, um ambiente digital mais seguro para todos.

O PAB da KnowBe4 é reconhecido como o principal complemento do Outlook, estabelecendo o padrão para capacitar os funcionários como uma forte defesa humana contra a engenharia social. O PAB da Faixa de Opções da Microsoft agiliza o processo de denúncia, melhora a conformidade do usuário e permite que as equipes de segurança da informação respondam rapidamente aos emails denunciados. Ao fornecer uma experiência consistente e amigável em toda a organização, tanto para as equipes de InfoSec quanto para os funcionários, aumentam as chances de detectar e prevenir com sucesso um ataque de phishing.

"Nossa colaboração com a Microsoft ressalta a importância das indústrias unirem forças no desenvolvimento de ferramentas inovadoras de gerenciamento de ameaças para combater a implacável evolução dos ciberataques", disse Stu Sjouwerman, CEO da KnowBe4. "Os ataques de email de phishing permanecem uma das ameaças mais populares enfrentadas pelas organizações hoje em dia, e capacitar os funcionários a estarem vigilantes é fundamental. A integração do Botão de Alerta de Phishing da Faixa de Opções da Microsoft da KnowBe4 representa um passo à frente no cultivo de uma forte cultura de segurança nas organizações em todo o mundo."

Para mais informações sobre o Botão de Alerta de Phishing da Faixa de Opções da Microsoft da KnowBe4, visite aqui

ou assista ao vídeo aqui: Microsoft Build - Outlook Add-ins Transformed

