KnowBe4 lança novo treinamento de deepfakes para combater engenharia social impulsionada por IA

Simulações globais personalizadas e realistas mitigam a ameaça emergente dos deepfakes

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A KnowBe4, plataforma mundialmente reconhecida que aborda de forma abrangente o gerenciamento de riscos humanos e de IA agêntica, anunciou hoje um novo treinamento personalizado sobre deepfakes para defender contra ameaças avançadas de cibersegurança, como videoconferências fraudulentas e ataques de phishing gerados por inteligência artificial.

Os deepfakes podem ser utilizados como armas para fraude, campanhas de desinformação e causar danos à reputação em diversos setores. Esses tipos de ataques com deepfakes já estão ligados a uma em cada cinco tentativas de fraude biométrica, com ataques por injeção aumentando 40% ano a ano, segundo o Relatório de Fraude de Identidade 2026 da Entrust. Incidentes de segurança relacionados a deepfakes também aumentaram, com 32% dos líderes de cibersegurança relatando um crescimento, de acordo com o relatório The State of Human Risk 2025 da KnowBe4.

"Os deepfakes representam uma mudança profunda no cenário de ameaças, utilizando a IA para se passar por autoridades, explorar a confiança e comprometer o processo de tomada de decisão humana", afirmou Perry Carpenter, estrategista-chefe de gerenciamento de risco humano da KnowBe4.

"Nosso novo treinamento sobre deepfakes fortalece os instintos da força de trabalho ao oferecer um ambiente seguro e rigorosamente controlado para aprendizado. Todas as simulações são criadas e aprovadas por administradores, garantindo o uso ético enquanto ajudam os colaboradores a reconhecer sinais de alerta narrativos, inconsistências sutis de desempenho e outros indícios que mídias manipuladas podem revelar. A conscientização e a preparação continuam sendo nossas defesas mais fortes, e estamos comprometidos em capacitar as organizações com habilidades práticas e mensuráveis para se manterem à frente dessas ameaças emergentes." afirma.

O conteúdo em vídeo com deepfakes está se tornando cada vez mais realista e mais difícil de distinguir da realidade. Líderes de cibersegurança precisam preparar suas organizações para ameaças novas e emergentes, adotando uma abordagem proativa em seus esforços gerais de proteção. Profissionais de cibersegurança e de TI agora têm a capacidade de gerar uma experiência de treinamento personalizada sobre deepfakes, apresentando um líder de sua própria organização, para demonstrar o quão convincente a engenharia social impulsionada por IA pode ser e para fornecer orientações claras e acionáveis sobre como detectar esses ataques.

Para mais informações sobre a nova experiência de treinamento sobre deepfakes da KnowBe4, visite: https://www.knowbe4.com/deepfake-training

Sobre a KnowBe4

capacita forças de trabalho a tomarem decisões de segurança mais inteligentes todos os dias. Confiada por mais de 70.000 organizações no mundo todo, a KnowBe4 constrói cultura de segurança e ajuda equipes a gerenciar riscos humanos e de agentes. A empresa oferece uma plataforma abrangente e "agentic" de melhor categoria para Gestão de Risco Humano, criando uma camada de defesa adaptativa que reforça comportamentos seguros contra ameaças cibernéticas em evolução.

