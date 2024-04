KONKA brilha na Canton Fair de 2024 com produtos de eletrodomésticos de última geração

GUANGZHOU, China, 16 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- KONKA Group Co., Ltd. ("KONKA"; 000016.SZ), uma empresa líder em tecnologia, atraiu especialistas do setor e clientes com suas mais recentes inovações em eletrodomésticos na primeira fase da Canton Fair, realizada de 15 a 19 de abril de 2024. A renomada marca apresentou uma série de produtos inovadores, como as TVs OLED compactas da série 686, a TV MiniLED de 100" da série 809 e o refrigerador ultrafino com capacidade de 418 litros. Estas apresentações destacam a dedicação da KONKA à inovação pioneira e à sua capacidade em atender às diversas necessidades dos clientes em todo o mundo.

KONKA na 135ª Canton Fair

Durante a feira, a apresentação da KONKA foi particularmente notável pela sua ênfase em experiências de entretenimento envolventes através da sua gama de TV OLED em modelos de 42" e 48". Elas foram projetadas para atender à crescente demanda por televisores para jogos eletrônicos envolventes em todo o mundo. Além disto, a revelação da sua tecnologia MiniLED em um formato incrivelmente grande com uma tela enorme de até 100", promete uma qualidade de imagem incomparável A integração de um mecanismo de percepção sonora baseado em IA melhora significativamente os detalhes do áudio, tornando o som mais claro e cativante.

A KONKA também chamou a atenção com seu refrigerador ultrafino que possui apenas 700 mm de largura. Este design não só melhora a estética da cozinha, mas também libera espaço valioso para cozinhar, abordando desafios espaciais comuns enfrentados pelas famílias modernas.

Além disto, a KONKA introduziu dois novos modelos de máquinas de lavar louça com grandes capacidades adequadas para vários tamanhos de pratos, junto com mais de oito programas de lavagem inteligentes adaptados às necessidades de limpeza de diferentes utensílios. Seu sistema de cesto de camada tripla garante uma limpeza completa sem pontos cegos.

A Canton Fair oferece uma oportunidade para a KONKA compartilhar suas mais recentes inovações, contribuindo ainda mais para seu papel na indústria mundial de eletrodomésticos. Em 2023, a KONKA não apenas consolidou sua base de clientes tradicionais no Oriente Médio, América Latina e Europa, mas também se expandiu para novos mercados, incluindo Austrália, Argélia e Cazaquistão. Este movimento estratégico melhorou significativamente sua presença internacional e aumentou substancialmente o crescimento de suas receitas internacionais em comparação a anos anteriores.

Seguindo em frente, a KONKA permanece firme em seu compromisso com uma abordagem estratégica centrada na marca, escala, diferenciação e localização. Esta estratégia visa tornar os produtos de vanguarda mais acessíveis aos clientes em todo o mundo. Com uma perspectiva voltada ao futuro, a KONKA está preparada para desafiar o status quo e persistir no fornecimento de produtos excepcionais que não apenas atendem, mas superam as expectativas dos clientes em todo o mundo.

