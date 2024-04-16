康佳在2024年廣交會上，憑借前沿家電產品大放異彩

康佳還憑借其超薄的冰箱吸引了眾多目光，有700毫米的超窄寬距，為行業內首款同容積同平嵌冰箱中寬距最窄。這種設計不僅提升了廚房的美觀度，還釋放了寶貴的烹飪空間，幫助應對現代家庭普遍面臨的空間挑戰。

此外，康佳還推出了兩款大容量新型洗碗機，適合清洗不同尺寸的餐具，並且配備了超過八種智能洗滌程序，以滿足不同餐具的清潔需求。其三層籃筐系統確保徹底清潔，不留任何死角。

廣交會為康佳提供了一個分享其最新創新成果的機會，進一步鞏固了其在全球家電行業中的地位。2023年，康佳不僅鞏固了在中東、拉美和歐洲的傳統客戶基礎，還成功拓展了新市場，包括澳大利亞、阿爾及利亞和哈薩克斯坦。這一戰略性舉措顯著提升了其國際影響力，與往年相比，其全球營收增長也大幅提升。

展望未來，康佳將繼續堅定不移地致力於實施以品牌、規模、差異化和本土化為核心的戰略方針。該戰略旨在使前沿產品更加貼近全球消費者。康佳以前瞻性視角，準備挑戰現狀，並將繼續堅持提供卓越產品，這些產品不僅可以滿足，還能超越全球消費者的期望。

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SOURCE KONKA Group Co., Ltd