康佳在2024年廣交會上，憑借前沿家電產品大放異彩

16 4月, 2024, 10:56 CST
廣州2024年4月16日 /美通社/ -- 作為科技領先企業，康佳集團股份有限公司（以下簡稱「康佳」；股票代碼：000016.SZ）在2024年4月15日至19日舉辦的廣交會第一期上，憑借其最新的家電創新產品，贏得了業界專家和消費者的廣泛讚譽。該知名品牌推出了一系列創新產品，包括小尺寸686系列OLED電視、809系列的100英吋MiniLED電視，以及418升小蠻腰超薄平嵌冰箱。推出這些產品突顯出康佳在開創創新方面的執著追求，並表明康佳能夠游刃有餘地滿足全球消費者的多樣化需求。
在廣交會上，康佳的表現尤為引人注目，其42英吋和48英吋OLED電視系列注重沉浸式娛樂體驗，旨在滿足全球範圍內對沉浸式遊戲電視不斷增長的需求。此外，康佳還展示了其令人驚艷的大尺寸MiniLED技術，屏幕尺寸高達100英吋，承諾提供無與倫比的畫質。同時，整合由人工智能(AI)驅動的聲音感知引擎，顯著增強了音頻細節，使聲音更加清晰、更富有吸引力。
康佳還憑借其超薄的冰箱吸引了眾多目光，有700毫米的超窄寬距，為行業內首款同容積同平嵌冰箱中寬距最窄。這種設計不僅提升了廚房的美觀度，還釋放了寶貴的烹飪空間，幫助應對現代家庭普遍面臨的空間挑戰。
此外，康佳還推出了兩款大容量新型洗碗機，適合清洗不同尺寸的餐具，並且配備了超過八種智能洗滌程序，以滿足不同餐具的清潔需求。其三層籃筐系統確保徹底清潔，不留任何死角。
廣交會為康佳提供了一個分享其最新創新成果的機會，進一步鞏固了其在全球家電行業中的地位。2023年，康佳不僅鞏固了在中東、拉美和歐洲的傳統客戶基礎，還成功拓展了新市場，包括澳大利亞、阿爾及利亞和哈薩克斯坦。這一戰略性舉措顯著提升了其國際影響力，與往年相比，其全球營收增長也大幅提升。
展望未來，康佳將繼續堅定不移地致力於實施以品牌、規模、差異化和本土化為核心的戰略方針。該戰略旨在使前沿產品更加貼近全球消費者。康佳以前瞻性視角，準備挑戰現狀，並將繼續堅持提供卓越產品，這些產品不僅可以滿足，還能超越全球消費者的期望。
垂詢詳情，請訪問www.konkaglobal.com。
SOURCE KONKA Group Co., Ltd
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