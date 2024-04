KONKA se distingue lors de la Foire de Canton 2024 avec ses produits électroménagers de pointe

GUANGZHOU, Chine, 16 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le Groupe KONKA Co. ("KONKA » ; 000016.SZ), une entreprise technologique de premier plan, a captivé à la fois les experts de l'industrie et les consommateurs avec ses dernières innovations en matière d'appareils électroménagers lors de la première phase de la Foire de Canton, qui s'est tenue du 15 au 19 avril 2024. La marque renommée a présenté une série de produits innovants, tels que les téléviseurs OLED compacts de la série 686, le téléviseur MiniLED de 100 pouces de la série 809 et le réfrigérateur ultra-mince d'une capacité de 418 litres. Ces nouveautés soulignent la volonté de KONKA d'être un pionnier de l'innovation et son aptitude à répondre aux besoins variés des consommateurs du monde entier.

KONKA at the 135th Canton Fair

Au cours de la foire, la présentation de KONKA a été particulièrement remarquée pour l'accent mis sur les expériences de divertissement immersives grâce à sa gamme de téléviseurs OLED dans les modèles 42 pouces et 48 pouces. Ces téléviseurs sont conçus pour répondre à la demande croissante de téléviseurs de jeux immersifs dans le monde entier. De plus, la présentation de sa technologie MiniLED dans un format étonnamment grand, un écran massif de 100 pouces, promet une qualité d'image inégalée. L'intégration d'un moteur de perception du son piloté par l'IA améliore considérablement les détails audio, rendant le son plus clair et plus captivant.

KONKA a également fait tourner les têtes avec son réfrigérateur ultra-mince d'une largeur de 700 mm seulement. Ce design améliore non seulement l'esthétique de la cuisine, mais libère également un espace de cuisson précieux, répondant ainsi aux défis spatiaux auxquels sont confrontés les ménages modernes.

En outre, KONKA a présenté deux nouveaux modèles de lave-vaisselle dotés d'une grande capacité adaptée à différentes tailles de plats et de plus de huit programmes de lavage intelligents adaptés aux différents besoins de nettoyage des ustensiles. Leur système de panier à trois couches garantit un nettoyage en profondeur sans aucun angle mort.

La Foire de Canton est l'occasion pour KONKA de présenter ses dernières innovations, contribuant ainsi à renforcer son rôle dans l'industrie mondiale de l'électroménager. En 2023, KONKA a non seulement consolidé sa clientèle traditionnelle au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Europe, mais s'est également étendu à de nouveaux marchés, notamment l'Australie, l'Algérie et le Kazakhstan. Ce mouvement stratégique a considérablement renforcé sa présence internationale et a considérablement augmenté la croissance de son chiffre d'affaires global par rapport aux années précédentes.

Pour l'avenir, KONKA reste fidèle à son engagement en faveur d'une approche stratégique centrée sur la marque, l'échelle, la différenciation et la localisation. Cette stratégie vise à rendre les produits de pointe plus accessibles aux consommateurs du monde entier. Avec une perspective tournée vers l'avenir, KONKA est prête à remettre en question le statu quo et à persister à fournir des produits exceptionnels qui non seulement répondent aux attentes des consommateurs dans le monde entier, mais les dépassent.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter : www.konkaglobal.com .