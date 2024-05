KPS CAPITAL PARTNERS ADQUIRE A PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DA TATE & LYLE NA PRIMIENT

NOVA YORK, 23 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunciou hoje que celebrou um contrato de compra definitivo com a Tate & Lyle PLC (LSE: TATE.L, "Tate & Lyle") para adquirir a participação acionária restante da Tate & Lyle de 49,7% na Primary Products Investments LLC ("Primient" ou a "Empresa") por US$ 350 milhões. A conclusão da transação está prevista para o final de julho de 2024 e está sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações.

A Primient é líder na produção de ingredientes alimentícios e industriais feitos a partir de recursos renováveis de origem vegetal. Fundada em 1906 como A.E. Staley Manufacturing Co. Staley Manufacturing Co., a Primient tem uma história de mais de 100 anos de produção de produtos derivados do milho nos Estados Unidos. A empresa produz produtos derivados do milho que são usados em uma ampla variedade de aplicações, incluindo bebidas carbonatadas, produtos de confeitaria, aplicações de embalagem e ração animal para algumas das marcas de alimentos e bebidas mais reconhecidas do mundo. A Primient emprega aproximadamente 1.800 pessoas em seis fábricas nos Estados Unidos e no Brasil.

Em abril de 2022, a KPS adquiriu o controle acionário da Primient, o negócio de produtos primários da Tate & Lyle na América do Norte e na América Latina. Em conexão com a transação, a Primient e a Tate & Lyle firmaram acordos de longo prazo para garantir a segurança do fornecimento para os negócios mantidos pela Primient e pela Tate & Lyle.

Michael Psaros, cofundador e sócio-gerente da KPS, disse: "O desempenho da Primient superou nossas expectativas, e esse segundo investimento representa o compromisso contínuo da KPS com a Primient, seus clientes e funcionários. Sob nossa propriedade, a Primient continuará a modernizar suas operações, apoiando iniciativas de crescimento e práticas de sustentabilidade líderes do setor. Pretendemos fazer mais investimentos estratégicos para fortalecer o papel da Primient no setor de moagem úmida de milho e na bioeconomia mais ampla."

Jim Stutelberg, CEO da Primient, disse: "Estamos entusiasmados com o futuro da Primient e com o fortalecimento de nossa parceria com a KPS. Desde que a KPS adquiriu a Primient, estou incrivelmente orgulhoso do enorme progresso que fizemos em nossas prioridades de fornecer produtos e serviços de alta qualidade aos nossos clientes e criar um local de trabalho mais seguro para nossos funcionários. Nos últimos dois anos, trabalhamos extensivamente com a KPS para desenvolver e executar nossa estratégia de modernização e crescimento para capacitar a Primient a atender às necessidades dos clientes hoje e no futuro. Com o forte apoio da KPS, estamos realizando mais de US$ 700 milhões em investimentos de capital nos próximos cinco anos para garantir a mais alta qualidade e a produção mais confiável do setor nas próximas décadas. Acreditamos que a escala de nossos investimentos planejados é incomparável em nosso setor e posicionará a Primient para conquistar novas oportunidades de servir à bioeconomia. Além dos investimentos, a Primient continua a se destacar na indústria de moagem úmida de milho como a única empresa de moagem úmida de milho a eliminar completamente o carvão, tendo transicionado todas as instalações para fontes de energia mais sustentáveis e permitindo que a Primient atinja seus ambiciosos compromissos de sustentabilidade."

A KPS espera financiar o investimento por meio de uma combinação de capital próprio e financiamento por dívida. A Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP está atuando como consultora jurídica da KPS e de suas afiliadas. A Evercore está atuando como consultora financeira exclusiva da KPS. O financiamento por dívida para apoiar o investimento da KPS está sendo liderado pelo Barclays.

Sobre a Primient

Sobre a Tate & Lyle PLC

A Tate & Lyle PLC é um fornecedor líder mundial de soluções de ingredientes para alimentos e bebidas mais saudáveis. A Tate & Lyle tem mais de 160 anos de história em inovação de ingredientes e faz parcerias com clientes para oferecer aos consumidores opções mais saudáveis e saborosas quando comem e bebem. Por meio de sua experiência em adoçamento, fortificação e textura, a Tate & Lyle desenvolve soluções de ingredientes que reduzem o açúcar, as calorias e a gordura, adicionam fibras e proteínas e proporcionam textura e estabilidade em categorias que incluem bebidas, laticínios, panificação, sopas, molhos e temperos. O objetivo da Tate & Lyle é Transformar Vidas por meio da Ciência dos Alimentos, que é vivida apoiando uma vida saudável, construindo comunidades prósperas e cuidando do planeta. Para obter mais informações, acesse www.tateandlyle.com.

Sobre a KPS Capital Partners, LP

A KPS, por meio de suas entidades de gestão afiliadas, é a gestora de uma família de fundos de investimento com aproximadamente US$ 21,4 bilhões de ativos sob gestão (em 31 de dezembro de 2023). Por mais de três décadas, os sócios da KPS trabalharam exclusivamente para obter uma valorização significativa do capital por meio de investimentos de controle acionário em empresas industriais e de manufatura em uma gama diversificada de setores, incluindo materiais básicos, produtos de consumo de marca, produtos de saúde e de luxo, peças automotivas, equipamentos de capital e manufatura em geral. A KPS cria valor para os seus investidores, trabalhando de forma construtiva com equipes de gestão talentosas para melhorar os negócios e gera retornos de investimento, melhorando estruturalmente a posição estratégica, a competitividade e a rentabilidade das empresas do seu portfólio, em vez de depender principalmente da alavancagem financeira. As empresas do portfólio dos Fundos KPS geram atualmente receitas anuais agregadas de aproximadamente US$ 20,3 bilhões, operam 222 instalações de produção em 26 países e têm cerca de 48.000 funcionários, diretamente e por meio de joint ventures em todo o mundo (em 31 de dezembro de 2023). A estratégia de investimento e as empresas do portfólio da KPS estão descritas em detalhes em www.kpsfund.com.

