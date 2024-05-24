KPS CAPITAL PARTNERS 將收購 TATE & LYLE 在 PRIMIENT 的所有股

紐約2024年5月24日 /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP（以下簡稱「KPS」）今天宣佈，已與 Tate & Lyle PLC（倫敦證券交易所代碼：TATE.L，以下簡稱「Tate & Lyle」）達成最終收購協議，將以 3.5 億美元的價格收購 Tate & Lyle 在 Primary Products Investments LLC（以下簡稱「Primient」或「公司」） 49.7% 的剩餘所有股：交易預計將於 2024 年 7 月底完成，但需滿足慣例成交條件並獲得核准。

Primient 是領先的植物基可再生資源食品及工業配料生產商。公司成立於 1906 年，前身為 A.E. Staley Manufacturing Co.，Primient 在美國生產玉米衍生產品已有 100 多年的歷史。公司生產的玉米衍生產品應用廣泛，包括碳酸飲料、糖果產品、包裝應用和動物飼料，為全球多家知名的食品和飲料品牌提供服務。Primient 在美國和巴西擁有六家生產工廠，員工約 1800 人。

2022 年 4 月，KPS 收購了 Tate & Lyle 在北美和拉丁美洲的原料產品業務 Primient 的控股權。在此次交易中，Primient 和 Tate & Lyle 簽訂了長期協議，為 Primient 和 Tate & Lyle 保留的業務供應提供保障。

KPS 聯合創辦人兼聯合管理合夥人 Michael Psaros 表示：「Primient 的業績超出了我們的預期，本次的第二筆投資代表了 KPS 對 Primient、其客戶和員工的持續承諾。在我們的所有權下，Primient 將繼續開展現代化營運，以支持增長計劃和領先業界的可持續發展實踐。我們打算進一步開展策略性投資，加強 Primient 在玉米濕磨產業以及更廣泛的生物經濟領域的作用。」

Primient 行政總裁 Jim Stutelberg 表示：「我們對 Primient 的未來前景以及加強與 KPS 的合作感到興奮。自 KPS 收購 Primient 以來，我們在為客戶提供優質產品和服務以及為員工創造更安全的工作環境等優先事項上取得了巨大進步，對此我感到無比自豪。在過去的兩年間，我們與 KPS 開展了廣泛的合作，制定並實施了現代化與增長策略，使 Primient 能夠滿足客戶當前和未來的需求。在 KPS 的大力支持下，我們將在未來五年內實施超過 7 億美元的資本投資，確保在未來幾十年內實現業界最高品質和最可靠的生產。我們堅信，我們計劃進行的投資規模在行業內無與倫比，這將使 Primient 贏得服務生物經濟的新機遇。此外，Primient 還將繼續在玉米濕製粉行業保持領先地位，成為唯一一家完全淘汰煤炭的玉米濕法磨粉企業，所有設施均已過渡到更可持續的能源來源，這將使Primient 能夠實現其雄心勃勃的可持續發展承諾。」

KPS 預計將透過股權和債務融資相結合的方式為此次投資提供資金。Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 擔任 KPS 及其關聯公司的法律顧問。Evercore 擔任 KPS 的獨家財務顧問。支持 KPS 投資的債務融資由 Barclays 主導。

關於 Primient

Primient 是領先的植物基可再生資源食品及工業配料生產商。公司成立於 1906 年，前身為 A.E. Staley Manufacturing Co.，Primient 在美國生產玉米衍生產品已有 100 多年的歷史。公司生產的玉米衍生產品應用廣泛，包括碳酸飲料、糖果產品、包裝應用和動物飼料，為全球多家知名的食品和飲料品牌提供服務。Primient 在美國和巴西擁有六家生產工廠，員工約 1800 人。如欲進一步了解，請瀏覽www.primient.com。

關於 Tate & Lyle PLC

Tate & Lyle PLC 是全球領先的健康食品及飲料配料解決方案供應商。Tate & Lyle 擁有超過 160 年的食材創新歷史，與客戶合作為消費者提供更健康、更美味的飲食選擇。Tate & Lyle 憑藉其在甜味劑、營養強化劑和口感方面的專業知識，開發出一系列配料解決方案，以減少糖分、熱量和脂肪，增加纖維和蛋白質，並為飲料、乳製品、烘焙食品、湯料、醬料和調味品等類別提供口感和穩定性。Tate & Lyle 的宗旨是透過食品科學改變生活，支持健康生活、建立繁榮社區和關懷地球。如欲進一步了解，請瀏覽www.tateandlyle.com。

關於KPS Capital Partners, LP

KPS 透過其附屬管理實體管理一個投資基金家族，管理約 214 億美元的資產（截至 2023 年 12 月 31 日）。三十多年來，KPS 合夥人一直致力透過對包括基礎材料、品牌消費品、醫療保健和奢侈品、汽車零件、資本設備和一般製造等多個行業的製造和工業公司進行股權投資，以實現可觀的資本增值。KPS 透過與才華橫溢的管理團隊進行建設性合作，為投資者創造價值，從而改善業務，並從結構上提高投資組合公司的策略地位、競爭力和盈利能力，而不是主要依靠財務槓桿來獲得投資回報。KPS Funds 投資組合公司的年營收總額約 203 億美元，在 26 個國家/地區設有 222 個製造廠，並直接或透過全球合資企業在全球僱有約 48,000 名員工（截至 2023 年 12 月 31 日）。有關 KPS 投資策略和投資組合公司的詳情，請瀏覽 www.kpsfund.com。

SOURCE KPS Capital Partners, LP