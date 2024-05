KPS CAPITAL PARTNERS NEEMT TATE & LYLE'S BELANG IN PRIMIENT OVER

NEW YORK, 23 mei 2024 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") heeft vandaag aangekondigd dat het een definitieve koopovereenkomst heeft gesloten met Tate & Lyle PLC (LSE: TATE.L, "Tate & Lyle"). Onder het contract wordt Tate & Lyle's resterende eigendomsbelang van 49,7% in Primary Products Investments LLC ("Primient" of het "Bedrijf") verworven voor $ 350 miljoen. De transactie wordt naar verwachting eind juli 2024 afgerond en is afhankelijk van de gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden en goedkeuringen.

Primient is een toonaangevende producent van voedingsmiddelen en industriële ingrediënten gemaakt van plantaardige, hernieuwbare grondstoffen. Primient werd opgericht in 1906 onder de naam A.E. Staley Manufacturing Co. en produceert nu meer dan 100 jaar producten op basis van maïs in de Verenigde Staten. Het bedrijf produceert van maïs afgeleide producten die worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen, waaronder koolzuurhoudende dranken, zoetwaren, verpakkingstoepassingen en diervoeding voor enkele van 's werelds meest herkenbare voedingsmiddelen- en drankenmerken. Primient heeft ongeveer 1.800 mensen in dienst verdeeld over zes productiefaciliteiten in de Verenigde Staten en Brazilië.

In april 2022 verwierf KPS een meerderheidsbelang in Primient, de Primary Products-activiteiten van Tate & Lyle in Noord-Amerika en Latijns-Amerika. In verband met de transactie zijn Primient en Tate & Lyle langetermijnovereenkomsten aangegaan om leveringszekerheid te bieden aan zowel Primient als aan de voortdurende activiteiten van Tate & Lyle.

Michael Psaros, medeoprichter en co-managing Partner van KPS, zei: "De prestaties van Primient hebben onze verwachtingen overtroffen. Deze tweede investering getuigt van de voortdurende betrokkenheid van KPS bij Primient, haar klanten en werknemers. Onder ons eigendom kan Primient haar activiteiten verder moderniseren, en wij zullen haar groei-initiatieven en toonaangevende duurzaamheidspraktijken bevorderen. We zijn van plan om verdere strategische investeringen te doen om de rol van Primient binnen de natte maïsmaalindustrie en de bredere bio-economie te versterken."

Jim Stutelberg, Chief Executive Officer van Primient: "We zijn verheugd over de toekomst van Primient en onze intensievere samenwerking met KPS. Sinds KPS Primient heeft overgenomen, ben ik ongelooflijk trots op de enorme vooruitgang die we hebben geboekt om onze prioriteiten te realiseren. We konden producten en diensten van hoge kwaliteit aan onze klanten leveren en hebben een veiligere werkplek voor onze medewerkers gecreëerd. De afgelopen twee jaar hebben we uitgebreid met KPS samengewerkt om onze moderniserings- en groeistrategie te ontwikkelen en uit te voeren, zodat Primient nu en in de toekomst aan de behoeften van haar klanten kan voldoen. Met de krachtige steun van KPS zullen we de komende vijf jaar voor meer dan $ 700 miljoen aan kapitaal investeren om de hoogste kwaliteit en meest betrouwbare productie in de sector voor de volgende decennia te garanderen. Wij geloven dat onze geplande investeringen ongeëvenaard zijn in omvang voor onze sector en Primient in staat zullen stellen om nieuwe kansen te benutten voor de bio-economie. Naast de investeringen blijft Primient zich onderscheiden in de natte maïsmaalindustrie als de enige natte maïsmaalderij die volledig is gestopt met het gebruik van kolen. Alle faciliteiten zijn overgeschakeld op duurzamere energiebronnen en Primient kan nu haar ambitieuze duurzaamheidsbeloften waarmaken."

KPS verwacht de investering te financieren door een combinatie van aandelenfinanciering en schuldfinanciering. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, treedt op als juridisch adviseur van KPS en aangesloten ondernemingen. Evercore treedt op als exclusief financieel adviseur van KPS. De schuldfinanciering ter ondersteuning van de investering van KPS staat onder toezicht van Barclays.

Over Primient

Over Tate & Lyle PLC

Tate & Lyle PLC is een toonaangevende wereldwijde leverancier van ingrediënten voor gezondere voeding en dranken. Tate & Lyle heeft een geschiedenis van meer dan 160 jaar innovatie in ingrediënten en werkt met haar klanten samen om consumenten gezondere en smakelijkere keuzes te bieden bij het eten en drinken. Dankzij haar expertise op het gebied van zoetstoffen, verrijking en textuur ontwikkelt Tate & Lyle oplossingen voor ingrediënten die suiker, calorieën en vet verminderen, vezels en eiwitten toevoegen en die zorgen voor textuur en stabiliteit in categorieën als dranken, zuivel, bakkerijproducten, soepen, sauzen en dressings. Het doel van Tate & Lyle is "Improving Lives for Generations" door gezond leven te ondersteunen, welvarende gemeenschappen op te bouwen en zorg te dragen voor de planeet. Ga voor meer informatie naar www.tateandlyle.com.

Over KPS Capital Partners, LP

KPS beheert via zijn aangesloten beheerentiteiten een familie van beleggingsfondsen met ongeveer $ 21,4 miljard aan activa onder beheer (per 31 december 2023). Gedurende bijna drie decennia werken de Partners van KPS uitsluitend aan het realiseren van aanzienlijke kapitaalgroei met het nemen van meerderheidsbelangen in productie- en industriële bedrijven in een breed scala van industrieën, waaronder basismaterialen, merkproducten voor eindgebruikers, gezondheidszorg en luxeproducten, auto-onderdelen, kapitaaluitrusting en algemene productie. KPS creëert waarde voor zijn investeerders door constructief samen te werken met getalenteerde managementteams om bedrijven beter te maken en genereert beleggingsrendementen door de strategische positie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van zijn portfoliobedrijven structureel te verbeteren, in plaats van hoofdzakelijk op financiële hefboomwerking te vertrouwen. De portfoliobedrijven van de KPS Funds genereren momenteel een totale jaaromzet van ongeveer $ 20,3 miljard, exploiteren 222 productiefaciliteiten in 26 landen en hebben wereldwijd ongeveer 48.000 werknemers, rechtstreeks en via joint ventures in dienst (per 31 december 2023). De investeringsstrategie en de portfoliobedrijven van KPS staan uitvoerig beschreven op www.kpsfund.com.

