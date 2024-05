KPS CAPITAL PARTNERS ADQUIRIRÁ INNOMOTICS DA SIEMENS AG

LÍDER GLOBAL EM MOTORES ELÉTRICOS E GRANDES ACIONAMENTOS

NOVA IORQUE, 17 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunciou hoje que, por meio de uma afiliada recém-formada, assinou um acordo definitivo para adquirir a Innomotics GmbH ("Innomotics" ou a "Empresa") da Siemens AG ("Siemens") (XTRA: SIE) por um valor empresarial de € 3,5 bilhões. A conclusão da transação está prevista para o quarto trimestre de 2024, ou primeiro trimestre de 2025, e está sujeita às condições e aprovações habituais de fechamento.

A Innomotics é fornecedora líder global de motores elétricos de missão crítica e sistemas de acionamento de grande porte que otimizam processos, o tempo de atividade, a eficiência e a lucratividade dos clientes. A empresa fabrica um portfólio completo de motores de baixa tensão e alta tensão, inversores de média tensão e outros componentes, além de oferecer serviços e soluções de valor agregado ao cliente. A empresa atende mercados finais grandes e altamente técnicos com sua experiência em engenharia e histórico líder do setor de projetos bem-sucedidos. Os produtos e serviços da Innomotics são capazes de atender aos requisitos mais exigentes dos clientes e, ao mesmo tempo, permitir economias significativas de energia, descarbonização e sustentabilidade. Com sede em Nuremberg, Alemanha, a Innomotics gera aproximadamente € 3,3 bilhões em receita anual, emprega cerca de 15.000 pessoas e opera 16 fábricas nas regiões EMEA, Américas e Ásia-Pacífico.

Michael Psaros, cofundador e sócio-gerente da KPS, disse: "Estamos entusiasmados em adquirir a Innomotics e criar uma empresa independente próspera, construída sobre a base da história de 150 anos de inovação tecnológica incomparável da empresa. A Innomotics é líder global do setor de motores elétricos e grandes acionamentos. De muitas maneiras, a KPS está investindo no futuro do século XXI por meio da Innomotics. A empresa está bem-posicionada para capitalizar as megatendências globais de eletrificação, eficiência energética, digitalização, urbanização e comercialização de novos recursos energéticos, como o hidrogênio. Esperamos trabalhar com a alta administração e as partes interessadas da Innomotics para acelerar agressivamente a trajetória de crescimento da empresa e as oportunidades de criação de valor. Agradecemos à Siemens por confiar à KPS o seu icônico negócio criado por Werner von Siemens. Estamos orgulhosos de que as maiores empresas do setor industrial do mundo continuem a ver a KPS como um fabricante semelhante e um parceiro confiável".

Psaros continuou: "A aquisição da Innomotics é outra demonstração do poder da plataforma KPS na Europa. Desde 2020, a KPS adquiriu ou se comprometeu a adquirir 17 empresas por um valor agregado superior a US$ 11,5 bilhões de vendedores corporativos com liderança na Alemanha, Bélgica, Itália, Irlanda, Noruega, Suíça e Reino Unido".

Michael Reichle, CEO da Innomotics, disse: "A KPS, com seu histórico comprovado de excelência em fabricação e sua plataforma global, é a proprietária ideal para a nova Innomotics. Planejamos ampliar o nosso extenso histórico de inovação tecnológica bem-sucedida e fornecer aos nossos clientes produtos, soluções e serviços de classe mundial". O Sr. Reichle continuou: "Estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com a KPS e nosso pessoal talentoso à medida que continuamos a oferecer valor significativo para nossos clientes em todo o mundo e a aprimorar a forte liderança tecnológica da Innomotics. A Innomotics continuará a se beneficiar de um forte potencial de crescimento impulsionado pela procura orientada para a sustentabilidade por uma eletrificação altamente eficiente e pelo consumo de energia na indústria e na sociedade."

Paul Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP e Gleiss Lutz atuaram como consultores jurídicos e o Bank of America e Lazard atuaram como consultores financeiros da KPS. O financiamento da dívida comprometida para apoiar a transação foi fornecido pelo Barclays, Citibank, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, MUFG Bank, Standard Chartered Bank, UBS e UniCredit.

Sobre a Innomotics

A Innomotics GmbH é fornecedora líder global de motores elétricos e sistemas de acionamento de grande porte. A empresa une o poder do profundo conhecimento em engenharia e da inovação líder em soluções elétricas em todos os setores e regiões. Com seu legado confiável de mais de 150 anos de experiência em engenharia, a Innomotics faz parte da espinha dorsal do movimento confiável para indústrias e infraestrutura em todo o mundo. Ao combinar os produtos mais eficientes e a experiência comprovada da empresa com inovação revolucionária, a Innomotics aumenta continuamente a eficiência industrial, a eletrificação, a sustentabilidade, a descarbonização e a digitalização para os seus clientes A Innomotics tem sede operacional em Nuremberg, Alemanha, e é uma subsidiária integral da Siemens AG. A empresa emprega cerca de 15.000 pessoas em todo o mundo. Com 16 fábricas e uma configuração abrangente de vendas e serviços em 49 países, a Innomotics tem uma presença global bem equilibrada em todas as regiões e indústrias em um mercado resiliente e em crescimento. Mais informações estão disponíveis em www.innomotics.com.

Sobre a KPS Capital Partners, LP

A KPS, por meio de suas entidades gestoras afiliadas, é a gestora dos KPS Funds, uma família de fundos de investimento com aproximadamente US$ 21,4 bilhões em ativos sob gestão (em 31 de dezembro de 2023). Por mais de três décadas, os parceiros da KPS trabalharam exclusivamente para obter uma valorização significativa do capital, fazendo investimentos de controle de capital em empresas industriais e de manufatura em vários setores, incluindo materiais básicos, produtos de consumo de marca, produtos de saúde e de luxo, peças automotivas, equipamentos de capital e manufatura em geral. A KPS cria valor para os seus investidores, trabalhando de forma construtiva com equipes de gestão talentosas para melhorar os negócios e gera retornos de investimento, melhorando estruturalmente a posição estratégica, a competitividade e a rentabilidade das empresas do seu portfólio, em vez de depender principalmente da alavancagem financeira. As empresas do portfólio dos Fundos KPS geram atualmente receitas anuais agregadas de aproximadamente US$ 20,3 bilhões, operam 222 instalações de produção em 26 países e têm cerca de 48.000 funcionários, diretamente e por meio de joint ventures em todo o mundo (em 31 de dezembro de 2023). A estratégia de investimento e as empresas do portfólio da KPS são descritas detalhadamente em www.kpsfund.com.

Sobre a KPS Capital Partners, LP na Alemanha

A KPS, com sede europeia em Frankfurt, Alemanha, adquiriu negócios das principais empresas industriais da Alemanha. A KPS adquiriu a Chassis Brakes International da Robert Bosch GmbH, a Waupaca Foundry da Thyssenkrupp AG, a TaylorMade da adidas AG e anunciou recentemente a aquisição pendente do Sport Group da Equistone Partners. As antigas empresas do portfólio da KPS também concluíram aquisições de empresas alemãs líderes, incluindo a aquisição da Gütermann Holdings SE, com sede na Alemanha, pela American & Efird, e a parceria estratégica e estrutura de propriedade minoritária da Motor Coach Industries com a Daimler AG no negócio norte-americano de ônibus rodoviários. Atualmente, as empresas do portfólio KPS geram € 2,0 bilhões em receitas e operam nove instalações de fabricação com mais de 5.200 funcionários na Alemanha (excluindo as aquisições pendentes do Sport Group e da Innomotics).

Sobre a Siemens AG

A Siemens é uma empresa líder em tecnologia focada na indústria, infraestrutura, transporte e saúde. Desde fábricas mais eficientes em recursos, cadeias de suprimentos resilientes e edifícios e redes mais inteligentes, até transportes mais limpos e confortáveis e cuidados de saúde avançados, a Siemens cria tecnologia com o propósito de agregar valor real para os clientes. Ao combinar os mundos real e digital, a Siemens capacita os seus clientes a transformarem as suas indústrias e mercados, ajudando-os a alterar o cotidiano de milhares de milhões de pessoas. A Siemens também possui uma participação majoritária na empresa de capital aberto Siemens Healthineers, fornecedora líder mundial de tecnologia médica que molda o futuro da saúde. No ano fiscal de 2023, encerrado em 30 de setembro de 2023, o Grupo Siemens gerou uma receita de € 77,8 bilhões e lucro líquido de € 8,5 bilhões. Em 30 de setembro de 2023, a Siemens empregava cerca de 320.000 pessoas em todo o mundo. Mais informações estão disponíveis em www.siemens.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas", incluindo declarações sobre a transação prevista. Declarações prospectivas geralmente podem ser identificadas pelo uso de palavras como "antecipar", "acreditar", "continuar", "poderia", "estimar", "esperar", "prever", "pretender", "pode, " "planejar", "projetar", "potencial", "buscar", "deveria", "pensar", "irá", "iria" e expressões semelhantes, ou eles podem utilizar datas futuras. As declarações prospectivas neste documento incluem, sem limitação, declarações relativas às expectativas da empresa quanto à conclusão, prazo e impactos previstos da transação contemplada. Estas declarações prospectivas estão sujeitas a suposições, riscos e incertezas que podem mudar a qualquer momento, e os leitores são, portanto, alertados de que os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos em quaisquer declarações prospectivas. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes incluem, entre outras coisas: a ocorrência de qualquer evento, alteração ou outras circunstâncias que possam dar origem à rescisão do contrato definitivo ou que de outra forma possam fazer com que a transação aqui contemplada não seja concluída; a incapacidade da empresa, KPS ou Siemens de satisfazer as condições de encerramento; e outros riscos e incertezas. A empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outra forma, exceto conforme expressamente exigido por lei. Todas as declarações prospectivas contidas neste documento são qualificadas em sua totalidade por esta declaração de advertência.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1023167/KPS_Logo.jpg

FONTE KPS Capital Partners, LP