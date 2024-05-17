KPS CAPITAL PARTNERS 從 SIEMENS AG 收購 INNOMOTICS

全球馬達和大型驅動器行業的領袖企業

紐約2024年5月18日 /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP（以下簡稱「KPS」）今天宣佈，已透過新成立的關聯公司簽署了一項從 Siemens AG（以下簡稱「Siemens」）(XTRA：SIE) 收購 Innomotics GmbH（以下簡稱「Innomotics」或「公司」）的最終協議，其企業價值為 35 億歐元。交易預計將於 2024 年第 4 季度或 2025 年第 1 季度完成，但仍需滿足慣例成交條件並獲得核准。

Innomotics 是一家全球領先且至關重要的電動馬達和大型驅動系統供應商，其能優化客戶流程、正常運作時間、效率和獲利能力。公司生產低壓馬達、高壓馬達、中壓驅動器和其他組件等一系列完整產品組合，同時提供增值客戶服務和解決方案。公司憑藉工程技術專長和業界領先的成功專案記錄，服務高科技行業的大型終端市場。Innomotics 的產品和服務能夠滿足客戶最嚴苛的要求，同時能極大的實現節能、脫碳和可持續發展。Innomotics 總部位於德國紐倫堡，年收入約 33 億歐元，員工約 15,000 人，在歐洲、中東和非洲地區、美洲及亞太地區設有 16 家工廠。

KPS 聯合創辦人兼聯合管理合夥人 Michael Psaros 表示：「我們很高興能收購 Innomotics，並在該公司 150 年無與倫比的技術創新歷史基礎上，創造一個蓬勃發展的獨立企業。Innomotics 是全球電動馬達和大型驅動器行業的領導者。在未來的 21 世紀，KPS 透過 Innomotics 可以在許多方面進行投資。公司已做好萬全準備，能充分利用電氣化、能源效率、數碼化、都市化和氫能等新能源商業化等全球大趨勢。我們期待與 Innomotics 的高管層和持份者合作，積極加速公司的發展軌跡和增加價值創造機會。我們感謝 Siemens 將其由 Werner von Siemens 建立的標誌性傳統業務委託給 KPS。讓我們感到自豪的是，全球最大的工業公司繼續將 KPS 視為同行製造商和值得信賴的合作夥伴。」

Psaros 先生繼續說道：「收購 Innomotics 再次證明了 KPS 平台在歐洲的實力。自 2020 年以來，KPS 已從德國、比利時、意大利、愛爾蘭、挪威、瑞士和英國的頂級企業賣家手中收購或承諾收購 17 家企業，總價值超過 115 億美元。」

Innomotics 的行政總裁 Michael Reichle 表示：「KPS 作為製造業優秀記錄創造者和全球平台，是全新 Innomotics 的理想新歸宿。我們將延伸自身在成功技術創新方面的資深經歷，為客戶提供世界一流的產品、解決方案和服務。」Reichle 先生繼續說道：「我們期待與 KPS 和我們的優秀員工密切合作，繼續為全球客戶創造巨大價值，提升 Innomotics 強大的技術領先地位。因工業和社會對高效電氣化和能源消耗的需求一直居高不下，在此項需求的推動下，Innomotics 的成長潛力十分強勁，Innomotics 會繼續從中受益。」

KPS 的法律顧問為 Paul Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 和 Gleiss Lutz，財務顧問為 Bank of America 和 Lazard。Barclays、Citibank、Goldman Sachs、Intesa Sanpaolo、Morgan Stanley、MUFG Bank、Standard Chartered Bank、UBS 以及 UniCredit 提供了債務融資來支援此項交易。

關於 Innomotics

Innomotics GmbH 是全球領先的電動馬達和大型驅動系統供應商。公司將深厚的工程專業知識與領先的創新技術相結合，為各行業和各地區提供電氣解決方案。憑藉 150 多年值得信賴的專業工程技術，Innomotics 長期以來一直是全球工業和基礎設施可靠運營的中堅力量。Innomotics 將最高效的產品和成熟的專業技術與突破性創新相結合，堅持不懈地為客戶提高工業效率、電氣化、可持續、去碳化和數碼化水平。Innomotics 的營運總部位於德國紐倫堡，是 Siemens AG 的全資子公司。公司在全球約有 15,000 名員工。Innomotics 在 49 個國家/地區設立了 16 個工廠及全面的銷售和服務點，在彈性和成長的市場中，平衡全球各個地區和行業的業務。如欲進一步了解詳情，請瀏覽 www.innomotics.com。

關於 KPS Capital Partners, LP

KPS 透過其附屬的管理實體擔任 KPS Funds 的管理人。KPS Funds 由一系列投資基金組成，資產管理規模約為 214 億美元（截至 2023 年 12 月 31 日）。三十多年來，KPS 合夥人一直致力透過對包括基礎材料、品牌消費品、醫療保健和奢侈品、汽車零件、資本設備和一般製造等多個行業的製造和工業公司進行股權投資，以實現可觀的資本增值。KPS 透過與才華橫溢的管理團隊進行建設性合作，為投資者創造價值，從而改善業務，並從結構上提高投資組合公司的策略地位、競爭力和盈利能力，而不是主要依靠財務槓桿來獲得投資回報。KPS Funds 投資組合公司的年營收總額約 203 億美元，在 26 個國家/地區設有 222 個製造廠，並直接或透過全球合資企業在全球僱有約 48,000 名員工（截至 2023 年 12 月 31 日）。有關 KPS 投資策略和投資組合公司的詳情，請瀏覽 www.kpsfund.com。

關於德國 KPS Capital Partners, LP

KPS 的歐洲總部位於德國法蘭克福，公司已收購部分德國領先工業公司的業務。KPS 從 Robert Bosch GmbH 收購了 Chassis Brakes International，從 thyssenkrupp AG 收購了 Waupaca Foundry，從 adidas AG 收購了 TaylorMade，最近宣布即將從 Equistone Partners 收購 Sport Group。KPS 先前投資的公司亦完成了對德國領先企業的收購，包括 American & Efird 收購德國 Gütermann Holdings SE，以及 Motor Coach Industries 與 Daimler AG 在北美公路客車業務領域建立戰略合作夥伴關係和少數股權結構。目前，KPS 所投資的公司在德國創造了 20 億歐元的收入，經營九家製造工廠，擁有 5,200 多名員工（不包括即將對 Sport Group 和 Innomotics 的收購）。

關於 Siemens AG

Siemens 是一家專注於工業、基礎設施、交通和醫療保健領域的領先科技公司。從資源效率更高的工廠、彈性供應鏈、更智能的建築和電網，到更清潔、更舒適的交通以及高階醫療保健，Siemens 創造的技術旨在為客戶創造真正的價值。Siemens 將現實世界與數碼世界結合，賦能客戶實現產業和市場轉型，助力其改變數十億人的日常生活。Siemens 還擁有上市公司 Siemens Healthineers 的大部分股份，該公司是全球領先的醫療技術供應商，引領醫療保健行業的未來。在截至 2023 年 9 月 30 日的 2023 財年，Siemens Group 營業收入 778 億歐元，淨利 85 億歐元。截至 2023 年 9 月 30 日，Siemens 在全球擁有約 32 萬名員工。如欲進一步了解詳情，請瀏覽 www.siemens.com。

前瞻性聲明

本新聞稿主要為「前瞻性聲明」，具體包括有關預期交易之聲明。您可以根據「預計」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期望」、「預測」、「打算」、「可能會」、「計劃」、「展望」、「潛在」、「尋求」、「應該」、「認為」、「將」、「會」等詞語及類似表達方式或使用未來日期，來辨認前瞻性聲明。本文件中的前瞻性聲明包括但不限於，有關公司對計劃交易的完成、時間和預期影響所作的聲明。這些前瞻性聲明受制於隨時可能發生變化的假設、風險和不確定性，因此提醒讀者註意，實際結果可能與任何前瞻性聲明中所表述的結果有實質差異。可能會導致實際結果不同的因素包括：發生任何可能導致終止確定協議或以其他方式導致本文所擬的交易無法完成的事件、變化或其他情況；本公司、KPS 或 Siemens 無法滿足完成交易條件；以及其他風險和不確定性。除非法律有明確規定，否則公司沒有義務因新資訊、未來發展或其他原因更新任何前瞻性聲明。本文件中的所有前瞻性聲明均受本警示聲明的全面約束。

SOURCE KPS Capital Partners, LP