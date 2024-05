KPS CAPITAL PARTNERS NEEMT INNOMOTICS OVER VAN SIEMENS AG

EEN WERELDLEIDER IN ELEKTROMOTOREN EN GROTE AANDRIJFSYSTEMEN

NEW YORK, 17 mei 2024 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") heeft vandaag aangekondigd dat het, via een nieuw opgerichte dochteronderneming, een definitieve overeenkomst heeft getekend voor de overname van Innomotics GmbH ("Innomotics" of het "Bedrijf") van Siemens AG ("Siemens") (XTRA:het SIE) voor een ondernemingswaarde van € 3,5 miljard. Voltooiing van de transactie wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2024 of het eerste kwartaal van 2025 en is afhankelijk van gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden en goedkeuringen.

Innomotics is een toonaangevend wereldwijd leverancier van bedrijfskritische elektromotoren en grote aandrijfsystemen die de processen, bedrijfstijd, efficiëntie en winstgevendheid van klanten optimaliseren. Het Bedrijf produceert een compleet assortiment van laagspanningsmotoren, hoogspanningsmotoren, middenspanning aandrijfsystemen en andere componenten en biedt daarnaast diensten en oplossingen met toegevoegde waarde voor de klant. Het Bedrijf bedient grote, zeer technische eindmarkten met zijn technische expertise en toonaangevende track record van succesvolle projecten. De producten en diensten van Innomotics voldoen aan de zwaarste eisen van zijn klanten en maken aanzienlijke energiebesparingen, decarbonisatie en duurzaamheid mogelijk. Innomotics, met het hoofdkantoor in Neurenberg, Duitsland, genereert ongeveer € 3,3 miljard aan jaaromzet, heeft ongeveer 15.000 mensen in dienst en beschikt over 16 fabrieken in de regio's EMEA, Noord- en Zuid-Amerika en Azië-Pacific.

Michael Psaros, medeoprichter en co-Managing Partner van KPS: "We zijn verheugd dat we Innomotics kunnen overnemen en een bloeiende onafhankelijke onderneming kunnen creëren, gebouwd op het fundament van de 150-jarige geschiedenis van ongeëvenaarde technologische innovatie van het bedrijf. Innomotics is wereldwijd marktleider in elektromotoren en grote aandrijfsystemen. In veel opzichten investeert KPS met Innomotics in de toekomst van de 21e eeuw. Het Bedrijf is goed gepositioneerd om te profiteren van de wereldwijde megatrends van elektrificatie, energie-efficiëntie, digitalisering, verstedelijking en de commercialisering van nieuwe energiebronnen zoals waterstof. We kijken ernaar uit om samen te werken met het senior management en de belanghebbenden van Innomotics om het groeitraject van het Bedrijf en de mogelijkheden voor waardecreatie agressief te versnellen. We danken Siemens om aan KPS het iconische erfgoedbedrijf toe te vertrouwen dat werd opgericht door Werner von Siemens. We zijn er trots op dat 's werelds grootste industriële bedrijven KPS blijven zien als een gelijkwaardige fabrikant en vertrouwde partner."

Michael Psaros vervolgt: "De overname van Innomotics is opnieuw een bewijs van de kracht van het KPS-platform in Europa. Sinds 2020 heeft KPS 17 bedrijven overgenomen of toegezegd over te nemen voor een totale waarde van meer dan $ 11,5 miljard van toonaangevende bedrijfsverkopers in Duitsland, België, Italië, Ierland, Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk."

Michael Reichle, Chief Executive Officer van Innomotics: "KPS, met zijn bewezen staat van dienst op het gebied van uitmuntende productie en zijn wereldwijde platform, is de ideale eigenaar voor het nieuwe Innomotics. We zullen onze uitgebreide staat van dienst op het gebied van succesvolle technologische innovatie voortzetten en onze klanten producten, oplossingen en diensten van wereldklasse bieden." Michael Reichle vervolgt: "We kijken ernaar uit om nauw samen te werken met KPS en onze getalenteerde mensen, terwijl we doorgaan met het leveren van aanzienlijke waarde voor onze klanten over de hele wereld en het versterken van Innomotics' sterk technologisch leiderschap. Innomotics zal blijven profiteren van een sterk groeipotentieel, gedreven door de op duurzaamheid gerichte vraag naar zeer efficiënte elektrificatie en energieverbruik in de industrie en de samenleving."

Paul Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP en Gleiss Lutz traden op als juridisch adviseur en Bank of America en Lazard traden op als financieel adviseurs van KPS. Toegezegde schuldfinanciering om de transactie te ondersteunen is verstrekt door Barclays, Citibank, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, MUFG Bank, Standard Chartered Bank, UBS en UniCredit.

Over Innomotics

Innomotics GmbH is een wereldwijd toonaangevend leverancier van elektromotoren en grote aandrijfsystemen. Het Bedrijf verenigt de kracht van diepgaande technische expertise en toonaangevende innovatie in elektrische oplossingen voor verschillende industrieën en regio's. Met zijn betrouwbare ervaring van meer dan 150 jaar technische expertise ligt Innomotics al lange tijd deel mee aan de basis van betrouwbare mechaniek voor industrieën en infrastructuur wereldwijd. Door de meest efficiënte producten en bewezen expertise van het Bedrijf te combineren met baanbrekende innovatie, blijft Innomotics de industriële efficiëntie, elektrificatie, duurzaamheid, decarbonisatie en digitalisatie voor zijn klanten verbeteren. Innomotics heeft zijn operationele hoofdkantoor in Neurenberg, Duitsland, en is een volledige dochteronderneming van Siemens AG. Het Bedrijf heeft wereldwijd ongeveer 15.000 mensen in dienst. Met 16 fabrieken en een uitgebreide verkoop- en serviceorganisatie in 49 landen heeft Innomotics een uitgebalanceerde wereldwijde aanwezigheid in verschillende regio's en sectoren in een veerkrachtige en groeiende markt. Voor meer informatie, ga naar www.innomotics.com.

Over KPS Capital Partners, LP

KPS is via haar gelieerde managemententiteiten de beheerder van de KPS Funds, een familie van beleggingsfondsen met ongeveer $ 21,4 miljard aan vermogen onder beheer (per 31 december 2023). Al meer dan drie decennia werken de partners van KPS uitsluitend aan het genereren van aanzienlijke vermogensgroei aan de hand van controlerende aandelenbeleggingen in productie- en industriële bedrijven in een breed scala aan sectoren, waaronder basismaterialen, merkproducten voor de consument, de gezondheidszorg en luxeproducten, auto-onderdelen, kapitaalgoederen en algemene productie. KPS creëert waarde voor haar investeerders door constructief samen te werken met getalenteerde managementteams om bedrijven beter te maken en genereert beleggingsrendementen door de strategische positie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van haar portfoliobedrijven structureel te verbeteren, in plaats van voornamelijk te vertrouwen op financiële hefboomwerking. De portfoliobedrijven van de KPS Funds genereren momenteel een totale jaaromzet van ongeveer $ 20,3 miljard, exploiteren 222 productiefaciliteiten in 26 landen en hebben wereldwijd ongeveer 48.000 werknemers, rechtstreeks en via joint ventures (per 31 december 2023). De beleggingsstrategie en portefeuillebedrijven van KPS worden in detail beschreven op www.kpsfund.com.

Over KPS Capital Partners, LP in Duitsland

KPS, met het Europese hoofdkantoor in Frankfurt, Duitsland, heeft activiteiten overgenomen van toonaangevende industriële bedrijven in Duitsland. KPS nam Chassis Brakes International over van Robert Bosch GmbH, Waupaca Foundry van thyssenkrupp AG, TaylorMade van adidas AG en kondigde onlangs de op handen zijnde overname aan van Sport Group van Equistone Partners. De voormalige portefeuillebedrijven van KPS hebben ook overnames afgerond van toonaangevende Duitse bedrijven, waaronder de overname door American & Efird van het in Duitsland gevestigde Gütermann Holdings SE en de strategische partnerschap en het minderheidsbelang van Motor Coach Industries met/in Daimler AG in de Noord-Amerikaanse over-the-road touringcarsector. Momenteel genereren portefeuillebedrijven van KPS € 2,0 miljard aan inkomsten en hebben ze negen productiefaciliteiten met meer dan 5.200 werknemers in Duitsland (exclusief de op handen zijnde overnames van Sport Group en Innomotics).

Over Siemens AG

Siemens is een toonaangevend technologiebedrijf dat zich richt op industrie, infrastructuur, transport en gezondheidszorg. Van efficiëntere fabrieken, veerkrachtige toeleveringsketens en slimmere gebouwen en netwerken, tot schoner en comfortabeler transport en geavanceerde gezondheidszorg, Siemens creëert doelgerichte technologie die echte waarde toevoegt voor klanten. Door de echte wereld en de digitale wereld te combineren, stelt Siemens zijn klanten in staat om hun industrieën en markten te transformeren en hen te helpen om het dagelijks leven voor miljarden mensen te veranderen. Siemens heeft ook een meerderheidsbelang in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie die de toekomst van de gezondheidszorg vormgeeft. In het boekjaar 2023, dat eindigde op 30 september 2023, genereerde de Siemens Groep een omzet van € 77,8 miljard en een nettoresultaat van € 8,5 miljard. Op 30 september 2023 had Siemens wereldwijd ongeveer 320.000 mensen in dienst. Voor meer informatie, ga naar www.siemens.com.

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte uitspraken", waaronder uitspraken over de voorgenomen transactie. Toekomstgerichte verklaringen zijn over het algemeen te herkennen aan het gebruik van woorden als "anticiperen", "geloven", "voortzetten", "zouden kunnen", "schatten", "verwachten", "voorspellen", "voornemen", "kunnen", "plannen", "project", "potentieel", "nastreven", "zouden moeten", "denken", "zullen", "zouden" en soortgelijke uitdrukkingen, of aan het gebruik van toekomstige data. Toekomstgerichte verklaringen in dit document omvatten, zonder beperking, verklaringen over de verwachtingen van de onderneming met betrekking tot de voltooiing, timing en verwachte effecten van de voorgenomen transactie. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan aannames, risico's en onzekerheden die op elk moment kunnen veranderen, en lezers worden er daarom op gewezen dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van die uitgedrukt in toekomstgerichte uitspraken. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten afwijken zijn onder andere: het zich voordoen van een gebeurtenis, verandering of andere omstandigheden die aanleiding zouden kunnen geven tot de beëindiging van de definitieve overeenkomst of die er anderszins toe zouden kunnen leiden dat de hierin beoogde transactie niet wordt gesloten; het onvermogen van het Bedrijf, KPS of Siemens om te voldoen aan de voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst; en andere risico's en onzekerheden. Het Bedrijf neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen bij te werken als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige ontwikkelingen of anderszins, tenzij dit uitdrukkelijk wettelijk vereist is. Alle toekomstgerichte uitspraken in dit document worden in hun geheel gekwalificeerd door deze waarschuwingsverklaring.

