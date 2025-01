KuCoin anuncia o acordo com o DOJ, iniciando um novo capítulo de conformidade e crescimento

VICTORIA, Seicheles, 28 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A KuCoin, bolsa global de criptomoedas, chegou a um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), marcando o início de um novo capítulo focado na conformidade e no fortalecimento das operações globais sob seu novo CEO, BC Wong.

Como parte do acordo, a KuCoin concordou em sair do mercado dos EUA por um período mínimo de dois anos. Isso ressalta o compromisso da KuCoin em atender aos padrões regulatórios e aprimorar sua infraestrutura de conformidade para se alinhar às expectativas globais.

KuCoin

Também foram alcançadas resoluções entre o DOJ e cada um dos fundadores da KuCoin, Chun Gan e Ke Tang, pelas quais o DOJ concordou em rejeitar todas as acusações contra eles mediante o cumprimento de certas condições. Esse resultado garante um caminho limpo para a KuCoin e sua nova liderança.

Um compromisso renovado com a conformidade

Nos últimos dois anos, a KuCoin progrediu significativamente em conformidade, implementando requisitos abrangentes do processo "Conheça seu Cliente" (Know Your Customer, KYC) para todos os usuários e obtendo licenças de operação em várias jurisdições. Essas ações refletem os esforços proativos da empresa para se estabelecer como um líder compatível e responsável no setor de criptomoedas.

A nomeação de BC Wong como CEO reforça esse compromisso. Cingapuriano com doutorado em direito, BC atuou anteriormente como diretor jurídico da KuCoin e desempenhou um papel fundamental na formação de sua estrutura de conformidade. Sua liderança ressalta o foco da KuCoin em alinhar suas operações com os mais altos padrões regulatórios e fortalecer sua base para o crescimento sustentável.

A visão do CEO

BC Wong declarou:

"Esta resolução simboliza um novo capítulo para a KuCoin, que reafirma nossa dedicação à conformidade, segurança e inovação. Enquanto estamos saindo dos EUA no momento, estamos nos concentrando em fortalecer nossas práticas globais de conformidade e explorar oportunidades para entrar novamente no mercado com as licenças necessárias.

A KuCoin continua comprometida em dar suporte à nossa comunidade global, fornecendo soluções inovadoras e impulsionando a adoção responsável de criptomoedas. Juntos, construiremos um futuro mais forte e seguro para todos."

Visando o futuro

Com esta resolução, a KuCoin está pronta para liderar o setor de criptomoedas em um futuro mais inovador e em conformidade com as regulações. Sob a liderança de BC Wong, a empresa continuará refinando suas operações e priorizando a conformidade, garantindo que continue sendo uma plataforma confiável e segura para usuários em todo o mundo.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma das plataformas de tecnologia pioneiras e mais reconhecidas globalmente que apoiam as economias digitais, construída sobre uma base robusta de infraestrutura de blockchain de ponta, soluções de liquidez e uma experiência de usuário excepcional. Com uma base de usuários conectados superior a 38 milhões em todo o mundo, a KuCoin oferece soluções completas de ativos digitais em carteiras, negociação, gestão de patrimônio, pagamentos, pesquisa, empreendimentos e robôs com IA. A KuCoin recebeu prêmios como "Melhores Aplicativos e Bolsas de Criptomoedas" (Best Crypto Apps & Exchanges) pela Forbes e foi reconhecida entre os "50 Maiores Unicórnios Globais" (Top 50 Global Unicorns) pela Hurun em 2024. Esses reconhecimentos refletem seu compromisso com os princípios e valores fundamentais com foco no usuário, que incluem integridade, responsabilidade, colaboração e uma busca incansável pela excelência.

