KuCoin annonce un accord avec le DOJ, ouvrant un nouveau chapitre de conformité et de croissance

VICTORIA, Seychelles, 28 janvier 2025 /PRNewswire/ -- KuCoin, une bourse mondiale de cryptomonnaies, a conclu des accords avec le ministère américain de la Justice (DOJ), marquant le début d'un nouveau chapitre axé sur la conformité et le renforcement des opérations mondiales sous l'égide de son nouveau PDG, BC Wong.

Dans le cadre de ce règlement, KuCoin a accepté de se retirer du marché américain pendant au moins deux ans. Cela souligne l'engagement de KuCoin à respecter les normes réglementaires et à améliorer son infrastructure de conformité pour s'aligner sur les attentes mondiales.

KuCoin

Des résolutions ont également été conclues entre le DOJ et chacun des fondateurs de KuCoin, Chun Gan et Ke Tang, par lesquelles le DOJ a accepté d'abandonner toutes les charges retenues contre eux à condition qu'ils remplissent certaines conditions. Ce résultat permet à KuCoin et à ses nouveaux dirigeants d'aller de l'avant.

Un engagement renouvelé en faveur de la conformité

Au cours des deux dernières années, KuCoin a fait des progrès considérables en matière de conformité, mettant en œuvre des exigences complètes de connaissance du client (KYC) pour tous les utilisateurs et obtenant des licences d'exploitation dans plusieurs juridictions. Ces actions reflètent les efforts proactifs de l'entreprise pour s'établir comme un leader conforme et responsable dans le secteur des cryptomonnaies.

La nomination de BC Wong au poste de directeur général renforce cet engagement. Singapourien, titulaire d'un doctorat en droit, BC a précédemment occupé le poste de chef des affaires juridiques de KuCoin et a joué un rôle essentiel dans l'élaboration de son cadre de conformité. Sa direction souligne la volonté de KuCoin d'aligner ses opérations sur les normes réglementaires les plus strictes et de renforcer ses bases pour une croissance durable.

La vision du PDG

BC Wong a déclaré :

« Cette résolution marque un nouveau chapitre pour KuCoin, un chapitre qui réaffirme notre attachement à la conformité, à la sécurité et à l'innovation. Bien que nous nous retirions des États-Unis pour le moment, nous nous concentrons sur le renforcement de nos pratiques de conformité à l'échelle mondiale et étudions les possibilités de revenir sur le marché avec les licences nécessaires.

KuCoin s'engage à soutenir sa communauté mondiale, à fournir des solutions innovantes et à encourager l'adoption responsable des cryptomonnaies. Ensemble, nous construirons un avenir plus fort et plus sûr pour tous. »

Perspectives d'avenir

Avec cette résolution, KuCoin est prêt à mener le secteur des cryptomonnaies vers un avenir plus conforme et plus innovant. Sous la direction de BC Wong, l'entreprise continuera d'affiner ses opérations et d'accorder la priorité à la conformité, afin de rester une plateforme fiable et sûre pour les utilisateurs du monde entier.

À propos de KuCoin

Fondée en 2017, KuCoin est l'une des plateformes technologiques pionnières et les plus mondialement reconnues soutenant les économies numériques, construite sur une base solide d'infrastructure de chaînes de blocs d'avant-garde, de solutions de liquidité et d'une expérience utilisateur exceptionnelle. Avec une base d'utilisateurs connectés dépassant les 38 millions dans le monde, KuCoin offre des solutions complètes d'actifs numériques à travers les portefeuilles, le commerce, la gestion de patrimoine, les paiements, la recherche, les entreprises et les robots alimentés par l'IA. KuCoin a reçu des accolades telles que « Best Crypto Apps & Exchanges » (Meilleures bourses et applications de crypto) par Forbes et a été inclus dans la liste des « Top 50 Global Unicorns » (50 meilleures licornes mondiales) par Hurun en 2024. Ces reconnaissances reflètent son engagement en faveur de principes et de valeurs fondamentales centrés sur l'utilisateur, qui comprennent l'intégrité, la responsabilité, la collaboration et la poursuite incessante de l'excellence.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2607096/KuCoin.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2356857/KuCoin_Horizontal_Green_LOGO_Logo.jpg