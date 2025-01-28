KuCoin宣佈與美國司法部達成和解，迎來合規和增長的新篇章

此外，司法部與KuCoin的兩位創辦人甘淳和唐珂也達成了協議。根據協議，司法部同意在滿足某些條件後，撤銷對他們的所有指控。這一結果確保了KuCoin及其新領導層的清白和前景。

新的合規承諾

在過去兩年中，KuCoin在合規方面取得了顯著進展，對所有用戶實施了全面的「瞭解你的客戶」（KYC）要求，並在多個司法管轄區獲得了運營許可證。這些行動展示了公司致力於成為加密貨幣行業中合規、負責任的領導者。

任命BC Wong為行政總裁進一步強化了這一承諾。作為一名擁有法學博士學位的新加坡人，BC Wong曾擔任KuCoin的首席法務官，並在公司合規框架的制定過程中發揮了關鍵作用。在他的領導下，KuCoin致力於使其運營符合最高監管標準，並鞏固其可持續增長的基礎。

行政總裁的願景

BC Wong 表示：

「這項協議標誌著KuCoin翻開了新的一頁，重申了我們對合規、安全和創新的承諾。儘管我們目前暫時退出了美國市場，我們將專注于加強全球合規實踐，並探索重新進入美國市場的機會。

KuCoin將繼續致力於支持全球社區，提供創新的解決方案，並推動加密貨幣的負責任應用。我們將攜手打造一個更強大、更安全的未來。」

展望未來

通過這項協議，KuCoin將引領加密貨幣行業走向更加合規和創新的未來。在BC Wong的領導下，公司將繼續完善運營，並優先考慮合規性，以確保為全球用戶提供一個可靠、安全的平臺。

關於KuCoin

KuCoin成立於2017年，是支持數字經濟的先驅之一，並且是全球最受認可的技術平臺之一，建立在尖端區塊鏈基礎設施、流動性解決方案和卓越用戶體驗的堅實基礎上。KuCoin擁有超過3800萬全球用戶，提供全面的數字資產解決方案，涵蓋錢包、交易、財富管理、支付、研究、風險投資和人工智能機器人。KuCoin 榮獲《福布斯》「最佳加密應用程式和交易所」等榮譽，並被胡潤評為2024年「全球獨角獸50強」。這些榮譽反映了公司以用戶為中心的原則和核心價值觀，包括誠信、負責、協作和對卓越的不懈追求。

SOURCE KuCoin