LambdaTest lança Unified Test Manager para transformar o gerenciamento de testes e aumentar a eficiência

A versão mais recente do LambdaTest simplifica a organização de casos de teste, o rastreamento em tempo real e o gerenciamento de projetos com seu Test Manager baseado em IA, estabelecendo um novo padrão de produtividade e colaboração em testes.

NOIDA, Índia e SÃO FRANCISCO, 6 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- LambdaTest, uma plataforma líder de testes unificados baseada em nuvem, apresenta sua mais recente oferta, o Unified Test Manager, uma solução projetada para redefinir o gerenciamento, o acionamento e a geração de relatórios de testes. Esta ferramenta completa centraliza todos os aspectos do ciclo de vida dos testes, proporcionando uma experiência simplificada e altamente eficiente. Com o Test Manager, as equipes de teste agora podem organizar tarefas sem esforço, gerar cenários e monitorar resultados em tempo real com facilidade sem precedentes.

A ferramenta está equipada com uma interface amigável que permite a criação de casos de teste detalhados e personalizados, garantindo uma cobertura completa em todos os cenários de teste. Atuando como um repositório centralizado, ela permite que os usuários gerenciem e organizem casos de teste de forma eficaz. Os planos e compilações de teste são facilmente acessíveis e podem ser atualizados sem problemas, aumentando a eficiência geral do gerenciamento de testes.

Criar projetos é o primeiro passo essencial no Test Manager, fornecendo uma abordagem estruturada para organizar e gerenciar os esforços de teste. Cada projeto atua como um contêiner para casos de teste, permitindo que os usuários categorizem e simplifiquem suas atividades de teste de forma eficaz.

O Painel de Insights oferece uma visão geral detalhada dos principais recursos do Test Manager. Inclui dados sobre o total de casos de teste, contagens de casos de teste manuais e automatizadas e porcentagens de cobertura de automação. Os usuários podem filtrar dados com base em intervalos de datas específicos para acompanhar tendências e desempenho. Além disso, o resumo da compilação destaca o status dos casos de teste - aprovados, reprovados, ignorados ou não iniciados - enquanto o resumo do caso de teste fornece insights sobre os tipos de teste escolhidos.

A criação manual de casos de teste é simplificada com o Test Manager, permitindo que os usuários desenvolvam e gerenciem casos de teste com eficiência a partir de uma única plataforma. Para casos de teste automatizados, a plataforma conta com a IA para gerar automaticamente cenários de BDD a partir de execuções de teste automatizadas, otimizando ainda mais o gerenciamento de testes.

A criação do plano de teste é simples e intuitiva, com os usuários capazes de definir e estruturar planos de teste para atingir objetivos específicos. Essa abordagem estruturada garante que os principais objetivos sejam testados e verificados sistematicamente.

A ferramenta também oferece o recurso de criação de compilações - essencial para executar e avaliar planos de teste. O Test Manager facilita isso, permitindo que os usuários criem compilações, atribuam casos de teste e anexem evidências, oferecendo uma abordagem de validação completa e documentada.

O Test Manager também apresenta integração perfeita com o JIRA, vinculando casos de teste a problemas do JIRA para aprimorar o gerenciamento e a colaboração de projetos. Essa integração garante atualizações em tempo real e alinhamento entre as atividades de teste e as tarefas do projeto.

Mayank Bhola, co-fundador e chefe de produto da LambdaTest, declarou: "Nosso novo Test Manager representa um avanço expressivo no gerenciamento de testes. Ao combinar recursos avançados com tecnologia de IA, estamos estabelecendo um novo padrão de eficiência e eficácia nos testes. Estamos animados para ver como essa ferramenta transformará os fluxos de trabalho de teste e gerará melhores resultados para nossos usuários."

Para saber mais sobre como o Test Manager da LambdaTest pode revolucionar o seu processo de teste, acesse: https://www.lambdatest.com/test-manager

