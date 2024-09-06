LambdaTest 推出 Unified Test Manager 以改變測試管理並提高效率

LambdaTest 最新版本所搭載的 AI 驅動 Test Manager，透過精簡測試用例的組織、即時追蹤功能以及項目管理流程，為業界樹立了高效協作的新標竿。

印度諾伊達和三藩市2024年9月6日 /美通社/ -- 領先的雲端統一測試平台 LambdaTest 推出其最新產品 Unified Test Manager，旨在重新界定測試管理、觸發和報告。這款多合一工具為整個測試生命週期提供精簡、高效率的測試體驗。透過該 Test Manager，測試團隊如今可輕鬆地組織任務、生成情景並即時追蹤結果。

該工具配備用戶友好的介面，允許創建詳細的自訂測試用例，確保了所有測試場景的全面覆蓋。該工具充當集中式資料庫，令使用者能夠有效地管理和組織測試用例。測試計劃和構建的輕鬆使用和無縫更新，大幅提升了測試管理的整體效率。

建立項目是 Test Manager 的關鍵首要步驟，提供了組織和管理測試工作的結構化方法。每個項目均可充當測試用例的容器，允許使用者有效地分類和簡化其測試活動。

Insights Dashboard 提供 Test Manager 關鍵功能的詳細說明，囊括了有關測試案例總數、手動和自動化測試案例數量以及自動化覆蓋百分比的數據。使用者可以根據特定日期範圍篩選資料，以追蹤趨勢和效能。此外，開發版本摘要顯示了測試案例的狀態（包括通過、失敗、跳過或未開始），而測試案例摘要剖析了所選測試類型。

結合 Test Manager 和手動測試用例，使用者可透過單一平台有效地開發和管理測試用例。對於自動測試案例，平台集成了 AI，從而自動測試運行中自動生成 BDD 案例，進一步優化測試管理。

Test Plan Creation 簡單直觀，使用者能夠界定和構建測試計劃，以實現特定目標。這種結構化的方法可確保有序地測試及驗證主要目標。

該工具還提供了 Build 創建功能，這對於執行和評估測試計劃有著重要的意義。Test Manager 透過允許使用者創建開發版本，分配測試用例和附加證據，提供全面和有據可循的驗證方法。

Test Manager 還具有與 JIRA 無縫整合的功能，將測試案例與 JIRA 問題連結，以增強項目管理和協作，繼而確保測試活動和項目任務之間的即時更新和一致性。

LambdaTest 聯合創始人兼產品負責人 Mayank Bhola 表示：「我們新的 Test Manager 體現了測試管理方面的重大進展。透過將進階功能與 AI 功能結合，我們正在為測試的效率和效能樹立新標桿。我們將期盼，此工具將改變測試工作流程並為我們的使用者帶來更好的成果。」

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LambdaTest 簡介

LambdaTest 是一個智能、全通道的軟件品質保證平台，可讓企業透過 AI 驅動的雲端測試編寫、協調和執行加快產品的上市時間。130 多個國家/地區的 10000 多名企業客戶和 200 多萬名用戶，均信賴 LambdaTest 來滿足其測試需求。

瀏覽器和應用程序測試雲端允許用戶在 5000 多個不同的瀏覽器，實際設備和操作系統環境中對 Web 和移動應用程序進行手動和自動化測試。

HyperExecute 可協助客戶在雲端中執行和協調任何架構和程式設計語言的測試網格，以極快的速度縮短質量測試時間，協助開發人員更快地開發軟件。

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SOURCE LambdaTest