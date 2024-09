LambdaTest lance Unified Test Manager pour transformer la gestion des tests et améliorer l'efficacité

La dernière version de LambdaTest rationalise l'orchestration des cas de test, le suivi en temps réel et la gestion de projet avec son gestionnaire de test basé sur l'IA, établissant une nouvelle norme pour la productivité et la collaboration en matière de test.

NOIDA, Inde et SAN FRANCISCO, 5 septembre 2024 /PRNewswire/ -- LambdaTest, l'une des principales plateformes de tests unifiés basées sur le cloud, présente sa dernière offre, Unified Test Manager, une solution conçue pour redéfinir la gestion, l'activation et le reporting des tests. Cet outil tout-en-un centralise tous les aspects du cycle de vie des tests et offre une expérience rationalisée et hautement efficace. Avec Test Manager, les équipes de test peuvent désormais organiser les tâches, générer des scénarios et contrôler les résultats en temps réel avec une facilité sans précédent.

L'outil est doté d'une interface conviviale qui permet de créer des cas de test personnalisés et détaillés, garantissant une couverture complète de tous les scénarios de test. Agissant comme un référentiel centralisé, il permet aux utilisateurs de gérer et d'organiser efficacement les cas de test. Les plans de test et les builds sont facilement accessibles et peuvent être mis à jour de manière transparente, ce qui améliore l'efficacité globale de la gestion des tests.

La création de projets est une première étape cruciale dans Test Manager, car elle fournit une approche structurée de l'organisation et de la gestion des efforts de test. Chaque projet agit comme un conteneur pour les cas de test, permettant aux utilisateurs de catégoriser et d'optimiser efficacement leurs activités de test.

Le tableau de bord fournit un aperçu détaillé des principales fonctionnalités de Test Manager. Il comprend des données sur le nombre total de cas de test, le nombre de cas de test manuels et automatisés et les taux de couverture de l'automatisation. Les utilisateurs peuvent filtrer les données en fonction de plages de dates spécifiques pour suivre les tendances et les performances. En outre, le résumé de la collection met en évidence l'état des cas de test (réussite, échec, saut ou non commencé), tandis que le résumé des cas de test fournit des informations sur les types de test choisis.

La création manuelle de cas de test est simplifiée avec Test Manager, ce qui permet aux utilisateurs de développer et de gérer efficacement les cas de test à partir d'une plateforme unique. Pour les cas de test automatisés, la plateforme intègre l'IA pour générer automatiquement des scénarios BDD à partir de tests automatisés, ce qui simplifie encore la gestion des tests.

La création de plans de test est simple et intuitive, et les utilisateurs peuvent définir et structurer des plans de test pour atteindre des objectifs spécifiques. Cette approche structurée garantit que les objectifs clés sont systématiquement testés et vérifiés.

L'outil offre également une fonction de compilation, essentielle pour l'exécution et l'évaluation des plans de test. Test Manager facilite cette tâche en permettant aux utilisateurs de créer des builds, d'assigner des cas de test et de joindre des preuves, fournissant ainsi une approche complète et documentée de la validation.

Test Manager comprend également une intégration transparente avec JIRA, reliant les cas de test aux problèmes JIRA pour améliorer la gestion de projet et la collaboration. Cette intégration garantit des mises à jour en temps réel et un alignement entre les activités de test et les tâches du projet.

Mayank Bhola, cofondateur et directeur des produits de LambdaTest, a déclaré : « Notre nouveau Test Manager représente une avancée significative dans la gestion des tests. En combinant des fonctionnalités avancées avec des capacités d'IA, nous établissons une nouvelle norme pour l'efficacité des tests. Nous sommes impatients de voir comment cet outil va transformer les flux de travail de test et générer de meilleurs résultats pour nos utilisateurs. »

