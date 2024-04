Lançamento global da HUAWEI Band 9: conheça a nova pulseira inteligente da marca

SÃO PAULO, 16 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Huawei Consumer Business Group (CBG) anunciou o lançamento global da HUAWEI Band 9, sua mais recente pulseira inteligente, que representa o auge em leveza e conforto no mercado de vestíveis, segundo a marca. A novidade vem repleta de recursos de saúde e de condicionamento físico[1], e é compatível com telefones Huawei, iOS e Android.

A nova HUAWEI Band 9 incorpora pela primeira vez a tecnologia de monitoramento do sono HUAWEI TruSleep™ 4.0¹, oferecendo uma melhoria significativa no rastreamento do sono em relação a sua antecessora. Juntamente com um design elegante e ideal para a prática esportiva, funções aprimoradas de gestão de saúde¹ baseada na ciência, conforto para longas horas de uso e uma bateria de longa duração com até 14 dias de autonomia[2], a HUAWEI Band 9 oferece melhoria no conforto e na experiência de sono dos usuários.

Nova tendência no mercado de vestíveis

As pulseiras inteligentes sempre foram desejadas pela sua leveza, conforto, funções de monitoramento da saúde¹ e a praticidade de ter um assistente inteligente no pulso – recursos que a Huawei vem aperfeiçoando há muitos anos por meio de grandes investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) –, para oferecer aos consumidores uma experiência ainda melhor.

Mesmo pesando apenas 14 g e tendo cerca de 8,99 mm de espessura², a Band 9 consegue acomodar componentes complexos, como o sensor óptico, sensor de movimento de nove eixos e um sensor de luz ambiente. Como resultado, a smartband traz novo recurso de brilho automático para que o usuário não tenha que se preocupar com a tela em nenhum momento. A pulseira também vem equipada com um display AMOLED de 1,47 polegadas com proporção tela-corpo de 65% e resolução de 194 x 368.

Além disso, sua moldura ultrafina com uma tela de vidro curvo 2,5D de alta qualidade, combinada com uma placa de cobertura de vidro curvo CG, oferece um design tridimensional junto com uma experiência visual mais clara e definida.

Para agradar diferentes estilos, a HUAWEI Band 9 vem em 5 cores diferentes: Preto Estelar, Branco Areia, Amarelo Limão e Rosa Claro – construídas com pulseira de fluorelastômero que proporciona conforto e não irrita a pele, além de ser resistente ao uso – e Azul Elétrico, que utiliza um tecido exclusivo com fio de nylon antibacteriano, oferecendo segurança e conforto.

Todos os modelos apresentam um novo fecho de liberação rápida para uma troca fácil e descomplicada que pode ser feita em três segundos, sem a necessidade de utilizar ferramentas. Para expandir ainda mais a personalização e se adaptar melhor ao dia a dia de cada um, a HUAWEI Band 9 oferece mais de 10 mil mostradores de relógio (opções pagas e gratuitas), que ficam disponíveis no aplicativo HUAWEI Health.

Uma vida mais saudável e proativa

Para pessoas que desejam melhorar a qualidade de sono e entender sua rotina noturna, a HUAWEI Band 9 estreia a tecnologia HUAWEI TruSleep™ 4.0¹. Oferecendo recursos completos e análises mais precisas, o algoritmo fornece dados mais abrangentes por meio de relatórios diários, ajudando os usuários a melhorarem seu sono.

Ao combinar essa tecnologia com o HUAWEI TruSeen™ 5.5 e um sensor óptico, a pulseira monitora a frequência cardíaca e o nível de oxigênio no sangue durante a noite toda¹. Ele também detecta irregularidades na respiração durante o sono, fornecendo interpretações e sugestões de melhorias, além de poder identificar sintomas da apneia de sono¹, tudo isso para ajudar o usuário a melhorar a qualidade do descanso e identificar riscos precocemente.

Sendo a smartband mais avançada da marca até hoje, a HUAWEI Band 9¹ também conta com monitoramento de estresse, análise de arritmia, e permite que as mulheres registram os dados de seus ciclos menstruais.

HUAWEI TruSport™: rotinas de exercícios baseados na ciência

Com novos anéis de atividade que contabilizam as calorias gastas, tempo de exercícios e horas ativas, o recurso motiva os usuários a acessarem diariamente seu progresso, incentivando bons hábitos de vida. Já no aplicativo HUAWEI Health, é possível visualizar um compilado das atividades semanais e conquistas alcançadas nos Anéis de Atividade, tornando cada meta atingida um estímulo para continuar avançando.

A HUAWEI Band 9 continua oferecendo o HUAWEI TruSport™, um sistema de treino baseado na ciência e desenvolvido pela própria empresa, que fornece aos usuários dados e análises detalhadas dos treinos realizados[3] Por meio dele, a pulseira suporta 100 modos de exercícios, incluindo ciclismo, natação, escalada, Yoga, esportes coletivos, E-sports, modalidades radicais, e muito mais3.

Conhecida por sua proficiência no monitoramento de corridas, a pulseira segue a excelência dos vestíveis da Huawei. Seu algoritmo avalia e informa o índice de capacidade de corrida (RAI), consumo máximo de oxigênio, carga de treino, tempo de recuperação, ritmo, frequência cardíaca e distância percorrida nos treinos4, para criar um plano personalizado para cada usuário.

Conveniência ao seu alcance, em todos os momentos

Como de costume nos vestíveis da marca, a HUAWEI Band 9 apresenta duração da bateria impressionante, suporta até 14 dias em uso moderado ou até 9 dias em uso normal², além de suportar carregamento rápido, proporcionando até dois dias de uso com uma carga de apenas cinco minutos.

Quando se trata de recursos inteligentes, a HUAWEI Band 9 oferece funções aprimoradas, como controle de música[4], disparo remoto da câmera[5], notificações do celular e de ligações, resposta pré-programada de mensagens e muito mais.

1 Este produto não é um dispositivo médico. Os dados de medição e os resultados são apenas para referência, não servindo como base para diagnóstico e tratamento. O relógio precisa ser conectado ao aplicativo Saúde HUAWEI.

2 Com base nos resultados dos testes de laboratório HUAWEI, o uso real pode variar.

3 Os treinos são apenas para referência pessoal do usuário. Consulte sempre um profissional

4 Disponível apenas em telefones com Android 8.0/iOS 13.0 ou posterior.

5 Disponível apenas em telefones com EMUI 8.1/iOS 13.0 ou posterior.

