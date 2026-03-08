Huawei lança solução FAN de última geração

A IA potencializa a conectividade de casas inteligentes

BARCELONA, Espanha, 8 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Durante o MWC Barcelona 2026, a Huawei promoveu um fórum da indústria de ISPs com o tema "A IA remodela os ISPs, promovendo o crescimento B2H e B2B." A Huawei apresentou sua solução FAN de última geração no evento, que utiliza IA e tecnologias totalmente ópticas para criar recursos essenciais de rede para ISPs globais no mundo inteligente, com o objetivo de ajudá-los a explorar novas possibilidades de negócios.

York Yue, Vice-presidente da Huawei e CEO da ISP & Media BU, fazendo o discurso de abertura (PRNewsfoto/Huawei) Cerimônia de lançamento da solução FAN de última geração da Huawei (PRNewsfoto/Huawei)

"Até 2025, a IA passou de conceito para implantação em larga escala, transformando fundamentalmente o setor de ISPs", afirmou York Yue, Vice-presidente da Huawei e CEO da ISP & Media BU, em seu discurso de abertura. "Internamente, ela promove a automação da rede, a inteligência e a eficiência operacional; externamente, viabiliza serviços B2B de maior valor e novos modelos de monetização." Yue também enfatizou que os ISPs precisam agir de forma decisiva, incorporar a IA em sua estratégia central e se posicionar para alcançar um crescimento sustentável no mundo inteligente.

IA + banda larga doméstica totalmente óptica: construindo casas inteligentes de última geração

Casas inteligentes envolvem várias funcionalidades, como jogos em nuvem, streaming de vídeo 8K UHD e conferências remotas. Essas funcionalidades impõem maiores exigências em termos de velocidade, estabilidade e eficiência de operação e manutenção da banda larga doméstica. Para resolver isso, a Huawei lançou sua solução FAN de última geração. Com foco em IA e construída sobre uma arquitetura coordenada dispositivo-borda-nuvem, essa solução oferece um sistema completo de serviços com agendamento inteligente, conectividade, serviços e operação e manutenção inteligentes. Ela tem como objetivo ajudar os ISPs a explorar novo potencial de crescimento ao melhorar a experiência do usuário.

Para conectividade doméstica, a solução FAN de última geração utiliza os ONTs da série OptiXstar EG da Huawei para oferecer três recursos inteligentes, conforme segue:

Conectividade inteligente: esse recurso permite alternância automática entre bandas de frequência e oferece velocidades Wi-Fi 7 superiores a 2.000 Mbps, proporcionando cobertura em toda a casa e desempenho contínuo para tarefas exigentes como jogos em nuvem e streaming de vídeo 8K UHD. Serviços inteligentes: o Wi-Fi é integrado a algoritmos de IA para identificar com precisão as condições internas e proteger a segurança da residência. Operação e manutenção inteligentes: recursos de autodiagnóstico e auto-otimização permitem que os dispositivos detectem e corrijam automaticamente falhas, proporcionando um desempenho de rede mais estável e eficiente.

Para reconhecimento de serviços domésticos, a solução utiliza OLTs da série MA5800T, que contam com gerenciamento de tráfego orientado por IA, oferecendo caminhos de rede dedicados para diferentes serviços inteligentes com garantias de SLA personalizadas. Isso permite desempenho confiável para diversas aplicações em cenários de saúde, entretenimento e reuniões remotas.

A solução aprimora as experiências de casa inteligente em todos os cenários. Ela ajuda os ISPs a se destacarem no mercado, ao mesmo tempo em que aumenta a fidelidade dos usuários e o valor do negócio.

Adotando a IA: viabilizando um novo futuro inteligente para os ISPs

A profunda integração da IA com as redes de comunicação surgiu como o principal motor da inovação e do avanço industrial. A transformação inteligente tanto da banda larga residencial quanto das redes empresariais chegou a um momento decisivo.

"A IA está reformulando a indústria de ISPs e impulsionando o crescimento de serviços nos setores B2H e B2B", disse Huang Dachuan, CTO do departamento de marketing de ICT e vendas de soluções da Huawei. "Os terminais de IA se tornarão comuns até 2030. Com capacidades multimodais, eles ajudarão as empresas a reduzir custos e melhorar a eficiência, enquanto redes inteligentes e resilientes aumentarão significativamente a eficiência de O&M e a experiência do usuário." Segundo Huang, a Huawei introduziu uma arquitetura de rede para ISPs voltada para o mundo inteligente."Essa arquitetura integra DCs de nuvem de IA, acesso óptico e capacidades de transporte IP por meio de tecnologias como Data Center Optical Cross-Connect (DC-OXC), Segment Routing over IPv6 (SRv6) e Optical Cross-Connect (OXC). Ela possibilita cenários como saúde familiar, casas inteligentes e O&M inteligente, ajudando os clientes a alcançar a transformação inteligente dos serviços," disse Huang.

Como um dos principais fornecedores globais de infraestrutura de ICT e terminais inteligentes, a Huawei já atendeu mais de 8.000 ISPs em mais de 120 países e regiões com produtos, soluções e serviços inovadores. Daqui para frente, a Huawei continuará avançando na integração entre IA e redes, ao mesmo tempo em que colabora com clientes e parceiros globais para acelerar as atualizações inteligentes da banda larga residencial e das redes empresariais. A empresa pretende levar a IA para todos os lares e indústrias, criando uma base digital sólida para a futura era inteligente.

Para mais informações sobre as soluções digitais e inteligentes da Huawei para ISPs, acesse: https://e.huawei.com/en/industries/isp-and-media/isp

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927975/York_Yue_Vice_President_Huawei_CEO_ISP___Media_BU.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927976/Launch_ceremony_Huawei_s_Next_Generation_FAN_solution.jpg

