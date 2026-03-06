A Huawei lançou a solução global de serviços públicos inteligentes e o Centro Global de Demonstração de Serviços Públicos IA+ de Shenzhen Longgang

BARCELONA, Espanha, 6 de março de 2026 /PRNewswire/ -- No MWC Barcelona 2026, a unidade de digitalização de serviços públicos governamentais da Huawei realizou a Cúpula Global de IA+ no Serviço Público. Clientes governamentais e parceiros de todo o mundo discutiram as tendências de desenvolvimento dos serviços públicos e compartilharam suas práticas na transformação com tecnologia de IA. Durante o evento, a Huawei apresentou a solução global de serviços públicos e o Centro Global de Demonstração de Serviços Públicos IA+ de Shenzhen Longgang. Além disso, a Huawei lançou a Aliança Global do Ecossistema de Serviços Públicos.

Saeed Xia, presidente da unidade global de serviços públicos da Huawei (PRNewsfoto/Huawei) A Huawei apresentou o Centro global de demonstração de serviços públicos de Shenzhen Longgang (PRNewsfoto/Huawei) Lançamento da Aliança global do ecossistema de serviços públicos (PRNewsfoto/Huawei)

Na Cúpula Global de IA+ no Serviço Público, Jason Slater, Diretor de Transformação Digital e IA da UNIDO, afirmou: "IA+ potencializa os serviços públicos. Construir um governo digital eficaz não se trata apenas de implantar tecnologia, mas de criar um sistema inclusivo, centrado no cidadão e interoperável."

Na cúpula, o Sr. Saeed Xia apresentou a solução global de serviços públicos da Huawei. Ele destacou que a lacuna de desenvolvimento global e a divisão digital ainda persistem, e que os serviços públicos enfrentam desafios como inconveniência, baixa satisfação e experiência de usuário insatisfatória. Acelerar a digitalização governamental é essencial para aumentar a influência internacional, a governança e a satisfação. A solução é baseada na arquitetura de "1 base digital + 1 plataforma inteligente + N aplicações do setor". Ela oferece serviços públicos eficientes e de alta qualidade, centrados em cenários, por meio da orquestração de serviços, integração de capacidades e otimização de processos. Impulsionada por negócios e dados, fornece serviços de dados convenientes e de qualidade para fomentar a inovação e, por fim, cria um sistema inteligente com recursos de "chat para processo", tomada de decisão inteligente e processamento eficiente.

Chomparee Chompurat, Vice-Secretária Permanente do MDES da Tailândia, afirmou: "A Tailândia está acelerando sua transição para um governo inteligente com tecnologia de IA, aproveitando uma infraestrutura robusta baseada na estratégia 'Cloud First', integração responsável de IA e parcerias globais público-privadas para oferecer serviços seguros e centrados no cidadão, posicionando o país como um hub digital confiável da ASEAN."

Carlos Eduardo Rodrigo Prado, Diretor Executivo da AGETIC, compartilhou conquistas e avanços do governo eletrônico, apresentou diretrizes estratégicas e medidas essenciais e expôs uma visão para uma nova era de governo digital, nação digital e serviços inteligentes inclusivos. Guiada pela visão de "Bolívia para o mundo e o mundo para a Bolívia", apresentada pelo Presidente Rodrigo Paz, o país está avançando em sua transformação digital.

Igin Semiz, Diretor de Vendas Globais da Nextcloud, descreveu como a empresa construiu uma plataforma de colaboração empresarial segura e em conformidade baseada em Huawei Cloud.

Representantes de clientes descreveram sua experiência prática e visões para seus países sobre temas como hubs de infraestrutura de IA, planejamento futuro de serviços públicos e transformação digital nacional.

No evento, o Centro de Serviços Governamentais de Longgang, em Shenzhen, e a Huawei lançaram conjuntamente o Centro Global de Demonstração de Serviços Públicos IA+ de Shenzhen Longgang. Baseado nas melhores práticas do governo do distrito de Longgang, em Shenzhen, esse projeto demonstra um modelo operacional integrado que conecta quatro níveis: distrito, subdistrito, comunidade e campus. Essa abordagem de "IA+ Serviços Públicos" gerou resultados notáveis. Seu sistema inteligente de atendimento ao cliente, alimentado por LLMs, integra profundamente linhas telefônicas, balcões de atendimento e recursos de autoatendimento para sinergia multicanal, alcançando uma taxa de conectividade de 98% nas linhas telefônicas. Além disso, na área de "IA+ Verificação Inteligente", o centro integrado de aprovação elevou a precisão da análise inteligente para mais de 95%.

Por fim, a Huawei liderou o lançamento da Aliança Global do Ecossistema de Serviços Públicos. Essa aliança tem como objetivo reunir recursos do setor para acelerar a implementação e a popularização global de serviços públicos potencializados por IA. Representantes de parceiros do setor de serviços públicos, incluindo iSSTech, Linewell, Seeyon, Digihail, Nextcloud, SAINS e Nexconn, entre outros, participaram e presenciaram o lançamento da aliança. A Huawei afirmou que utilizará a aliança como uma plataforma para colaborar estreitamente com parceiros globais, explorando conjuntamente o "oceano azul" dos serviços públicos na era digital.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927422/iMAGE1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927423/iMAGE2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927424/iMAGE3.jpg

FONTE Huawei