Lançamento global do JETOUR T2 i-DM: reformulando o mercado de SUVs híbridos

DOHA, Catar, 28 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Em 25 de dezembro de 2024, o Primeiro Festival de Fãs da JETOUR e o lançamento do T2 i-DM foram realizados no Catar, com o tema "Think Future" (Pense no futuro). Durante o evento, a JETOUR apresentou sua marca "Traveler" para o público do Oriente Médio e o seu primeiro modelo híbrido, o JETOUR T2 i-DM. O evento de lançamento destaca o compromisso da JETOUR em explorar modos de viagem sustentáveis e sua ambição de se tornar "A marca líder mundial em veículos híbridos off-road" sob a estratégia "Travel+".

O JETOUR T2 i-DM não só herda os pontos fortes da série T2, mas também alcança alta eficiência energética, alto desempenho, alta segurança e alta inteligência com sua tecnologia híbrida avançada, i-DM. Com uma potência combinada máxima de 280 kW e 610 N•m de torque, o T2 i-DM possui uma autonomia elétrica pura de 139 km (NEDC) e uma autonomia total superior a 1.000 km com consumo de apenas 0,8 l/100 km, resolvendo a preocupação com a autonomia e promovendo viagens sustentáveis.

O Sr. Dai Lihong, vice-presidente executivo da JETOUR Auto, enfatizou o papel da tecnologia na produção de produtos de alta qualidade. O lançamento também introduziu o "Traveler", enriquecendo a experiência do usuário por meio de produtos diversos e desempenho de alto nível. Este ano, a JETOUR ficou em terceiro lugar nas vendas no mercado automotivo do Catar. O Festival do Fã convidou representantes de usuários de todo o Oriente Médio para testemunhar o lançamento do "Traveler", vivenciando a cultura "Travel+" por meio de passeios pela cidade e workshops de cocriação.

A JETOUR prioriza os usuários, ouvindo suas necessidades e cocriando produtos, marca e estilo de vida. Por meio do "Traveler", a JETOUR busca proporcionar experiências e benefícios de viagem mais completos globalmente, aproveitando a plataforma para espalhar a cultura "Travel+" mundialmente. O Sr. Alex Tan, Vice-Presidente da JETOUR International, disse: "Atender aos 'usuários da JETOUR' e ser 'uma JETOUR voltada para o usuário' é a filosofia de desenvolvimento da JETOUR. A JETOUR continuará a construir uma comunidade de viagens centrada nos usuários, carros e estilos de vida, compartilhando a alegria de viajar junto com os usuários."

A JETOUR também fez uma parceria com a Diamond League para promover o atletismo no Catar e no Oriente Médio, incorporando a JETOUR Speed e a imagem da marca de avanços e inovações. Com o T2 vendendo mais de 150.000 unidades globalmente, o T2 i-DM continuará seu sucesso para atender às necessidades dos clientes e reformular o mercado de SUVs híbridos.

O lançamento do T2 i-DM marca a nova jornada da JETOUR em direção a ser a "Marca líder mundial em veículos off-road híbridos." A JETOUR planeja introduzir mais modelos híbridos e off-road, oferecendo aos clientes opções de viagem ecologicamente corretas e diversificadas. Com seu espírito inovador e filosofia voltada para o usuário, a JETOUR liderará o setor automotivo global em direção a um futuro mais sustentável e inteligente.

