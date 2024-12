Lancement mondial du JETOUR T2 i-DM : redéfinir le marché des SUV hybrides

DOHA, Qatar, 28 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 25 décembre 2024, le premier festival des fans de JETOUR a été organisé au Qatar, sur le thème « Think Future » (Penser l'avenir), parallèlement au lancement du T2 i-DM. Au cours de l'événement, JETOUR a lancé sa marque utilisateur « Traveler » au Moyen-Orient et son premier modèle hybride, JETOUR T2 i-DM. Cet événement souligne l'engagement de JETOUR à explorer les modes de déplacement durables et son ambition de devenir « la première marque mondiale de véhicules hybrides tout-terrain » dans le cadre de la stratégie « Travel+ ».

Le JETOUR T2 i-DM n'hérite pas seulement des atouts de la série T2, mais atteint également un haut niveau d'efficacité énergétique, de performance, de sécurité et d'intelligence grâce à sa technologie hybride avancée, l'i-DM. Avec une puissance combinée maximale de 280 kW et un couple de 610 N•m, le T2 i-DM affiche une autonomie de 139 km en mode électrique pur selon le cycle NEDC et une autonomie totale de plus de 1 000 km avec seulement 0,8 l/100 km, ce qui permet d'éviter l'angoisse de l'autonomie et de promouvoir les déplacements écologiques.

M. Dai Lihong, vice-président exécutif de JETOUR Auto, a souligné le rôle de la technologie dans la production de produits de classe mondiale. Le lancement a également permis d'introduire le « Traveler », qui enrichit l'expérience de l'utilisateur grâce à des produits diversifiés et à des performances supérieures. Cette année, JETOUR s'est classé troisième en termes de ventes sur le marché automobile qatari. Dans le cadre du festival des fans, des représentants d'utilisateurs de tout le Moyen-Orient ont été invités à assister à la présentation du « Traveler » et à faire l'expérience de la culture « Travel+ » par le biais de visites de la ville et d'ateliers de co-création.

JETOUR donne la priorité aux utilisateurs, en écoutant leurs besoins et en co-créant des produits, une marque et un style de vie. Grâce au « Traveler », JETOUR vise à offrir des avantages et des expériences de voyage plus enrichissantes à l'échelle mondiale, en tirant parti de la plateforme pour diffuser la culture « Travel+ » dans le monde entier. M. Alex Tan, vice-président de JETOUR International, a déclaré : « Servir les "utilisateurs de JETOUR" et être "un JETOUR orienté vers l'utilisateur", telle est la philosophie de développement de JETOUR. JETOUR continuera à bâtir une communauté de voyageurs centrée sur les utilisateurs, les voitures et les styles de vie, en partageant la joie de voyager avec les utilisateurs. »

JETOUR s'est également associé à la Diamond League pour promouvoir l'athlétisme au Qatar et au Moyen-Orient, incarnant ainsi JETOUR Speed et l'image de rupture et d'innovation de la marque. Avec plus de 150 000 unités vendues dans le monde, T2 i-DM continuera à répondre aux besoins des clients et à remodeler le marché des SUV hybrides.

Le lancement du T2 i-DM marque la nouvelle trajectoire de JETOUR qui vise à devenir « la première marque mondiale de véhicules tout-terrain hybrides ». JETOUR prévoit d'introduire davantage de modèles hybrides et tout-terrain, pour offrir à ses clients des choix de voyage écologiques et diversifiés. Grâce à son esprit d'innovation et à sa philosophie orientée vers l'utilisateur, JETOUR conduira l'industrie automobile mondiale vers un avenir plus durable et plus intelligent.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2587989/img_v3_02hu_497dda43_186c_4c5a_b491_9d28e4eaa03g.jpg