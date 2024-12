Em breve: uma nova referência global para a tecnologia híbrida pelo JETOUR T2 i-DM

XANGAI, 20 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- "Perspectivas Automotivas 2040" da Roland Berger destaca as profundas mudanças da indústria automotiva: até 2040, espera-se que os modelos elétricos e híbridos puros dominem. Em resposta às mudanças do mercado e às necessidades dos usuários, a JETOUR lançará o híbrido T2 i-DM baseado no modelo T2. Ele herda as excepcionais capacidades de produto do T2 e atualiza o sistema de trem de força, oferecendo aos consumidores uma nova opção que combina prazer de dirigir e proteção ambiental.

O T2 i-DM, primeiro modelo híbrido da JETOUR para o exterior, possui a tecnologia i-DM (Intelligence Dual Mode) para troca inteligente de modos. Ele combina alta economia de energia, desempenho e segurança da bateria, mostrando excelente desempenho dinâmico e considerando a economia e a segurança da condução diária. Espera-se que isso desencadeie uma nova tendência em viagens mundialmente.

O T2 i-DM é alimentado por um motor híbrido específico de alta eficiência 1.5TGDI de quinta geração que integra seis tecnologias principais, incluindo o Miller Cycle profundo e o sistema de combustão inteligente eficiente i-HEC de quarta geração. É um dos motores com maior eficiência térmica, alcançando 44,5%. Além disso, o motor ostenta uma potência máxima de 115 kW e um torque máximo de 220N•m, proporcionando potência robusta para diversas situações. A transmissão híbrida específica de 3 velocidades DHT adota uma estrutura de motor duplo de três velocidades, otimizando tanto a potência quanto a economia. A combinação de 3 relações de marcha com design de motor duplo permite a troca flexível entre 9 modos de trabalho, cobrindo todos os cenários de condução. Com o apoio de tecnologias de ponta, o T2 i-DM atinge um desempenho excepcional com uma potência máxima combinada do sistema de 280 kW e um torque máximo combinado de 610N•m. A poderosa saída aprimora expressivamente os recursos de exploração ao ar livre do T2 i-DM.

A versão de alta qualidade do T2 i-DM é equipada com uma bateria específica para híbridos de grande capacidade, com 26,7 kWh, que apresenta múltiplas proteções, como proteção contra colisões, contra água, contra carregamento e proteção de alta tensão. Ele possui um alcance elétrico puro de 139 km, um alcance abrangente de mais de 1000 km e um consumo de combustível de 0,8 L/100 km, garantindo uma experiência de condução sem preocupações. Além disso, o T2 i-DM possui uma função de fornecimento de energia externa de 3,3 kW, suportando vários eletrodomésticos e equipamentos de cozinha. O ar-condicionado do estacionamento pode funcionar independentemente do motor.

Sabe-se que no dia 25 de dezembro, o JETOUR T2 i-DM será lançado no Catar. O JETOUR T2 liderou consistentemente as vendas de SUVs Lite Off-Road em muitos países este ano, incluindo os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Iraque e Catar. Com a popularidade do T2 e a tecnologia i-DM da JETOUR, o desempenho do JETOUR T2 i-DM é algo que vale a pena esperar.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2579473/JETOUR_T2_i_DM_Sets_a_New_Global_Benchmark_for_Hybrid_Technology.jpg

FONTE JETOUR AUTO