Lava e Seca LG com AI devolve tempo precioso para aproveitar momentos que realmente importam

O sistema detecta não apenas o peso, mas também a textura dos tecidos dentro do cesto e, com base nessa análise, a AI otimiza automaticamente os movimentos do cesto, garantindo a máxima proteção das roupas ao mesmo tempo em que seleciona o ciclo mais eficiente. O resultado é uma lavagem precisa que evita o desgaste das peças e, principalmente, não desperdiça tempo com ciclos desnecessários.

"Na LG, entendemos que o tempo é a verdadeira moeda de troca na vida moderna. Não se trata apenas de lavar roupas; trata-se de devolver minutos e horas preciosas aos brasileiros. Nossa AI não é apenas uma tecnologia, é uma aliada que assume a complexidade da lavanderia para que as pessoas possam se dedicar ao que amam, seja um hobby, a família ou simplesmente um momento de descanso. Estamos devolvendo o controle do tempo para as pessoas", afirma Rodrygo Silveira, Gerente de Máquinas de lavar da LG Brasil.

Combinada a tecnologias como o TurboWash 360° (disponível em modelos selecionados como a WashTower e VC2), que utiliza jatos de água por todos os lados para uma lavagem completa em apenas 39 minutos, a AI da LG transforma uma tarefa demorada em um processo rápido e inteligente. Modelos de alta capacidade, como a inovadora WashTower e as Lava e Seca VC4 de 14kg, permitem lavar um volume maior de roupas de uma só vez, reduzindo o número de ciclos semanais e liberando a agenda. É importante ressaltar que a disponibilidade de funções e tecnologias pode variar conforme o modelo da Lava e Seca LG.

A conectividade via aplicativo LG ThinQ® complementa a experiência, permitindo que o consumidor gerencie a lavanderia de qualquer lugar. Iniciar um ciclo ao sair do trabalho ou receber uma notificação no celular quando as roupas estão prontas elimina a necessidade de checagens constantes e permite um planejamento perfeito da rotina.

Com um ecossistema de soluções que pensam na rotina do usuário, a LG reforça seu compromisso em melhorar a vida das pessoas com suas tecnologias, ao oferecer inovações que, mais do que eficiência, proporcionam tempo de vida. Para conhecer todos os modelos de lavadoras LG e escolher a opção ideal para sua rotina, acesse a loja oficial da LG.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios:Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

